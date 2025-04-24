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https://sarabic.ae/20250424/ثوان-تفصل-بين-الرعب-والفرح-لحظة-إنقاذ-طفل-سقط-داخل-بئر-في-المغرب-فيديو-1099852673.html
ثوان تفصل بين الرعب والفرح... لحظة إنقاذ طفل سقط داخل بئر في المغرب... فيديو
ثوان تفصل بين الرعب والفرح... لحظة إنقاذ طفل سقط داخل بئر في المغرب... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة إنقاذ طفل سقط في بئر مهجورة بضواحي مدينة الدار البيضاء، في المغرب. 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T12:12+0000
2025-04-24T12:12+0000
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي فرق الإنقاذ وهي تخرج الطفل من داخل البئر، قبل نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.يذكر أن الطفل، البالغ من العمر 6 سنوات، كان برفقة أسرته في نزهة بمنطقة تيط مليل، عندما اختفى عن أنظار والديه بشكل مفاجئ، ليعثر عليه لاحقا داخل بئر مهجورة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام مغربية.وقد أعاد الحادث إلى الذاكرة مأساة الطفل ريان، الذي لقي حتفه بعد سقوطه في بئر شمالي المغرب عام 2022، في حادثة أثارت تعاطفا واسعا داخل المغرب وخارجه.مذيعة ترتجف... مشاهد مروعة للحظة وقوع زلزال إسطنبول... فيديو عطل في الفرامل يتسبب بكارثة في هاتاي... فيديو
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نادي الفيديو, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي
نادي الفيديو, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي

ثوان تفصل بين الرعب والفرح... لحظة إنقاذ طفل سقط داخل بئر في المغرب... فيديو

12:12 GMT 24.04.2025
© Photo / Xصورة للحظة إنقاذ طفل سقط في بئر مهجورة بضواحي مدينة الدار البيضاء في المغرب
صورة للحظة إنقاذ طفل سقط في بئر مهجورة بضواحي مدينة الدار البيضاء في المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
© Photo / X
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة إنقاذ طفل سقط في بئر مهجورة بضواحي مدينة الدار البيضاء، في المغرب.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي فرق الإنقاذ وهي تخرج الطفل من داخل البئر، قبل نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.
يذكر أن الطفل، البالغ من العمر 6 سنوات، كان برفقة أسرته في نزهة بمنطقة تيط مليل، عندما اختفى عن أنظار والديه بشكل مفاجئ، ليعثر عليه لاحقا داخل بئر مهجورة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام مغربية.
وقد أعاد الحادث إلى الذاكرة مأساة الطفل ريان، الذي لقي حتفه بعد سقوطه في بئر شمالي المغرب عام 2022، في حادثة أثارت تعاطفا واسعا داخل المغرب وخارجه.
مذيعة ترتجف... مشاهد مروعة للحظة وقوع زلزال إسطنبول... فيديو
عطل في الفرامل يتسبب بكارثة في هاتاي... فيديو
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