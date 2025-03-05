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https://sarabic.ae/20250305/اكتشاف-روسي-يرفع-فعالية-المواد-البيولوجية-المستخدمة-في-الأطراف-الصناعية-1098398330.html
اكتشاف روسي يرفع فعالية المواد البيولوجية المستخدمة في الأطراف الصناعية
اكتشاف روسي يرفع فعالية المواد البيولوجية المستخدمة في الأطراف الصناعية
سبوتنيك عربي
تمكن علماء من معهد مركبات العناصر العضوية، التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، بالتعاون مع زملائهم من الصين، من زيادة قوة البوليمر القابل للتحلل الحيوي المستخدم... 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T07:10+0000
2025-03-05T07:10+0000
مجتمع
علوم
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وقالت مؤسسة العلوم الروسية لوكالة "سبوتنيك"، إن "النهج المقترح يمكن تطبيقه بسهولة على الإنتاج الصناعي".وقال مؤلفو الدراسة إن البوليمرات القابلة للتحلل الحيوي، قادرة على التحلل إلى مكونات غير ضارة في البيئة، مما يقلل من خطر تلوث التربة والمياه مقارنة بالبلاستيك التقليدي.بالإضافة إلى ذلك، هذه المادة مستقرة كيميائيا، وبالتالي لا تتطلب ظروف تخزين خاصة.ويشير مؤسسة العلوم الروسية، إلى أنه "يتم الحصول على البولي كابرولاكتون نتيجة البلمرة، حيث تصبح الجزيئات الصغيرة روابط لسلسلة طويلة واحدة، وتحدث هذه العملية في وجود محفزات، وهي مواد تسرع التفاعل الكيميائي، تقليديا، تستخدم المحفزات القائمة على القصدير لإنتاج البولي كابرولاكتون.ومع ذلك، فإن هذه المحفزات سامة وتتطلب إجراء التفاعل في درجات حرارة مرتفعة (أكثر من 120 درجة مئوية)".وتمكن الباحثون من معهد مركبات العناصر العضوية "نيسميانوف" في موسكو، وجامعة شيامن (الصين) استخدام حمض العبور (H(OEt2)2)[Al(OtfBu)4]، وهو مركب عضوي يحتوي على الألومنيوم، قادر على إزالة البروتون بنشاط أكبر من أحماض الستريك والخليك والكبريت والهيدروكلوريك وغيرها من الأحماض "المنزلية"، كمحفز لإنتاج البولي كابرولاكتون.وقال أندريه كوزلوف، أحد الباحثين في معهد مركبات العناصر العضوية "نسميانوف": "لقد اكتشفنا محفزًا فعالاً، حمض متقاطع، لتخليق البوليكابرولاكتون، إن النشاط العالي للمحفز لم يجعل من الممكن تنفيذ تخليق البوليمر الخاضع للرقابة في ظل ظروف معتدلة فحسب، بل أيضًا تنفيذ التفاعل باستخدام كمية صغيرة جدًا من المحفز، وهذا ما يميزه عن النظام الكلاسيكي المعتمد على القصدير الأكثر سمية".وكما قال المكتب الصحفي لمؤسسة العلوم الروسية، فإن هذه الطريقة ليست فقط موفرة للطاقة وقابلة للتطوير، ولكنها أيضًا مرنة للغاية، مما يجعل من الممكن استخدامها لحل المشكلات المختلفة.لقد اختار العلماء ظروف البلمرة المثالية التي يحدث التفاعل فيها بأكبر قدر ممكن من الكفاءة ويمكن أن يحدث في المحلول وفي غياب المذيب ("بكميات كبيرة")، في الغرفة أو في درجة حرارة مرتفعة قليلاً.وأوضح كوزلوف أن "التخلص من النفايات البلاستيكية يعد من أخطر المشاكل التي تواجه المجتمع. والحل المحتمل هو استبدال المواد البلاستيكية التقليدية بأخرى قابلة للتحلل".وفي المستقبل، يخطط الباحثون لمواصلة تكييف الطريقة للتطبيقات الصناعية. نظرًا لمرونة الظروف والقدرة على التحكم في عملية بلمرة البولي كابرولاكتون، يأمل الباحثون في تطوير طريقة فعالة للإنتاج الصناعي ليس فقط للبوليمرات المتوفرة بالفعل في السوق العالمية (بسلسلة يصل طولها إلى 700 وحدة)، ولكن أيضًا للمركبات ذات الوزن الجزيئي الأعلى بشكل ملحوظ.دراسة تكشف تأثير فقدان الوزن على مرضى السكري
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علوم
علوم

اكتشاف روسي يرفع فعالية المواد البيولوجية المستخدمة في الأطراف الصناعية

07:10 GMT 05.03.2025
© Sputnik . unsplash/National Cancer Instituteعلاج خلايا سرطان القولون والمستقيم البشرية بمثبط التوبويزوميراز ومثبط بروتين كيناز
علاج خلايا سرطان القولون والمستقيم البشرية بمثبط التوبويزوميراز ومثبط بروتين كيناز - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
© Sputnik . unsplash/National Cancer Institute
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تمكن علماء من معهد مركبات العناصر العضوية، التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، بالتعاون مع زملائهم من الصين، من زيادة قوة البوليمر القابل للتحلل الحيوي المستخدم في تكوين الغضروف الاصطناعي والأنسجة العظمية.
