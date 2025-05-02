https://sarabic.ae/20250502/روبيو-إيران-لن-تتمكن-من-منع-المفتشين-الأمريكيين-من-دخول-منشآتها-النووية-في-حال-التوصل-إلى-اتفاق-1100099415.html

روبيو: إيران لن تستطيع منع المفتشين الأمريكيين من دخول منشآتها النووية في حال التوصل لاتفاق

روبيو: إيران لن تستطيع منع المفتشين الأمريكيين من دخول منشآتها النووية في حال التوصل لاتفاق

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أن إيران ستكون ملزمة بالسماح للخبراء الأمريكيين بدخول منشآتها النووية، في حال التوصل إلى اتفاق بشأن... 02.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-02T04:07+0000

2025-05-02T04:07+0000

2025-05-02T05:09+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1096990164_0:153:3062:1875_1920x0_80_0_0_a719366407ed96c06db05a40180a45ef.jpg

واشنطن – سبوتنيك. وقال روبيو في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "إذا كان الإيرانيون يريدون طاقة نووية سلمية، فعليهم السماح بوصول جميع أنواع المفتشين، بمن فيهم الأمريكيون".وأضاف أن "الخبراء قد يكونون ممثلين لدول أخرى أيضا، لكن إيران لن تتمكن من منع وصول المفتشين الأمريكيين إذا تم التوصل إلى اتفاق".وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الخميس، عن تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، والتي كانت مقررة السبت المقبل في العاصمة الإيطالية روما، بناء على اقتراح من وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي.وأوضحت الخارجية الإيرانية أن تحديد موعد جديد للمحادثات سيُعلن لاحقًا، مؤكدة أن الوفد الإيراني يشارك في المفاوضات بـ"حسن نية"، وفق أطر تستند إلى المبادئ الوطنية والقانون الدولي، بشأن الاستخدام السلمي للطاقة النووية ورفع العقوبات "غير القانونية".وأكدت طهران التزامها بمحادثات "قائمة على النتائج" بهدف التوصل إلى "اتفاق عادل ومعقول ومستدام"، مشددة على استمرار هذا النهج "بقوة وثبات".بدوره، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، في منشور على منصة "إكس"، إنه:ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصادر مطلعة، أن تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات في روما إلى الأسبوع المقبل بات مرجحًا، كما قد يتم تأجيل اجتماع إيران مع الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، الذي كان من المفترض أن يسبق اللقاء الإيراني الأمريكي.وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد صرح بأن الجولة الرابعة ستُعقد في روما، وأنها ستتبع اجتماعا تمهيديا مع الدول الأوروبية.وانطلقت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني في 12 نيسان/أبريل الماضي في العاصمة العُمانية مسقط، ثم استضافت روما الجولة الثانية في 19 نيسان/أبريل، قبل أن تعود المفاوضات إلى مسقط في جولتها الثالثة في 26 نيسان/أبريل.ووصف عراقجي الجولة الثالثة بأنها "الأكثر جدية"، لكنه أشار إلى استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية والتفاصيل الفنية.يُذكر أن إيران وقعت في عام 2015 اتفاقًا نوويًا مع القوى الكبرى (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، الصين، روسيا، والولايات المتحدة)، يقضي بتخفيف العقوبات مقابل قيود على برنامجها النووي. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق في أيار/مايو 2018 خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، ما دفع إيران إلى تقليص التزاماتها تدريجيًا.ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على طهران، ما فاقم الأزمة الاقتصادية ورفع معدلات التضخم في إيران.

https://sarabic.ae/20250501/ترامب-يهدد-بفرض-عقوبات-ثانوية-على-أي-دولة-تشتري-النفط-الإيراني-1100098332.html

https://sarabic.ae/20250425/قبل-الجولة-الثالثة-من-المفاوضات-غير-المباشرة-إيران-تبدي-حذرا-من-نوايا-واشنطن-1099901500.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية