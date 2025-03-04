دراسة تكشف عن علاج "ثوري" يعيد البصر للمكفوفين بنسبة 92%

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جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
14:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بعيد "ماسلينتسا" لتوديع الشتاء واستقبال الصوم الكبير
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير يوضح أسباب مقترح ماكرون وستارمر للحل في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
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مدار الليل والنهار
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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مدار الليل والنهار
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مساحة حرة
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14:32 GMT
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مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
14:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
16:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
16:30 GMT
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https://sarabic.ae/20250304/دراسة-تكشف-عن-علاج-ثوري-يعيد-البصر-للمكفوفين-بنسبة-92-1098376773.html
دراسة تكشف عن علاج "ثوري" يعيد البصر للمكفوفين بنسبة 92%
دراسة تكشف عن علاج "ثوري" يعيد البصر للمكفوفين بنسبة 92%
سبوتنيك عربي
أثبت علاج جديد بالخلايا الجذعية، يسمى بـ"كاليك"، معدل نجاح بنسبة 92% في تجديد القرنية واستعادة الرؤية، ولا يزال هذا الإجراء الرائد تجريبيًا ولكنه يُظهِر أملا... 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T12:19+0000
2025-03-04T12:19+0000
مجتمع
علوم
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وتوصلت تجربة سريرية موسعة، اختبرت علاجًا تجريبيًا رائدًا بالخلايا الجذعية لإصابات القرنية المسببة للعمى، أن العلاج كان ممكنًا وآمنًا لـ 14 مريضًا عولجوا وتبعوا لمدة 18 شهرًا، وكانت هناك نسبة عالية من النجاح الكامل أو الجزئي.ووجدت تجربة سريرية حديثة، اختبرت علاجًا تجريبيًا بالخلايا الجذعية لإصابات القرنية الشديدة أن العلاج آمن وفعال، حسبما ذكره موقع ساينس تيك ديلي".وقال الباحث الرئيسي الدكتور أولا جوركوناس، المدير المساعد لخدمة القرنية في مركز "ماس أي أند إير"، وأستاذ طب العيون في كلية الطب بجامعة هارفارد: "أظهرت تجربتنا الأولى على أربعة مرضى أن تقنية كاليك آمنة وأن العلاج ممكن".وأضاف: "الآن لدينا هذه البيانات الجديدة التي تدعم أن تقنية كاليك فعالة بنسبة تزيد عن 90٪ في استعادة سطح القرنية، مما يحدث فرقًا كبيرًا في الأفراد الذين يعانون من تلف القرنية الذي كان يُعتبر غير قابل للعلاج".وأظهر تحليل إضافي لتأثير "كاليك" على الرؤية مستويات متفاوتة، من تحسن حدة البصر في جميع المرضى، البالغ عددهم 14 مريضًا، دون تسجيل أعراض جانبية تذكر.ممارسة الرياضة أسبوعيا تقلل خطر الإصابة بالخرف بنسبة 41%
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https://sarabic.ae/20250303/علماء-يعيدون-بناء-وجه-موزارت-الحقيقي-لأول-مرة-منذ-230-عاما---1098335731.html
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علوم
علوم

دراسة تكشف عن علاج "ثوري" يعيد البصر للمكفوفين بنسبة 92%

12:19 GMT 04.03.2025
© Photo / Unsplash/ Victor Freitas عين
عين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
© Photo / Unsplash/ Victor Freitas
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أثبت علاج جديد بالخلايا الجذعية، يسمى بـ"كاليك"، معدل نجاح بنسبة 92% في تجديد القرنية واستعادة الرؤية، ولا يزال هذا الإجراء الرائد تجريبيًا ولكنه يُظهِر أملا واعدًا، لأولئك الذين يعانون من إصابات في العين، لم تكن قابلة للعلاج من قبل.
وتوصلت تجربة سريرية موسعة، اختبرت علاجًا تجريبيًا رائدًا بالخلايا الجذعية لإصابات القرنية المسببة للعمى، أن العلاج كان ممكنًا وآمنًا لـ 14 مريضًا عولجوا وتبعوا لمدة 18 شهرًا، وكانت هناك نسبة عالية من النجاح الكامل أو الجزئي.
ووجدت تجربة سريرية حديثة، اختبرت علاجًا تجريبيًا بالخلايا الجذعية لإصابات القرنية الشديدة أن العلاج آمن وفعال، حسبما ذكره موقع ساينس تيك ديلي".
وتلقى أربعة عشر مريضًا العلاج وتمت مراقبتهم لمدة 18 شهرًا، مع ارتفاع معدل النجاح الكامل أو الجزئي.
جامعة موسكو الحكومية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
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وتعمل عملية "كاليك" وهي اختصار "للخلايا الظهارية الطرفية الذاتية المزروعة"، في مركز "ماس أي أند إير"، وهو جزء من نظام الرعاية الصحية في "ماس جينيرال بيرمينغام"، وتتضمن العملية أخذ الخلايا الجذعية من عين سليمة من خلال خزعة صغيرة، وتنميتها في طعوم نسيجية على مدى أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، ثم زرع الطعوم جراحيًا على القرنية التالفة.
وقال الباحث الرئيسي الدكتور أولا جوركوناس، المدير المساعد لخدمة القرنية في مركز "ماس أي أند إير"، وأستاذ طب العيون في كلية الطب بجامعة هارفارد: "أظهرت تجربتنا الأولى على أربعة مرضى أن تقنية كاليك آمنة وأن العلاج ممكن".
وأضاف: "الآن لدينا هذه البيانات الجديدة التي تدعم أن تقنية كاليك فعالة بنسبة تزيد عن 90٪ في استعادة سطح القرنية، مما يحدث فرقًا كبيرًا في الأفراد الذين يعانون من تلف القرنية الذي كان يُعتبر غير قابل للعلاج".
جمجمة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
مجتمع
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أمس, 07:50 GMT
أظهر الباحثون أن كاليك أعادت القرنية بالكامل في 50% من المشاركين في زيارتهم، والتي استمرت 3 أشهر وأن معدل النجاح الكامل ارتفع إلى 79% و77% في زياراتهم التي استمرت 12 و18 شهرًا على التوالي.
وأظهر تحليل إضافي لتأثير "كاليك" على الرؤية مستويات متفاوتة، من تحسن حدة البصر في جميع المرضى، البالغ عددهم 14 مريضًا، دون تسجيل أعراض جانبية تذكر.
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