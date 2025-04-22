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https://sarabic.ae/20250422/البيت-الأبيض-يعلن-توجه-ترامب-إلى-عدة-دول-خليجية-الشهر-المقبل-1099806636.html
البيت الأبيض يعلن توجه ترامب إلى عدة دول خليجية الشهر المقبل
البيت الأبيض يعلن توجه ترامب إلى عدة دول خليجية الشهر المقبل
سبوتنيك عربي
أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيتوجه في زيارة إلى السعودية وقطر والإمارات خلال الفترة من 13 وحتى 16 مايو/ أيار المقبل. 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T17:41+0000
2025-04-22T18:22+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
قطر
أخبار الإمارات العربية المتحدة
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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت في إفادة صحفية، "ترامب سيزور المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة في الفترة من 13 إلى 16 أيار/مايو".‏وترك البيت الأبيض، في 11 نيسان/ أبريل، الباب مفتوحاً أمام إمكانية قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإضافة محطات جديدة إلى زيارته المقررة للشرق الأوسط الشهر المقبل.يشار إلى أن ترامب يفكر في إضافة تركيا إلى جولته المقبلة في الشرق الأوسط، لكنها استشهدت بمصادر مجهولة قالت إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد وأن التفاصيل لا تزال قيد الإعداد. وأفاد مسؤول رفيع في البيت الأبيض للشبكة الإخبارية أن ترامب ناقش الزيارة خلال اتصال هاتفي حديث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.ترامب: تحدثت مع نتنياهو عن إيران ونحن "متفقون"
https://sarabic.ae/20250224/ترامب-يؤكد-عزمه-على-زيارة-موسكو-1098139758.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, قطر, أخبار الإمارات العربية المتحدة
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, قطر, أخبار الإمارات العربية المتحدة

البيت الأبيض يعلن توجه ترامب إلى عدة دول خليجية الشهر المقبل

17:41 GMT 22.04.2025 (تم التحديث: 18:22 GMT 22.04.2025)
© tabrez_syed/unsplashالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
© tabrez_syed/unsplash
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيتوجه في زيارة إلى السعودية وقطر والإمارات خلال الفترة من 13 وحتى 16 مايو/ أيار المقبل.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت في إفادة صحفية، "ترامب سيزور المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة في الفترة من 13 إلى 16 أيار/مايو".‏
وترك البيت الأبيض، في 11 نيسان/ أبريل، الباب مفتوحاً أمام إمكانية قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإضافة محطات جديدة إلى زيارته المقررة للشرق الأوسط الشهر المقبل.
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
ترامب يؤكد عزمه على زيارة موسكو
24 فبراير, 19:34 GMT
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، قولها: "ليس لدي أي تفاصيل عن الرحلة الخارجية للرئيس، سوى تأكيد زيارته للمملكة العربية السعودية. قد تشمل الرحلة دولاً أخرى. نحن نعمل على التفاصيل".
يشار إلى أن ترامب يفكر في إضافة تركيا إلى جولته المقبلة في الشرق الأوسط، لكنها استشهدت بمصادر مجهولة قالت إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد وأن التفاصيل لا تزال قيد الإعداد.
وأفاد مسؤول رفيع في البيت الأبيض للشبكة الإخبارية أن ترامب ناقش الزيارة خلال اتصال هاتفي حديث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ترامب: تحدثت مع نتنياهو عن إيران ونحن "متفقون"
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