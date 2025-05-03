https://sarabic.ae/20250503/أمريكا-توافق-على-بيع-صواريخ-بقيمة-35-مليار-دولار-للسعودية-1100123660.html

أمريكا توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية

أمريكا توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية

سبوتنيك عربي

أقرت وزارة الخارجية الأمريكية، إمكانية بيع صواريخ "جو-جو" متوسطة المدى للمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى وسائل الدعم ذات الصلة مقابل 3.5 مليار دولار. 03.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-03T07:30+0000

2025-05-03T07:30+0000

2025-05-03T07:30+0000

السعودية

أخبار السعودية اليوم

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/19/1071579736_0:61:1578:949_1920x0_80_0_0_ce4557d022b29b98a0d13d8611127693.jpg

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في بيان، إن "هذا البيع المقترح سيدعم أهداف السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي الأمريكي من خلال تحسين أمن دولة شريكة تساهم في الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج".وتستعد الولايات المتحدة لتقديم حزمة أسلحة للسعودية بقيمة تزيد عن 100 مليار دولار خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقررة للمملكة هذا الشهر.وطلبت السعودية ألف صاروخ "جو-جو" من طراز "إيه.آي.إم-120سي-8" المتطورة متوسطة المدى و50 وحدة توجيه لهذه الصواريخ ومعدات أخرى تشمل قطع غيار وحاويات صواريخ وخدمات للدعم اللوجستي.وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيتوجه في زيارة إلى السعودية وقطر والإمارات خلال الفترة من 13 وحتى 16 مايو/ أيار المقبل. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت في إفادة صحفية، "ترامب سيزور المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة في الفترة من 13 إلى 16 أيار/مايو".‏وترك البيت الأبيض، في 11 نيسان/ أبريل، الباب مفتوحاً أمام إمكانية قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإضافة محطات جديدة إلى زيارته المقررة للشرق الأوسط الشهر المقبل.ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، قولها: "ليس لدي أي تفاصيل عن الرحلة الخارجية للرئيس، سوى تأكيد زيارته للمملكة العربية السعودية. قد تشمل الرحلة دولاً أخرى. نحن نعمل على التفاصيل".يشار إلى أن ترامب يفكر في إضافة تركيا إلى جولته المقبلة في الشرق الأوسط، لكنها استشهدت بمصادر مجهولة قالت إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد وأن التفاصيل لا تزال قيد الإعداد.وأفاد مسؤول رفيع في البيت الأبيض للشبكة الإخبارية أن ترامب ناقش الزيارة خلال اتصال هاتفي حديث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

https://sarabic.ae/20250425/ترامب-الرياض-ستنضم-إلى-اتفاقيات-تطبيع-العلاقات-مع-إسرائيل-1099891058.html

https://sarabic.ae/20250413/أمريكا-تكشف-عن-تفاصيل-اتفاق-نووي-مدني-مرتقب-مع-السعودية-1099505060.html

السعودية

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السعودية, أخبار السعودية اليوم, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم