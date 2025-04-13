https://sarabic.ae/20250413/وزير-التجارة-الأمريكي-بدأنا-حوارا-ناعما-مع-الصين-عبر-وسطاء-1099507818.html

وزير التجارة الأمريكي: بدأنا حوارا "ناعما" مع الصين عبر وسطاء

وزير التجارة الأمريكي: بدأنا حوارا "ناعما" مع الصين عبر وسطاء

سبوتنيك عربي

أكد وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة والصين بدأتا حوارا "ناعما" بشأن التجارة من خلال وسطاء. 13.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-13T14:46+0000

2025-04-13T14:46+0000

2025-04-13T14:46+0000

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/15/1062522682_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_65131c8c290aaac200806c1f1147d1d2.jpg

وقال لوتنيك في تصريحات لشبكة "إيه بي سي نيوز"، ردا على سؤال حول التفاعل بين بكين وواشنطن بشأن موضوع التجارة: "إننا نتخذ، كما أود أن أقول، نهجا ناعما، كما تعلمون، من خلال وسطاء".وبحسب لوتنيك، تتوقع السلطات الأمريكية أن يتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينغ، من "حل" التناقضات الحالية.وبدوره، أعلن مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض كيفن هاسيت، عن بدء عملية مناقشة العلاقات التجارية بين البلدين.وفي الثاني من أبريل/نيسان، أعلن الرئيس الأمريكي، فرض رسوم متبادلة على الواردات من بلدان أخرى. ويبلغ الحد الأدنى الأساسي للتعريفة الجمركية عشرة في المائة، ولكن بالنسبة لكل دولة سيتم معايرة التعريفة الجمركية بحيث تكون نصف ما تفرضه على الشركات التي تستورد السلع الأمريكية. وقبل ذلك، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 20 بالمائة على الواردات من الصين.وفي الأسبوع الماضي، فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 54% على الصين، وردت بكين بفرض رسوم جمركية بنسبة 34% على السلع الأمريكية. وبدورها، رفعت واشنطن النسبة إلى 104%، والصين إلى 84%. وأعلن ترامب، يوم الأربعاء الماضي، زيادة الرسوم الجمركية على الصين إلى 125%، ثم يوم الخميس إلى 145%، وردت بكين برفعها إلى 125%.وفي وقت سابق، وصف وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، الزيادة في الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع القادمة من الصين بأنها لا أساس لها. ويرى أن هذه الإجراءات تضر بالأسواق العالمية وتضر بسمعة القيادة في واشنطن نفسها. وحذر وانغ يي، أيضا من رد قوي إذا لم توقف الولايات المتحدة الضغوط الاقتصادية على البلاد.البيت الأبيض يحذر الصين من أن المزيد من التصعيد التجاري "لن يكون جيدا"الصين تعلن رفع دعوى جديدة ضد الرسوم الجمركية الأمريكية في منظمة التجارة العالمية

https://sarabic.ae/20250412/ترامب-التصعيد-التجاري-مع-الصين-قد-يؤدي-إلى-نتائج-جيدة-1099464862.html

https://sarabic.ae/20250411/الصين-تعلن-عن-رد-قوي-ضد-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-1099440887.html

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين