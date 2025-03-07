https://sarabic.ae/20250307/اكتشاف-شاطئ-مفقود-في-الفضاء-عمره-4-مليارات-سنة-1098462419.html

اكتشاف "شاطئ مفقود" في الفضاء عمره 4 مليارات سنة

اكتشاف "شاطئ مفقود" في الفضاء عمره 4 مليارات سنة

سبوتنيك عربي

في اكتشاف مذهل، كشفت مركبة "زورونغ" الصينية عن شاطئ عمره 4 مليارات سنة على سطح المريخ، مما يعيد النظر في تاريخ الكوكب الأحمر وإمكانية احتضانه للمياه وربما... 07.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-07T08:15+0000

2025-03-07T08:15+0000

2025-03-07T08:15+0000

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الاكتشاف الجديد، الذي نشره موقع "إيكو بورتال"، يشير إلى أن المريخ ربما كان يضم بحيرات وأنهارا، بل وحتى محيطات، مما يثير تساؤلات جديدة: أين ذهبت هذه المياه؟ وهل كان للكوكب نظام بيئي بحري؟تشير البيانات المستخلصة من رادار اختراق الأرض إلى وجود طبقات رملية واسعة انحدرت نحو شاطئ صخري، ما يوحي بأن أمواج المحيط كانت تلامس هذا الساحل القديم.كما أن الهياكل الجيولوجية التي تم العثور عليها تشبه إلى حد كبير طبيعة الأرض، حيث اكتشف أول مؤشر على أحد تلك الشواطئ المفقودة منذ فترة طويلة على المريخ وتضمن منحدرات رملية ضحلة تم الحفاظ عليها بشكل مثالي على عمق 10 أمتار تحت سطح المريخ.هذه النتائج تؤكد أن المريخ كان يوما ما يتمتع ببيئة مناخية شبيهة بالأرض.لكن كيف اختفت المياه؟ بعض النظريات تشير إلى أن الغلاف الجوي السميك للمريخ تقلص بمرور الزمن، مما أدى إلى تبخر المياه أو احتجازها تحت سطحه الجليدي.ورغم هذه الفرضيات، لا يزال العلماء يبحثون عن دليل قاطع، مثل حفريات كائنات بحرية قديمة، لإثبات أن الحياة ربما وجدت يوما على الكوكب الأحمر.هذا الاكتشاف يفتح الباب أمام إعادة التفكير في إمكانية استعمار المريخ، وأن الحياة لم تكن يوما حكرا على الأرض.

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