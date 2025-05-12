https://sarabic.ae/20250512/الملك-سلمان-يوجه-دعوات-لـ3-قادة-خليجيين-لحضور-القمة-الخليجية---الأمريكية-1100417016.html
الملك سلمان يوجه دعوات لـ3 قادة خليجيين لحضور القمة "الخليجية - الأمريكية"
الملك سلمان يوجه دعوات لـ3 قادة خليجيين لحضور القمة "الخليجية - الأمريكية"
سبوتنيك عربي
وجّه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، دعوات إلى قادة دول خليجية، الذين من المقرر أن يشاركوا في القمة المرتقبة المقرر أن تستضيفها العاصمة... 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T05:52+0000
2025-05-12T05:52+0000
2025-05-12T05:52+0000
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وذكرت ذلك صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اليوم الاثنين، التي أشارت إلى أن القمة تنعقد خلال الجولة الخليجية، التي من المقرر أن يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة، والتي ستشمل كلا من السعودية وقطر والإمارات.وشملت الدعوات التي وجهها العاهل السعودي قادة الدول الخليجية وفي مقدمتهم أمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح، وسلطان عُمان هيثم بن طارق، وملك البحرين حمد آل خليفة.وفي وقت سابق، حدد البيت الأبيض تاريخ 13 إلى 16 مايو/ أيار الجاري، موعدا لزيارة ترامب إلى المنطقة، وقال مسؤولون أمريكيون إن زيارة ترامب إلى المنطقة من شأنها التركيز على القضايا الثنائية، خصوصا الاستثمارات ومبيعات الأسلحة والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.
https://sarabic.ae/20250510/ما-الذي-يمكن-أن-تقدمه-زيارة-ترامب-المرتقبة-للمنطقة-وهل-تنجح-في-وقف-الحرب-على-غزة-1100384782.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, قطر, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, قطر, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
الملك سلمان يوجه دعوات لـ3 قادة خليجيين لحضور القمة "الخليجية - الأمريكية"
وجّه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، دعوات إلى قادة دول خليجية، الذين من المقرر أن يشاركوا في القمة المرتقبة المقرر أن تستضيفها العاصمة الرياض، خلال الأسبوع الجاري.