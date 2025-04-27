https://sarabic.ae/20250427/لافروف-روسيا-مستعدة-للمساعدة-في-الحوار-بين-الولايات-المتحدة-وإيران-1099942776.html
لافروف: روسيا مستعدة للمساعدة في الحوار بين الولايات المتحدة وإيران
لافروف: روسيا مستعدة للمساعدة في الحوار بين الولايات المتحدة وإيران
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن روسيا ترحب بالمحادثات بين إيران والولايات المتحدة ويمكنها تقديم المساعدة للطرفين إذا رأى البلدان أن ذلك... 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T16:01+0000
2025-04-27T16:01+0000
2025-04-27T16:43+0000
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وقال لافروف في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية، "نحن نرحب بالعملية (المحادثات) التي بدأت بين الولايات المتحدة وإيران ونحن على استعداد لتقديم المساعدة إذا اعتقدت الأطراف أن ذلك سيكون له فائدة.. إنهم يعرفون ذلك".وأعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، للصحفيين، يوم 22 أبريل/ نيسان الجاري، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش الوضع المحيط بالبرنامج النووي الإيراني، مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد.وأجاب أوشاكوف على سؤال، حول ما إذا كان الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، قد تمت مناقشته في المحادثات الروسية العمانية بـ"نعم".وبحسب قوله، فإنه لا يزال من الصعب تقييم تقدم المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20250427/إعلام-جولة-رابعة-من-المفاوضات-الأميركية-الإيرانية-في-أوروبا-خلال-الأسبوعين-المقبلين-1099937923.html
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روسيا, إيران, العالم
لافروف: روسيا مستعدة للمساعدة في الحوار بين الولايات المتحدة وإيران
16:01 GMT 27.04.2025 (تم التحديث: 16:43 GMT 27.04.2025)
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن روسيا ترحب بالمحادثات بين إيران والولايات المتحدة ويمكنها تقديم المساعدة للطرفين إذا رأى البلدان أن ذلك مفيدًا.
وقال لافروف في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية، "نحن نرحب بالعملية (المحادثات) التي بدأت بين الولايات المتحدة وإيران ونحن على استعداد لتقديم المساعدة إذا اعتقدت الأطراف أن ذلك سيكون له فائدة.. إنهم يعرفون ذلك".
وأضاف أن واشنطن لم تطالب موسكو بالتخلي عن شراكتها الاستراتيجية مع طهران.
وأعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، للصحفيين، يوم 22 أبريل/ نيسان الجاري، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش الوضع المحيط بالبرنامج النووي الإيراني، مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد.
وأجاب أوشاكوف على سؤال، حول ما إذا كان الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، قد تمت مناقشته في المحادثات الروسية العمانية بـ"نعم".
وأضاف أوشاكوف: "ناقشنا تقدم المفاوضات بين الممثلين الإيرانيين والأمريكيين".
وبحسب قوله، فإنه لا يزال من الصعب تقييم تقدم المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.