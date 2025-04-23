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https://sarabic.ae/20250423/عطل-في-الفرامل-يتسبب-بكارثة-في-هاتاي-فيديو-1099812769.html
عطل في الفرامل يتسبب بكارثة في هاتاي... فيديو
عطل في الفرامل يتسبب بكارثة في هاتاي... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع، لحادث سير في تركيا بسبب عطل في الفرامل ما أدى لكارثة. 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T07:37+0000
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مجتمع
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أخبار تركيا اليوم
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا شاحنة تفقد السيطرة على الطريق في ولاية هاتاي، بسبب عطل مفاجئ في الفرامل، مما أدى إلى انحرافها بسرعة عالية وخروجها عن الطريق.ووفقاً للتقارير، أُصيب سائق الشاحنة بجروح خطيرة، فيما أودى الحادث بحياة شخص واحد.مشهد مخيف.. ثور غاضب يخرج عن السيطرة ويهاجم الجمهور في مهرجان إسباني... فيديو"أرنب" يجبر طائرة على الهبوط ويشعل حريقا بأحد محركاتها... فيديو
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نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم
نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم

عطل في الفرامل يتسبب بكارثة في هاتاي... فيديو

07:37 GMT 23.04.2025
© Photo / Xصورة لحادث سير في تركيا بسبب عطل في الفرامل
صورة لحادث سير في تركيا بسبب عطل في الفرامل - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع، لحادث سير في تركيا بسبب عطل في الفرامل ما أدى لكارثة.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا شاحنة تفقد السيطرة على الطريق في ولاية هاتاي، بسبب عطل مفاجئ في الفرامل، مما أدى إلى انحرافها بسرعة عالية وخروجها عن الطريق.
ووفقاً للتقارير، أُصيب سائق الشاحنة بجروح خطيرة، فيما أودى الحادث بحياة شخص واحد.
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