"رد قاس"... الصين تعلق تصدير مجموعة واسعة من المعادن الأرضية النادرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
08:17 GMT
16 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
بمقتضاه ستفرج حماس عن خمسة محتجزين: ملامح اتفاق أمريكي وشيك بشأن غزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
11:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
12:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
12:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
وفد من حماس يصل القاهرة ويؤكد أنه لا تحرير للأسرى دون وقف الحرب
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع تركيا على الأراضي السورية في حدود الجولان
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
09:03 GMT
57 د
نبض افريقيا
استمرار معاناة دارفور مع احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريعة ومقتل العشرات خلال يومين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
بيارق النصر
صمود ليننغراد في مواجهة الحصار الأكثر إجراما في التاريخ
12:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
16:03 GMT
57 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250414/رد-قاس-الصين-تعلق-تصدير-مجموعة-واسعة-من-المعادن-الأرضية-النادرة--1099519082.html
"رد قاس"... الصين تعلق تصدير مجموعة واسعة من المعادن الأرضية النادرة
"رد قاس"... الصين تعلق تصدير مجموعة واسعة من المعادن الأرضية النادرة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الإثنين، بأن الصين أوقفت صادراتها من مجموعة واسعة من المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس، مما يهدد بقطع إمدادات المكونات الحيوية... 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T07:52+0000
2025-04-14T07:52+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104336/24/1043362448_0:202:2923:1846_1920x0_80_0_0_bce86031215138613ee0dd67cf2cb50f.jpg
وذكرت وسائل الإعلام أن الصين أوقفت صادراتها من مجموعة واسعة من المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس، مما يهدد بقطع إمدادات المكونات الحيوية لصناعات السيارات والفضاء وشركات أشباه الموصلات والمقاولين العسكريين في جميع أنحاء العالم.وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الصين "أوقفت شحنات المغناطيس في العديد من الموانئ الصينية، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة الصينية على تطوير نظام تنظيمي جديد. بمجرد تطبيقه، قد يؤدي النظام الجديد إلى قطع الإمدادات بشكل دائم عن بعض الشركات، بما في ذلك شركات الدفاع الأمريكية"."وبالتالي، فإن انقطاع الإمدادات يسبب ضررا اقتصاديا ضئيلا للصين مع الاحتفاظ بإمكانية حدوث عواقب كبيرة على الولايات المتحدة ودول أخرى"، ووفقا للصحيفة الأمريكية.ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً يقضي بفرض رسوم جمركية "متبادلة" على الواردات من دول أخرى في الثاني من أبريل/نيسان الجاري. وسيكون الحد الأدنى الأساسي للرسوم الجمركية 10%. لكن معظم البلدان ستواجه معدلات أعلى، والتي أوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أنها تم حسابها على أساس العجز التجاري الأمريكي مع بلد معين بهدف تحقيق التوازن بدلا من العجز. وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية هي يونغ تشيان، في إفادة صحفية إن الصين لن تقبل أبدا الضغوط والترهيب من جانب الولايات المتحدة وستتخذ إجراءات حازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.البيت الأبيض يحذر الصين من أن المزيد من التصعيد التجاري "لن يكون جيدا"الصين تعلن رفع دعوى جديدة ضد الرسوم الجمركية الأمريكية في منظمة التجارة العالمية
https://sarabic.ae/20250413/وزير-التجارة-الأمريكي-بدأنا-حوارا-ناعما-مع-الصين-عبر-وسطاء-1099507818.html
https://sarabic.ae/20250414/ترامب-يعلن-عن-رسوم-جمركية-جديدة-على-الرقائق-الإلكترونية--1099518585.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104336/24/1043362448_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_41ec53722690f2c0396dca0a4471c901.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

"رد قاس"... الصين تعلق تصدير مجموعة واسعة من المعادن الأرضية النادرة

07:52 GMT 14.04.2025
© Sputnik . Pavel Lisitsynمعدن البلاديوم
معدن البلاديوم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الإثنين، بأن الصين أوقفت صادراتها من مجموعة واسعة من المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس، مما يهدد بقطع إمدادات المكونات الحيوية لصناعات السيارات والفضاء وشركات الموصلات، والمقاولات في جميع أنحاء العالم.
وذكرت وسائل الإعلام أن الصين أوقفت صادراتها من مجموعة واسعة من المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس، مما يهدد بقطع إمدادات المكونات الحيوية لصناعات السيارات والفضاء وشركات أشباه الموصلات والمقاولين العسكريين في جميع أنحاء العالم.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الصين "أوقفت شحنات المغناطيس في العديد من الموانئ الصينية، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة الصينية على تطوير نظام تنظيمي جديد. بمجرد تطبيقه، قد يؤدي النظام الجديد إلى قطع الإمدادات بشكل دائم عن بعض الشركات، بما في ذلك شركات الدفاع الأمريكية".
أموال من فئات مختلفة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
وزير التجارة الأمريكي: بدأنا حوارا "ناعما" مع الصين عبر وسطاء
أمس, 14:46 GMT

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" التي نقلت الخبر إلى أن مغناطيسيات الأرض النادرة تشكل حصة صغيرة من إجمالي صادرات الصين إلى الولايات المتحدة ودول أخرى.

"وبالتالي، فإن انقطاع الإمدادات يسبب ضررا اقتصاديا ضئيلا للصين مع الاحتفاظ بإمكانية حدوث عواقب كبيرة على الولايات المتحدة ودول أخرى"، ووفقا للصحيفة الأمريكية.
ترامب يتحدث إلى الصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ميامي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
ترامب يعلن عن رسوم جمركية جديدة على الرقائق الإلكترونية
07:00 GMT
ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً يقضي بفرض رسوم جمركية "متبادلة" على الواردات من دول أخرى في الثاني من أبريل/نيسان الجاري. وسيكون الحد الأدنى الأساسي للرسوم الجمركية 10%. لكن معظم البلدان ستواجه معدلات أعلى، والتي أوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أنها تم حسابها على أساس العجز التجاري الأمريكي مع بلد معين بهدف تحقيق التوازن بدلا من العجز.
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية هي يونغ تشيان، في إفادة صحفية إن الصين لن تقبل أبدا الضغوط والترهيب من جانب الولايات المتحدة وستتخذ إجراءات حازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.
البيت الأبيض يحذر الصين من أن المزيد من التصعيد التجاري "لن يكون جيدا"
الصين تعلن رفع دعوى جديدة ضد الرسوم الجمركية الأمريكية في منظمة التجارة العالمية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала