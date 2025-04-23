https://sarabic.ae/20250423/البيت-الأبيض-يحدد-شروطه-لخفض-الرسوم-الجمركية-على-الصين-1099827753.html
البيت الأبيض يحدد شروطه لخفض الرسوم الجمركية على الصين
البيت الأبيض يحدد شروطه لخفض الرسوم الجمركية على الصين
سبوتنيك عربي
أفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن تخفيضات الرسوم الجمركية يجب أن تكون ثنائية، مشيرا إلى أنه سيتعين على الصين أيضا خفض التعريفات الجمركية. 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T14:53+0000
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وذكرت وسائل إعلام غربية نقلاً عن ممثل البيت الأبيض الذي لم يتم الكشف عن هويته: "يجب أن تكون هذه الخطوة ثنائية، ويجب على الصين أيضًا تقليص الحواجز التجارية".وفي الثاني من أبريل/نيسان الجاري، وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بفرض رسوم "متبادلة" على الواردات من دول أخرى.وحدد معدل الفائدة الأساسي بـ10%، وبالنسبة لـ 57 دولة، تم تطبيق معدلات متزايدة في 9 أبريل، والتي تم حسابها على أساس العجز التجاري للولايات المتحدة مع دولة معينة، بحيث يكون هناك توازن بدلاً من العجز.وبعد سلسلة من الخطوات في الحرب التجارية، وصلت التعريفة الجمركية الأمريكية "المتبادلة" الإضافية على السلع الصينية إلى 125%، كما وصلت التعريفة الجمركية الصينية على السلع الأمريكية إلى 125% أيضاً.علاوة على ذلك، فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية أخرى بنسبة 20% على الصين، والتي تم فرضها بسبب اتهامات بعدم كفاية مكافحة المخدرات الاصطناعية.
https://sarabic.ae/20250423/الرئيس-الصيني-الرسوم-الجمركية-تضر-بالتجارة-الدولية-1099812123.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, اقتصاد
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, اقتصاد
البيت الأبيض يحدد شروطه لخفض الرسوم الجمركية على الصين
أفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن تخفيضات الرسوم الجمركية يجب أن تكون ثنائية، مشيرا إلى أنه سيتعين على الصين أيضا خفض التعريفات الجمركية.
وذكرت وسائل إعلام غربية نقلاً عن ممثل البيت الأبيض الذي لم يتم الكشف عن هويته: "يجب أن تكون هذه الخطوة ثنائية، ويجب على الصين أيضًا تقليص الحواجز التجارية".
وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وسائل إعلام غربية نقلا عن مصادر، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تدرس إمكانية خفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، وفي بعض الحالات بنسبة أكبر من النصف، في محاولة لتهدئة التوترات مع بكين التي تسببت بشلل في التجارة العالمية والاستثمارات".
وفي الثاني من أبريل/نيسان الجاري، وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بفرض رسوم "متبادلة" على الواردات من دول أخرى.
وحدد معدل الفائدة الأساسي بـ10%، وبالنسبة لـ 57 دولة، تم تطبيق معدلات متزايدة في 9 أبريل، والتي تم حسابها على أساس العجز التجاري للولايات المتحدة مع دولة معينة، بحيث يكون هناك توازن بدلاً من العجز.
ولكن في التاسع من أبريل، وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على 75 دولة لمدة 90 يومًا، وتخفيضها إلى الحد الأدنى البالغ 10%.
وبعد سلسلة من الخطوات في الحرب التجارية، وصلت التعريفة الجمركية الأمريكية
"المتبادلة" الإضافية على السلع الصينية إلى 125%، كما وصلت التعريفة الجمركية الصينية على السلع الأمريكية إلى 125% أيضاً.
علاوة على ذلك، فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية أخرى بنسبة 20% على الصين، والتي تم فرضها بسبب اتهامات بعدم كفاية مكافحة المخدرات الاصطناعية.