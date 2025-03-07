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https://sarabic.ae/20250307/اكتشاف-شاطئ-مفقود-في-الفضاء-عمره-4-مليارات-سنة-1098462419.html
اكتشاف "شاطئ مفقود" في الفضاء عمره 4 مليارات سنة
اكتشاف "شاطئ مفقود" في الفضاء عمره 4 مليارات سنة
سبوتنيك عربي
في اكتشاف مذهل، كشفت مركبة "زورونغ" الصينية عن شاطئ عمره 4 مليارات سنة على سطح المريخ، مما يعيد النظر في تاريخ الكوكب الأحمر وإمكانية احتضانه للمياه وربما... 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T08:15+0000
2025-03-07T08:15+0000
مجتمع
علوم
الفضاء
كوكب المريخ
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الاكتشاف الجديد، الذي نشره موقع "إيكو بورتال"، يشير إلى أن المريخ ربما كان يضم بحيرات وأنهارا، بل وحتى محيطات، مما يثير تساؤلات جديدة: أين ذهبت هذه المياه؟ وهل كان للكوكب نظام بيئي بحري؟تشير البيانات المستخلصة من رادار اختراق الأرض إلى وجود طبقات رملية واسعة انحدرت نحو شاطئ صخري، ما يوحي بأن أمواج المحيط كانت تلامس هذا الساحل القديم.كما أن الهياكل الجيولوجية التي تم العثور عليها تشبه إلى حد كبير طبيعة الأرض، حيث اكتشف أول مؤشر على أحد تلك الشواطئ المفقودة منذ فترة طويلة على المريخ وتضمن منحدرات رملية ضحلة تم الحفاظ عليها بشكل مثالي على عمق 10 أمتار تحت سطح المريخ.هذه النتائج تؤكد أن المريخ كان يوما ما يتمتع ببيئة مناخية شبيهة بالأرض.لكن كيف اختفت المياه؟ بعض النظريات تشير إلى أن الغلاف الجوي السميك للمريخ تقلص بمرور الزمن، مما أدى إلى تبخر المياه أو احتجازها تحت سطحه الجليدي.ورغم هذه الفرضيات، لا يزال العلماء يبحثون عن دليل قاطع، مثل حفريات كائنات بحرية قديمة، لإثبات أن الحياة ربما وجدت يوما على الكوكب الأحمر.هذا الاكتشاف يفتح الباب أمام إعادة التفكير في إمكانية استعمار المريخ، وأن الحياة لم تكن يوما حكرا على الأرض.
https://sarabic.ae/20250225/دراسة-جديدة-تكشف-عن-سبب-غير-متوقع-للون-الأحمر-على-كوكب-المريخ-1098162808.html
https://sarabic.ae/20250131/نافورات-الغاز-العنكبوتية-ظواهر-غريبة-على-المريخ-تدهش-العلماء-صور-1097344954.html
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علوم, الفضاء, كوكب المريخ, منوعات, الأخبار
علوم, الفضاء, كوكب المريخ, منوعات, الأخبار

اكتشاف "شاطئ مفقود" في الفضاء عمره 4 مليارات سنة

08:15 GMT 07.03.2025
© Photo / pixabay/WikiImagesفوهة من كوكب المريخ
فوهة من كوكب المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
© Photo / pixabay/WikiImages
تابعنا عبر
في اكتشاف مذهل، كشفت مركبة "زورونغ" الصينية عن شاطئ عمره 4 مليارات سنة على سطح المريخ، مما يعيد النظر في تاريخ الكوكب الأحمر وإمكانية احتضانه للمياه وربما الحياة.
الاكتشاف الجديد، الذي نشره موقع "إيكو بورتال"، يشير إلى أن المريخ ربما كان يضم بحيرات وأنهارا، بل وحتى محيطات، مما يثير تساؤلات جديدة: أين ذهبت هذه المياه؟ وهل كان للكوكب نظام بيئي بحري؟
تشير البيانات المستخلصة من رادار اختراق الأرض إلى وجود طبقات رملية واسعة انحدرت نحو شاطئ صخري، ما يوحي بأن أمواج المحيط كانت تلامس هذا الساحل القديم.
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كما أن الهياكل الجيولوجية التي تم العثور عليها تشبه إلى حد كبير طبيعة الأرض، حيث اكتشف أول مؤشر على أحد تلك الشواطئ المفقودة منذ فترة طويلة على المريخ وتضمن منحدرات رملية ضحلة تم الحفاظ عليها بشكل مثالي على عمق 10 أمتار تحت سطح المريخ.
هذه النتائج تؤكد أن المريخ كان يوما ما يتمتع ببيئة مناخية شبيهة بالأرض.
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لكن كيف اختفت المياه؟ بعض النظريات تشير إلى أن الغلاف الجوي السميك للمريخ تقلص بمرور الزمن، مما أدى إلى تبخر المياه أو احتجازها تحت سطحه الجليدي.
ورغم هذه الفرضيات، لا يزال العلماء يبحثون عن دليل قاطع، مثل حفريات كائنات بحرية قديمة، لإثبات أن الحياة ربما وجدت يوما على الكوكب الأحمر.
هذا الاكتشاف يفتح الباب أمام إعادة التفكير في إمكانية استعمار المريخ، وأن الحياة لم تكن يوما حكرا على الأرض.
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