وقالت مؤسسة العلوم الروسية لوكالة "سبوتنيك"، إن "النهج المقترح يمكن تطبيقه بسهولة على الإنتاج الصناعي".
وقال مؤلفو الدراسة إن البوليمرات القابلة للتحلل الحيوي، قادرة على التحلل إلى مكونات غير ضارة في البيئة، مما يقلل من خطر تلوث التربة والمياه مقارنة بالبلاستيك التقليدي.
أحد هذه البوليمرات هو البوليكابرولاكتون، الذي يتميز بالقوة العالية والتوافق الحيوي، حيث يتم استخدامه في الطب لإنشاء غضاريف اصطناعية وأنسجة عظمية لإنتاج الغرسات.
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بالإضافة إلى ذلك، هذه المادة مستقرة كيميائيا، وبالتالي لا تتطلب ظروف تخزين خاصة.
ويشير مؤسسة العلوم الروسية، إلى أنه "يتم الحصول على البولي كابرولاكتون نتيجة البلمرة، حيث تصبح الجزيئات الصغيرة روابط لسلسلة طويلة واحدة، وتحدث هذه العملية في وجود محفزات، وهي مواد تسرع التفاعل الكيميائي، تقليديا، تستخدم المحفزات القائمة على القصدير لإنتاج البولي كابرولاكتون.
ومع ذلك، فإن هذه المحفزات سامة وتتطلب إجراء التفاعل في درجات حرارة مرتفعة (أكثر من 120 درجة مئوية)".
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وتمكن الباحثون من معهد مركبات العناصر العضوية "نيسميانوف" في موسكو، وجامعة شيامن (الصين) استخدام حمض العبور (H(OEt2)2)[Al(OtfBu)4]، وهو مركب عضوي يحتوي على الألومنيوم، قادر على إزالة البروتون بنشاط أكبر من أحماض الستريك والخليك والكبريت والهيدروكلوريك وغيرها من الأحماض "المنزلية"، كمحفز لإنتاج البولي كابرولاكتون.
وقال أندريه كوزلوف، أحد الباحثين في معهد مركبات العناصر العضوية "نسميانوف": "لقد اكتشفنا محفزًا فعالاً، حمض متقاطع، لتخليق البوليكابرولاكتون، إن النشاط العالي للمحفز لم يجعل من الممكن تنفيذ تخليق البوليمر الخاضع للرقابة في ظل ظروف معتدلة فحسب، بل أيضًا تنفيذ التفاعل باستخدام كمية صغيرة جدًا من المحفز، وهذا ما يميزه عن النظام الكلاسيكي المعتمد على القصدير الأكثر سمية".
وكما قال المكتب الصحفي لمؤسسة العلوم الروسية، فإن هذه الطريقة ليست فقط موفرة للطاقة وقابلة للتطوير، ولكنها أيضًا مرنة للغاية، مما يجعل من الممكن استخدامها لحل المشكلات المختلفة.
على سبيل المثال، من خلال تغيير درجة الحرارة ونوع المذيب، يمكنك تحديد شروط البلمرة المشتركة - إنتاج البوليمر النهائي من عدة بوليمرات مختلفة.
فيروس ماربورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
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لقد اختار العلماء ظروف البلمرة المثالية التي يحدث التفاعل فيها بأكبر قدر ممكن من الكفاءة ويمكن أن يحدث في المحلول وفي غياب المذيب ("بكميات كبيرة")، في الغرفة أو في درجة حرارة مرتفعة قليلاً.
وأوضح كوزلوف أن "التخلص من النفايات البلاستيكية يعد من أخطر المشاكل التي تواجه المجتمع. والحل المحتمل هو استبدال المواد البلاستيكية التقليدية بأخرى قابلة للتحلل".
وفي المستقبل، يخطط الباحثون لمواصلة تكييف الطريقة للتطبيقات الصناعية. نظرًا لمرونة الظروف والقدرة على التحكم في عملية بلمرة البولي كابرولاكتون، يأمل الباحثون في تطوير طريقة فعالة للإنتاج الصناعي ليس فقط للبوليمرات المتوفرة بالفعل في السوق العالمية (بسلسلة يصل طولها إلى 700 وحدة)، ولكن أيضًا للمركبات ذات الوزن الجزيئي الأعلى بشكل ملحوظ.
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