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إعلام: حزب العمال الكردستاني يعلن حل نفسه وإنهاء الصراع المسلح مع تركيا
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الملك سلمان يوجه دعوات لـ3 قادة خليجيين لحضور القمة "الخليجية - الأمريكية"
الملك سلمان يوجه دعوات لـ3 قادة خليجيين لحضور القمة "الخليجية - الأمريكية"
سبوتنيك عربي
وجّه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، دعوات إلى قادة دول خليجية، الذين من المقرر أن يشاركوا في القمة المرتقبة المقرر أن تستضيفها العاصمة... 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T05:52+0000
2025-05-12T05:52+0000
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وذكرت ذلك صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اليوم الاثنين، التي أشارت إلى أن القمة تنعقد خلال الجولة الخليجية، التي من المقرر أن يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة، والتي ستشمل كلا من السعودية وقطر والإمارات.وشملت الدعوات التي وجهها العاهل السعودي قادة الدول الخليجية وفي مقدمتهم أمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح، وسلطان عُمان هيثم بن طارق، وملك البحرين حمد آل خليفة.وفي وقت سابق، حدد البيت الأبيض تاريخ 13 إلى 16 مايو/ أيار الجاري، موعدا لزيارة ترامب إلى المنطقة، وقال مسؤولون أمريكيون إن زيارة ترامب إلى المنطقة من شأنها التركيز على القضايا الثنائية، خصوصا الاستثمارات ومبيعات الأسلحة والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.
https://sarabic.ae/20250510/ما-الذي-يمكن-أن-تقدمه-زيارة-ترامب-المرتقبة-للمنطقة-وهل-تنجح-في-وقف-الحرب-على-غزة-1100384782.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, قطر, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

الملك سلمان يوجه دعوات لـ3 قادة خليجيين لحضور القمة "الخليجية - الأمريكية"

05:52 GMT 12.05.2025
© AP Photo / Amr Nabilالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Amr Nabil
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وجّه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، دعوات إلى قادة دول خليجية، الذين من المقرر أن يشاركوا في القمة المرتقبة المقرر أن تستضيفها العاصمة الرياض، خلال الأسبوع الجاري.
وذكرت ذلك صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اليوم الاثنين، التي أشارت إلى أن القمة تنعقد خلال الجولة الخليجية، التي من المقرر أن يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة، والتي ستشمل كلا من السعودية وقطر والإمارات.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
ما الذي يمكن أن تقدمه زيارة ترامب المرتقبة للمنطقة وهل تنجح في وقف الحرب على غزة؟
10 مايو, 18:16 GMT
وشملت الدعوات التي وجهها العاهل السعودي قادة الدول الخليجية وفي مقدمتهم أمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح، وسلطان عُمان هيثم بن طارق، وملك البحرين حمد آل خليفة.
وفي وقت سابق، حدد البيت الأبيض تاريخ 13 إلى 16 مايو/ أيار الجاري، موعدا لزيارة ترامب إلى المنطقة، وقال مسؤولون أمريكيون إن زيارة ترامب إلى المنطقة من شأنها التركيز على القضايا الثنائية، خصوصا الاستثمارات ومبيعات الأسلحة والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.
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