https://sarabic.ae/20250425/ترامب-الرياض-ستنضم-إلى-اتفاقيات-تطبيع-العلاقات-مع-إسرائيل-1099891058.html
ترامب: الرياض ستنضم إلى اتفاقيات تطبيع العلاقات مع إسرائيل
ترامب: الرياض ستنضم إلى اتفاقيات تطبيع العلاقات مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمجلة "تايم"، بأنه يعتقد أن السعودية ستنضم إلى "اتفاقيات إبراهيم"، وهي اتفاقيات لتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل. 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T12:48+0000
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وقال ترامب: "كانت لدينا أربع دول (في اتفاقيات إبراهيم) وكان كل شيء جاهزًا. كنا مستعدين لإبرامها، والآن سنبدأ من جديد، ولقد حققت اتفاقيات إبراهيم نجاحًا باهرًا... أعتقد أن السعودية ستنضم إلى الاتفاقيات".في أغسطس/ آب 2023، اتفقت واشنطن والرياض على خطة لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، إلا أن المحادثات جُمدت بعد اندلاع الصراع المسلح بين إسرائيل وحركة "حماس" في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
https://sarabic.ae/20250425/الجيش-الإسرائيلي-سلاح-الجو-يتسلم-3-مقاتلات-إف-35-جديدة-من-أمريكا-1099884767.html
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العالم العربي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
العالم العربي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
ترامب: الرياض ستنضم إلى اتفاقيات تطبيع العلاقات مع إسرائيل
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمجلة "تايم"، بأنه يعتقد أن السعودية ستنضم إلى "اتفاقيات إبراهيم"، وهي اتفاقيات لتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.
وقال ترامب: "كانت لدينا أربع دول (في اتفاقيات إبراهيم) وكان كل شيء جاهزًا. كنا مستعدين لإبرامها، والآن سنبدأ من جديد، ولقد حققت اتفاقيات إبراهيم نجاحًا باهرًا... أعتقد أن السعودية ستنضم إلى الاتفاقيات".
وبدأت الولايات المتحدة عملية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية عام 2020، عندما وُقعت اتفاقيات إبراهيم مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان. إلا أن السودان لم يُبدِ دعمًا شفهيًا للاتفاقيات إلا عام 2021، حيث حالت الخلافات الداخلية بين الحكومة والجيش دون التعاون الكامل.
في أغسطس/ آب 2023، اتفقت واشنطن والرياض على خطة لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، إلا أن المحادثات جُمدت بعد اندلاع الصراع المسلح بين إسرائيل وحركة "حماس" في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.