https://sarabic.ae/20250425/مبعوث-ترامب-يتجول-في-شوارع-موسكو-قبل-لقائه-مع-بوتين-فيديو-1099890358.html
مبعوث ترامب يتجول في شوارع موسكو قبل لقائه مع بوتين... فيديو
مبعوث ترامب يتجول في شوارع موسكو قبل لقائه مع بوتين... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يتجول في العاصمة الروسية موسكو. 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T12:25+0000
2025-04-25T12:25+0000
2025-04-25T12:25+0000
مجتمع
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي المبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف، والممثل الخاص للرئيس بوتين للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الخارجية كيريل دميترييف، وهما يتجولان في شارع "أربات" في موسكو.ووصل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، إلى العاصمة موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ثوان تفصل بين الرعب والفرح... لحظة إنقاذ طفل سقط داخل بئر في المغرب... فيديومذيعة ترتجف... مشاهد مروعة للحظة وقوع زلزال إسطنبول... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
مبعوث ترامب يتجول في شوارع موسكو قبل لقائه مع بوتين... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يتجول في العاصمة الروسية موسكو.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي المبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف، والممثل الخاص للرئيس بوتين للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الخارجية كيريل دميترييف، وهما يتجولان في شارع "أربات" في موسكو.
ووصل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، إلى العاصمة موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.