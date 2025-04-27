https://sarabic.ae/20250427/إعلام-جولة-رابعة-من-المفاوضات-الأميركية-الإيرانية-في-أوروبا-خلال-الأسبوعين-المقبلين-1099937923.html
إعلام: جولة رابعة من المفاوضات الأميركية الإيرانية في أوروبا خلال الأسبوعين المقبلين
إعلام: جولة رابعة من المفاوضات الأميركية الإيرانية في أوروبا خلال الأسبوعين المقبلين
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة أميركية، اليوم الأحد، بأن الجولة الرابعة من المباحثات الأميركية الإيرانية غير المباشرة حول البرنامج النووي الإيراني قد تنعقد في أوروبا بوساطة عمان... 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T13:20+0000
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ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم: إن "الجولة القادمة من المباحثات بين إيران والولايات المتحدة ستنعقد في أوروبا بوساطة عُمان... يرجح أن الجولة ستنعقد خلال الأسبوعين المقبلين، ولكن الجانب الأميركي بحاجة إلى بعض الوقت لدراسة المعلومات والمقترحات المقدمة من الإيرانيين".وأوضح أحد مصادر الصحيفة أن الجانب الأميركي يريد نقل مكان المباحثات إلى "مكان أكثر راحة بالنسبة له".وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد صرح عقب انتهاء الجولة الثالثة من المباحثات الإيرانية الأميركية في سلطنة عُمان أمس السبت، بأن هذه الجولة كانت أكثر جدية من الجولتين السابقتين، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا تزال هناك خلافات بين الجانبين حول القضايا الرئيسية والتفاصيل.من جانبه، أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أنه جرى تحديد السبت المقبل كموعد مبدئي لعقد الجولة التالية من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.وبدات أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني في 12 نيسان/أبريل الجاري في العاصمة العُمانية مسقط، واستضافت السفارة العُمانية في روما جولة المفاوضات الثانية في 19 نيسان/أبريل، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 نيسان/أبريل.وحذرت إيران مرارًا من تأثير التهديدات العسكرية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى ردود فعل مثل إخراج مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونقل اليورانيوم المخصب إلى أماكن آمنة.وكان ترامب قد هدد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توقف برنامجها النووي، وأكد دور إسرائيل في ذلك.يُذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي ينص على تخفيف العقوبات عنها مقابل فرض قيود على البرنامج النووي.وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
https://sarabic.ae/20250427/الدفاع-الإيرانية-تكشف-حقيقة-وجود-شحنات-عسكرية-في-ميناء-رجائي--1099935075.html
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العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
إعلام: جولة رابعة من المفاوضات الأميركية الإيرانية في أوروبا خلال الأسبوعين المقبلين
أفادت صحيفة أميركية، اليوم الأحد، بأن الجولة الرابعة من المباحثات الأميركية الإيرانية غير المباشرة حول البرنامج النووي الإيراني قد تنعقد في أوروبا بوساطة عمان خلال الأسبوعين المقبلين.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم: إن "الجولة القادمة من المباحثات بين إيران والولايات المتحدة ستنعقد في أوروبا بوساطة عُمان... يرجح أن الجولة ستنعقد خلال الأسبوعين المقبلين، ولكن الجانب الأميركي بحاجة إلى بعض الوقت لدراسة المعلومات والمقترحات المقدمة من الإيرانيين".
وأوضح أحد مصادر الصحيفة أن الجانب الأميركي يريد نقل مكان المباحثات إلى "مكان أكثر راحة بالنسبة له".
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد صرح عقب انتهاء الجولة الثالثة من المباحثات الإيرانية الأميركية في سلطنة عُمان أمس السبت، بأن هذه الجولة كانت أكثر جدية من الجولتين السابقتين، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا تزال هناك خلافات بين الجانبين حول القضايا الرئيسية والتفاصيل.
وأعرب عراقجي عن تفاؤل بلاده الحذر بشأن إمكانية التوصل إلى تفاهمات من خلال تلك المفاوضات، مجددا التأكيد على أن موضوع المفاوضات هو الملف النووي فقط، وأن طهران لن تقبل التفاوض حول أي قضية أخرى.
من جانبه، أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أنه جرى تحديد السبت المقبل كموعد مبدئي لعقد الجولة التالية من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.
وبدات أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني في 12 نيسان/أبريل الجاري في العاصمة العُمانية مسقط، واستضافت السفارة العُمانية في روما جولة المفاوضات الثانية في 19 نيسان/أبريل، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 نيسان/أبريل.
وحذرت إيران مرارًا من تأثير التهديدات العسكرية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى ردود فعل مثل إخراج مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونقل اليورانيوم المخصب إلى أماكن آمنة.
وكان ترامب قد هدد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توقف برنامجها النووي، وأكد دور إسرائيل في ذلك.
يُذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي ينص على تخفيف العقوبات عنها مقابل فرض قيود على البرنامج النووي.
ولاحقا انسحبت الولايات المتحدة، خلال ولاية ترامب السابقة، من الاتفاق النووي في أيار/مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران.
وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.
ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.