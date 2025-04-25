https://sarabic.ae/20250425/الجيش-الإسرائيلي-سلاح-الجو-يتسلم-3-مقاتلات-إف-35-جديدة-من-أمريكا-1099884767.html

الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يتسلم 3 مقاتلات "إف 35" جديدة من أمريكا

الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يتسلم 3 مقاتلات "إف 35" جديدة من أمريكا

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن سلاح الجو التابع للجيش تسلم 3 مقاتلات "إف-35" جديدة من أمريكا. 25.04.2025, سبوتنيك عربي

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وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان له، مساء اليوم الجمعة، أن ثلاث طائرات حربية جديدة من طراز "أدير إف 35" الأمريكية هبطت في قاعدة نيفاتيم الجوية جنوبي البلاد.وأكد الجيش في بيانه أن الطائرات الأمريكية الثلاث من طراز F-35 ومن إنتاج شركة "لوكهيد مارتن" قد هبطت في قاعدة نفاتيم الجوية وستنضم إلى صفوف سلاح الجو وإلى السرب الجوي رقم 140.وأشارت هيئة البث الإسرائيلية من جانبها، إلى أنه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تعمل طائرات F-35 في وتيرة عملياتية غير مسبوقة وتشارك في المهام الدفاعية والهجومية على الجبهات المختلفة.وأوضحت أن "الطائرات الثلاث ستعزز انضمام استمرارية العمل وتوسع قدرات سلاح الجو في التعامل مع التهديدات المتنوعة بدقة وبسرعة وبالعمق"، على حد قولها.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة، بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.يذكر أن إسرائيل شنت حربا على قطاع غزة، استمرت نحو 15 شهرا متواصلا قبل التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع، إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.

https://sarabic.ae/20250425/استطلاع-رأي-58-من-الإسرائيليين-لديهم-ثقة-ضئيلة-أو-معدومة-في-نتنياهو-1099873502.html

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