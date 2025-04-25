https://sarabic.ae/20250425/استطلاع-رأي-58-من-الإسرائيليين-لديهم-ثقة-ضئيلة-أو-معدومة-في-نتنياهو-1099873502.html
استطلاع رأي: 58% من الإسرائيليين لديهم ثقة ضئيلة أو معدومة في نتنياهو
استطلاع رأي: 58% من الإسرائيليين لديهم ثقة ضئيلة أو معدومة في نتنياهو
سبوتنيك عربي
كشف استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الجمعة، أن 58% من الإسرائيليين لديهم "ثقة ضئيلة" أو "لا ثقة على الإطلاق" في رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T05:49+0000
2025-04-25T05:49+0000
2025-04-25T05:49+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097634570_0:6:1000:569_1920x0_80_0_0_e67422227658f450058c514b81f8d54d.jpg
ونشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، استطلاعا إسرائيليا للرأي، تبين من خلاله أن 58% من الإسرائيليين لديهم ثقة ضئيلة أو لا ثقة على الإطلاق في نتنياهو، منهم 42 % ليس لديهم ثقة به على الإطلاق.وأوضح الاستطلاع أن 36% فقط من الإسرائيليين أعربوا عن ثقتهم في نتنياهو و6% آخرين لا يعرفون.وأكد الاستطلاع حول المواجهة بين نتنياهو ورونين بار، رئيس جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، أن 52 % من الإسرائيليين يعتقدون أن تلك المواجهة ضارة بالشاباك. في المقابل، و11% فقط يعتقدون أن المواجهة مفيدة فعلا للشاباك، و17% يعتقدون أنها لا تؤثر.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة، بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.يذكر أن إسرائيل شنت حربا على قطاع غزة، استمرت نحو 15 شهرا متواصلا قبل التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع، إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.
https://sarabic.ae/20241227/استطلاع-رأي-إسرائيلي-تراجع-الائتلاف-الحاكم-بزعامة-نتنياهو-مقابل-صعود-المعارضة-1096231919.html
إسرائيل
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097634570_90:0:978:666_1920x0_80_0_0_c5a1d2ba57126d63402c2dc99ccad6c4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار
استطلاع رأي: 58% من الإسرائيليين لديهم ثقة ضئيلة أو معدومة في نتنياهو
كشف استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الجمعة، أن 58% من الإسرائيليين لديهم "ثقة ضئيلة" أو "لا ثقة على الإطلاق" في رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ونشرت صحيفة
"معاريف" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، استطلاعا إسرائيليا للرأي، تبين من خلاله أن 58% من الإسرائيليين لديهم ثقة ضئيلة أو لا ثقة على الإطلاق في نتنياهو، منهم 42 % ليس لديهم ثقة به على الإطلاق.
27 ديسمبر 2024, 06:47 GMT
وأوضح الاستطلاع أن 36% فقط من الإسرائيليين أعربوا عن ثقتهم في نتنياهو و6% آخرين لا يعرفون.
وأكد الاستطلاع حول المواجهة بين نتنياهو ورونين بار، رئيس جهاز "الشاباك" الإسرائيلي
، أن 52 % من الإسرائيليين يعتقدون أن تلك المواجهة ضارة بالشاباك. في المقابل، و11% فقط يعتقدون أن المواجهة مفيدة فعلا للشاباك، و17% يعتقدون أنها لا تؤثر.
وفي السياق ذاته، كشف الاستطلاع للرأي أن ائتلاف نتنياهو سيحصل على 46 مقعدا في حال أجريت الانتخابات البرلمانية للكنيست في الوقت الراهن، مقابل 64 لنفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، حال مشاركته في الانتخابات ذاتها.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق
النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة، بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.
يذكر أن إسرائيل شنت حربا على قطاع غزة، استمرت نحو 15 شهرا متواصلا قبل التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع،
إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.