https://sarabic.ae/20250428/ترامب-واثق-من-قدرة-أمريكا-وإيران-على-التوصل-إلى-اتفاق-نووي-جديد-1099951673.html

ترامب واثق من قدرة أمريكا وإيران على التوصل إلى اتفاق نووي جديد

ترامب واثق من قدرة أمريكا وإيران على التوصل إلى اتفاق نووي جديد

سبوتنيك عربي

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، عن "ثقته في قدرة إدارته على التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن البرنامج النووي". 28.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-28T06:20+0000

2025-04-28T06:20+0000

2025-04-28T06:20+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0d/1099496148_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4a422d5031ae0ac7c03bc057d86f2c9f.jpg

وقال ترامب في تصريحات له من مطار نيوجيرسي، إنه "يعتقد أن بلاده تسير على نحو جيد للغاية"، مضيفا: "أنا متأكد تماما من حدوثه التوصل لاتفاق، حسنا سنحصل على شيء ما ولن نضطر إلى قصف كل شيء”.يأتي ذلك بعد ساعات من هجوم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على البرنامج النووي الإيراني داعيًا إلى إزالته تمامًا وتفكيك كامل البنية التحتية.دعوة نتنياهو تأتي في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة بمساعدة من عمان في الوصول إلى اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي.وعقدت الولايات المتحدة وإيران حتى الآن 3 جولات من المحادثات غير المباشرة بوساطة عُمانية بهدف التوصل إلى اتفاق يمنع طهران من الحصول على سلاح نووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية القوية التي فرضتها واشنطن عليها، وفقًا لوكالة رويترز.وبعد محادثات في روما هذا الشهر، قالت سلطنة عمان إن الولايات المتحدة وإيران تسعيان للتوصل إلى اتفاق يجعل طهران "خالية تماما" من الأسلحة النووية ويرفع عنها العقوبات ولكن "مع الحفاظ على قدرتها على تطوير الطاقة النووية السلمية".وقال نتنياهو: إن "الاتفاق الجيد" الوحيد هو الذي ينجم عنه إزالة "كل البنية التحتية" على غرار الاتفاق الذي أبرمته ليبيا مع الغرب في عام 2003 وشهد تخليها عن برامجها النووية والكيميائية والبيولوجية والصاروخية.ويتعهد مسؤولون إسرائيليون منذ فترة طويلة بالحيلولة دون حصول طهران على أسلحة نووية، وهو التأكيد الذي كرره نتنياهو.

https://sarabic.ae/20250427/لافروف-روسيا-مستعدة-للمساعدة-في-الحوار-بين-الولايات-المتحدة-وإيران-1099942776.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم