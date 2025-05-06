https://sarabic.ae/20250506/إيران-تنفي-تحديد-موعد-نهائي-للجولة-المقبلة-من-المحادثات-مع-أمريكا-1100229055.html

إيران تنفي تحديد موعد نهائي للجولة المقبلة من المحادثات مع أمريكا

إيران تنفي تحديد موعد نهائي للجولة المقبلة من المحادثات مع أمريكا

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء، أن توقيت الجولة المقبلة من المحادثات الإيرانية الأمريكية "قيد الدراسة". 06.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-06T18:15+0000

2025-05-06T18:15+0000

2025-05-06T18:15+0000

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وقال بقائي لوكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، إن "الوسيط العماني سيعلن عن المعلومات بهذا الشأن فور تحديد الوقت والمكان"، مضيفا أنه "لم يتم تحديد موعد نهائي للجولة المقبلة من المحادثات حتى الآن، لكن مقترح مسقط بعقد المحادثات مطلع الأسبوع المقبل قيد الدراسة".وكشف المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تريد عقد جولة رابعة من المفاوضات مع إيران، بشأن برنامجها النووي، الأسبوع الجاري.ونقل باراك رافيد، مراسل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن ويتكوف قوله: "الولايات المتحدة تحاول جدولة جولة رابعة من المفاوضات النووية مع إيران، هذا الأسبوع".وبحسب رافيد، فقد أكد ويتكوف أن الطرفين يحققان تقدمًا في المفاوضات.وأعرب ويتكوف عن أمله في أن "يكون هناك تقدم بشأن وقف إطلاق النار في غزة، قبل أو بعد رحلة ترامب إلى الشرق الأوسط، الشهر الجاري".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد ذكر في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية، أول أمس الأحد، أن "الهدف من المفاوضات مع إيران هو التفكيك الكامل للبرنامج النووي الإيراني"، لكنه أبدى انفتاحه على بحث الدعوات المؤيدة "لامتلاكها الطاقة النووية المدنية مع إنهاء برنامجها للأسلحة النووية".وأوضح الرئيس الأمريكي أنه على استعداد للاستماع إلى الحجج المؤيدة للسماح لطهران بالسعي للحصول على "الطاقة النووية المدنية"، مقابل إنهاء برنامجها للأسلحة النووية، قائلًا: "أعتقد أنني سأكون منفتحًا لسماع ذلك.. الطاقة المدنية، مثلما يُطلق عليها، لكنها غالبا ما تؤدي إلى حروب عسكرية، ونحن لا نريد أن يمتلكوا أسلحة نووية.. إنها صفقة بسيطة للغاية".وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط، واستضافت السفارة العُمانية في العاصمة الإيطالية روما، جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط، مرة أخرى في 26 من الشهر ذاته.وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عقب انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية في سلطنة عُمان، إن "هذه الجولة كانت أكثر جدية من الجولتين السابقتين"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه "لا تزال هناك خلافات بين الجانبين حول القضايا الرئيسية والتفاصيل".يُذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي ينص على تخفيف العقوبات عنها مقابل فرض قيود على البرنامج النووي.ولاحقا انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب السابقة، من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران.وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، في يناير/ كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

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