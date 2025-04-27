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https://sarabic.ae/20250427/على-غرار-ليبيا-نتنياهو-يجب-إنهاء-البرنامج-النووي-الإيراني-بالكامل-1099949140.html
على غرار ليبيا.. نتنياهو يجب إنهاء البرنامج النووي الإيراني بالكامل
على غرار ليبيا.. نتنياهو يجب إنهاء البرنامج النووي الإيراني بالكامل
سبوتنيك عربي
هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، البرنامج النووي الإيراني أمس الأحد، داعيًا إلى إزالته تمامًا وتفكيك كامل البنية التحتية. 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T22:46+0000
2025-04-27T22:46+0000
بنيامين نتنياهو
البرنامج النووي الإيراني
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار عمان
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دعوة نتنياهو تأتي في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة بمساعدة من عمان في الوصول إلى اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي.وعقدت الولايات المتحدة وإيران حتى الآن 3 جولات من المحادثات غير المباشرة بوساطة عُمانية بهدف التوصل إلى اتفاق يمنع طهران من الحصول على سلاح نووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية القوية التي فرضتها واشنطن عليها، وفقًا لوكالة رويترز.وبعد محادثات في روما هذا الشهر، قالت سلطنة عمان إن الولايات المتحدة وإيران تسعيان للتوصل إلى اتفاق يجعل طهران "خالية تماما" من الأسلحة النووية ويرفع عنها العقوبات ولكن "مع الحفاظ على قدرتها على تطوير الطاقة النووية السلمية".ويتعهد مسؤولون إسرائيليون منذ فترة طويلة بالحيلولة دون حصول طهران على أسلحة نووية، وهو التأكيد الذي كرره نتنياهو.
https://sarabic.ae/20250427/نتنياهو-إدارة-بايدن-هددتنا-بقطع-الأسلحة-إذا-دخلنا-غزة-فقلنا-لهم-إننا-لسنا-دولة-تابعة-1099946107.html
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بنيامين نتنياهو, البرنامج النووي الإيراني, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار عمان
بنيامين نتنياهو, البرنامج النووي الإيراني, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار عمان

على غرار ليبيا.. نتنياهو يجب إنهاء البرنامج النووي الإيراني بالكامل

22:46 GMT 27.04.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhiteرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، البرنامج النووي الإيراني أمس الأحد، داعيًا إلى إزالته تمامًا وتفكيك كامل البنية التحتية.
دعوة نتنياهو تأتي في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة بمساعدة من عمان في الوصول إلى اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي.
وعقدت الولايات المتحدة وإيران حتى الآن 3 جولات من المحادثات غير المباشرة بوساطة عُمانية بهدف التوصل إلى اتفاق يمنع طهران من الحصول على سلاح نووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية القوية التي فرضتها واشنطن عليها، وفقًا لوكالة رويترز.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
نتنياهو: إدارة بايدن هددتنا بقطع الأسلحة إذا دخلنا غزة فقلنا لهم إننا لسنا دولة تابعة
18:11 GMT
وبعد محادثات في روما هذا الشهر، قالت سلطنة عمان إن الولايات المتحدة وإيران تسعيان للتوصل إلى اتفاق يجعل طهران "خالية تماما" من الأسلحة النووية ويرفع عنها العقوبات ولكن "مع الحفاظ على قدرتها على تطوير الطاقة النووية السلمية".
وقال نتنياهو إن "الاتفاق الجيد" الوحيد هو الذي ينجم عنه إزالة "كل البنية التحتية" على غرار الاتفاق الذي أبرمته ليبيا مع الغرب في عام 2003 وشهد تخليها عن برامجها النووية والكيميائية والبيولوجية والصاروخية.
ويتعهد مسؤولون إسرائيليون منذ فترة طويلة بالحيلولة دون حصول طهران على أسلحة نووية، وهو التأكيد الذي كرره نتنياهو.
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