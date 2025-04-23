https://sarabic.ae/20250423/عطل-في-الفرامل-يتسبب-بكارثة-في-هاتاي-فيديو-1099812769.html
عطل في الفرامل يتسبب بكارثة في هاتاي... فيديو
عطل في الفرامل يتسبب بكارثة في هاتاي... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع، لحادث سير في تركيا بسبب عطل في الفرامل ما أدى لكارثة. 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T07:37+0000
2025-04-23T07:37+0000
2025-04-23T07:37+0000
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا شاحنة تفقد السيطرة على الطريق في ولاية هاتاي، بسبب عطل مفاجئ في الفرامل، مما أدى إلى انحرافها بسرعة عالية وخروجها عن الطريق.ووفقاً للتقارير، أُصيب سائق الشاحنة بجروح خطيرة، فيما أودى الحادث بحياة شخص واحد.مشهد مخيف.. ثور غاضب يخرج عن السيطرة ويهاجم الجمهور في مهرجان إسباني... فيديو"أرنب" يجبر طائرة على الهبوط ويشعل حريقا بأحد محركاتها... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم
نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم
عطل في الفرامل يتسبب بكارثة في هاتاي... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع، لحادث سير في تركيا بسبب عطل في الفرامل ما أدى لكارثة.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا شاحنة تفقد السيطرة على الطريق في ولاية هاتاي، بسبب عطل مفاجئ في الفرامل، مما أدى إلى انحرافها بسرعة عالية وخروجها عن الطريق.
ووفقاً للتقارير، أُصيب سائق الشاحنة بجروح خطيرة، فيما أودى الحادث بحياة شخص واحد.