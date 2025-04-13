https://sarabic.ae/20250413/وزير-التجارة-الأمريكي-بدأنا-حوارا-ناعما-مع-الصين-عبر-وسطاء-1099507818.html
وزير التجارة الأمريكي: بدأنا حوارا "ناعما" مع الصين عبر وسطاء
وزير التجارة الأمريكي: بدأنا حوارا "ناعما" مع الصين عبر وسطاء
سبوتنيك عربي
أكد وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة والصين بدأتا حوارا "ناعما" بشأن التجارة من خلال وسطاء. 13.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-13T14:46+0000
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وقال لوتنيك في تصريحات لشبكة "إيه بي سي نيوز"، ردا على سؤال حول التفاعل بين بكين وواشنطن بشأن موضوع التجارة: "إننا نتخذ، كما أود أن أقول، نهجا ناعما، كما تعلمون، من خلال وسطاء".وبحسب لوتنيك، تتوقع السلطات الأمريكية أن يتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينغ، من "حل" التناقضات الحالية.وبدوره، أعلن مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض كيفن هاسيت، عن بدء عملية مناقشة العلاقات التجارية بين البلدين.وفي الثاني من أبريل/نيسان، أعلن الرئيس الأمريكي، فرض رسوم متبادلة على الواردات من بلدان أخرى. ويبلغ الحد الأدنى الأساسي للتعريفة الجمركية عشرة في المائة، ولكن بالنسبة لكل دولة سيتم معايرة التعريفة الجمركية بحيث تكون نصف ما تفرضه على الشركات التي تستورد السلع الأمريكية. وقبل ذلك، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 20 بالمائة على الواردات من الصين.وفي الأسبوع الماضي، فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 54% على الصين، وردت بكين بفرض رسوم جمركية بنسبة 34% على السلع الأمريكية. وبدورها، رفعت واشنطن النسبة إلى 104%، والصين إلى 84%. وأعلن ترامب، يوم الأربعاء الماضي، زيادة الرسوم الجمركية على الصين إلى 125%، ثم يوم الخميس إلى 145%، وردت بكين برفعها إلى 125%.وفي وقت سابق، وصف وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، الزيادة في الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع القادمة من الصين بأنها لا أساس لها. ويرى أن هذه الإجراءات تضر بالأسواق العالمية وتضر بسمعة القيادة في واشنطن نفسها. وحذر وانغ يي، أيضا من رد قوي إذا لم توقف الولايات المتحدة الضغوط الاقتصادية على البلاد.البيت الأبيض يحذر الصين من أن المزيد من التصعيد التجاري "لن يكون جيدا"الصين تعلن رفع دعوى جديدة ضد الرسوم الجمركية الأمريكية في منظمة التجارة العالمية
https://sarabic.ae/20250412/ترامب-التصعيد-التجاري-مع-الصين-قد-يؤدي-إلى-نتائج-جيدة-1099464862.html
https://sarabic.ae/20250411/الصين-تعلن-عن-رد-قوي-ضد-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-1099440887.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
وزير التجارة الأمريكي: بدأنا حوارا "ناعما" مع الصين عبر وسطاء
أكد وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة والصين بدأتا حوارا "ناعما" بشأن التجارة من خلال وسطاء.
وقال لوتنيك في تصريحات لشبكة "إيه بي سي نيوز"، ردا على سؤال حول التفاعل بين بكين وواشنطن بشأن موضوع التجارة: "إننا نتخذ، كما أود أن أقول، نهجا ناعما، كما تعلمون، من خلال وسطاء".
وبحسب لوتنيك، تتوقع السلطات الأمريكية أن يتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينغ، من "حل" التناقضات الحالية.
وأضاف الوزير: "دونالد ترامب يملك زمام الأمور. إنه يعرف كيف يلعب هذه اللعبة. إنه يعرف كيف يتعامل مع الرئيس شي".
وبدوره، أعلن مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض كيفن هاسيت، عن بدء عملية مناقشة العلاقات التجارية بين البلدين.
وفي الثاني من أبريل/نيسان، أعلن الرئيس الأمريكي، فرض رسوم متبادلة على الواردات من بلدان أخرى. ويبلغ الحد الأدنى الأساسي للتعريفة الجمركية عشرة في المائة، ولكن بالنسبة لكل دولة سيتم معايرة التعريفة الجمركية بحيث تكون نصف ما تفرضه على الشركات التي تستورد السلع الأمريكية. وقبل ذلك، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 20 بالمائة على الواردات من الصين.
وفي الأسبوع الماضي، فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية
بنسبة 54% على الصين، وردت بكين بفرض رسوم جمركية بنسبة 34% على السلع الأمريكية. وبدورها، رفعت واشنطن النسبة إلى 104%، والصين إلى 84%. وأعلن ترامب، يوم الأربعاء الماضي، زيادة الرسوم الجمركية على الصين إلى 125%، ثم يوم الخميس إلى 145%، وردت بكين برفعها إلى 125%.
وفي وقت سابق، وصف وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، الزيادة في الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع القادمة من الصين
بأنها لا أساس لها. ويرى أن هذه الإجراءات تضر بالأسواق العالمية وتضر بسمعة القيادة في واشنطن نفسها. وحذر وانغ يي، أيضا من رد قوي إذا لم توقف الولايات المتحدة الضغوط الاقتصادية على البلاد.