https://sarabic.ae/20250304/دراسة-تكشف-عن-علاج-ثوري-يعيد-البصر-للمكفوفين-بنسبة-92-1098376773.html
دراسة تكشف عن علاج "ثوري" يعيد البصر للمكفوفين بنسبة 92%
دراسة تكشف عن علاج "ثوري" يعيد البصر للمكفوفين بنسبة 92%
سبوتنيك عربي
أثبت علاج جديد بالخلايا الجذعية، يسمى بـ"كاليك"، معدل نجاح بنسبة 92% في تجديد القرنية واستعادة الرؤية، ولا يزال هذا الإجراء الرائد تجريبيًا ولكنه يُظهِر أملا... 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T12:19+0000
2025-03-04T12:19+0000
2025-03-04T12:19+0000
مجتمع
علوم
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وتوصلت تجربة سريرية موسعة، اختبرت علاجًا تجريبيًا رائدًا بالخلايا الجذعية لإصابات القرنية المسببة للعمى، أن العلاج كان ممكنًا وآمنًا لـ 14 مريضًا عولجوا وتبعوا لمدة 18 شهرًا، وكانت هناك نسبة عالية من النجاح الكامل أو الجزئي.ووجدت تجربة سريرية حديثة، اختبرت علاجًا تجريبيًا بالخلايا الجذعية لإصابات القرنية الشديدة أن العلاج آمن وفعال، حسبما ذكره موقع ساينس تيك ديلي".وقال الباحث الرئيسي الدكتور أولا جوركوناس، المدير المساعد لخدمة القرنية في مركز "ماس أي أند إير"، وأستاذ طب العيون في كلية الطب بجامعة هارفارد: "أظهرت تجربتنا الأولى على أربعة مرضى أن تقنية كاليك آمنة وأن العلاج ممكن".وأضاف: "الآن لدينا هذه البيانات الجديدة التي تدعم أن تقنية كاليك فعالة بنسبة تزيد عن 90٪ في استعادة سطح القرنية، مما يحدث فرقًا كبيرًا في الأفراد الذين يعانون من تلف القرنية الذي كان يُعتبر غير قابل للعلاج".وأظهر تحليل إضافي لتأثير "كاليك" على الرؤية مستويات متفاوتة، من تحسن حدة البصر في جميع المرضى، البالغ عددهم 14 مريضًا، دون تسجيل أعراض جانبية تذكر.ممارسة الرياضة أسبوعيا تقلل خطر الإصابة بالخرف بنسبة 41%
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علوم
دراسة تكشف عن علاج "ثوري" يعيد البصر للمكفوفين بنسبة 92%
أثبت علاج جديد بالخلايا الجذعية، يسمى بـ"كاليك"، معدل نجاح بنسبة 92% في تجديد القرنية واستعادة الرؤية، ولا يزال هذا الإجراء الرائد تجريبيًا ولكنه يُظهِر أملا واعدًا، لأولئك الذين يعانون من إصابات في العين، لم تكن قابلة للعلاج من قبل.
وتوصلت تجربة سريرية موسعة، اختبرت علاجًا تجريبيًا رائدًا بالخلايا الجذعية لإصابات القرنية المسببة للعمى، أن العلاج كان ممكنًا وآمنًا لـ 14 مريضًا عولجوا وتبعوا لمدة 18 شهرًا، وكانت هناك نسبة عالية من النجاح الكامل أو الجزئي.
ووجدت تجربة سريرية حديثة، اختبرت علاجًا تجريبيًا بالخلايا الجذعية لإصابات القرنية الشديدة أن العلاج آمن وفعال، حسبما ذكره موقع ساينس تيك ديلي".
وتلقى أربعة عشر مريضًا العلاج وتمت مراقبتهم لمدة 18 شهرًا، مع ارتفاع معدل النجاح الكامل أو الجزئي.
وتعمل عملية "كاليك" وهي اختصار "للخلايا الظهارية الطرفية الذاتية المزروعة"، في مركز "ماس أي أند إير"، وهو جزء من نظام الرعاية الصحية في "ماس جينيرال بيرمينغام"، وتتضمن العملية أخذ الخلايا الجذعية من عين سليمة من خلال خزعة صغيرة، وتنميتها في طعوم نسيجية على مدى أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، ثم زرع الطعوم جراحيًا على القرنية التالفة.
وقال الباحث الرئيسي الدكتور أولا جوركوناس، المدير المساعد لخدمة القرنية في مركز "ماس أي أند إير"، وأستاذ طب العيون في كلية الطب بجامعة هارفارد: "أظهرت تجربتنا الأولى على أربعة مرضى أن تقنية كاليك آمنة وأن العلاج ممكن".
وأضاف: "الآن لدينا هذه البيانات الجديدة التي تدعم أن تقنية كاليك فعالة بنسبة تزيد عن 90٪ في استعادة سطح القرنية، مما يحدث فرقًا كبيرًا في الأفراد الذين يعانون من تلف القرنية الذي كان يُعتبر غير قابل للعلاج".
أظهر الباحثون أن كاليك أعادت القرنية بالكامل في 50% من المشاركين في زيارتهم، والتي استمرت 3 أشهر وأن معدل النجاح الكامل ارتفع إلى 79% و77% في زياراتهم التي استمرت 12 و18 شهرًا على التوالي.
وأظهر تحليل إضافي لتأثير "كاليك" على الرؤية مستويات متفاوتة، من تحسن حدة البصر في جميع المرضى، البالغ عددهم 14 مريضًا، دون تسجيل أعراض جانبية تذكر.