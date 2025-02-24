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https://sarabic.ae/20250224/ترامب-يؤكد-عزمه-على-زيارة-موسكو-1098139758.html
ترامب يؤكد عزمه على زيارة موسكو
ترامب يؤكد عزمه على زيارة موسكو
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عزمه على زيارة موسكو في المستقبل إذا تم حل الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن حضور عرض يوم النصر في التاسع من... 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T19:34+0000
2025-02-24T19:34+0000
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وقال ترامب خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "ليس قريبا، ولكن بالتأكيد إذا هدأت الأمور، وأعتقد أنها ستهدأ".وأضاف ترامب: "في الوقت المناسب سأذهب إلى موسكو".وأشار إلى أنه سيلتقي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين "في وقت ما"، قائلا: "نحاول حل هذا الأمر ولكن في وقت ما سألتقي بالرئيس بوتين أيضا".وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه من المستحيل مصادرة الأصول الروسية المجمدة لأنها خطوة تتعارض مع القانون الدولي.وأوضح ماكرون أن باريس ولندن أعدتا خطة لضمان أمن كييف قد تشمل إرسال أفراد عسكريين إلى أوكرانيا.وقال: "ما أعددناه مع زملائنا البريطانيين هو أننا مستعدون لتقديم ضمانات أمنية (لأوكرانيا) قد تشمل إرسال أفراد عسكريين".وأضاف ماكرون أن "القوات لن تكون موجودة بالضرورة على خط المواجهة، لكنها ستكون موجودة كضامن".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يجري محادثات جادة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإنهاء الصراع في أوكرانيا، ومتابعة مشاريع اقتصادية كبرى بين أمريكا وروسيا.
https://sarabic.ae/20250224/ترامب-أجري-محادثات-مع-بوتين-لإنهاء-الصراع-الأوكراني-ومتابعة-مشاريع-اقتصادية-كبرى-1098136205.html
https://sarabic.ae/20250224/موسكو-روسيا-منفتحة-على-التعاون-الاقتصادي-مع-أمريكا-1098137299.html
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روسيا, العالم, أخبار فرنسا , بريطانيا
روسيا, العالم, أخبار فرنسا , بريطانيا

ترامب يؤكد عزمه على زيارة موسكو

19:34 GMT 24.02.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عزمه على زيارة موسكو في المستقبل إذا تم حل الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن حضور عرض يوم النصر في التاسع من مايو/أيار سيكون "سابقا لأوانه".
وقال ترامب خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "ليس قريبا، ولكن بالتأكيد إذا هدأت الأمور، وأعتقد أنها ستهدأ".

وأجاب ترامب عندما سئل عما إذا كان ذلك يمكن أن يكون في التاسع من مايو في موسكو: "هذا مبكر للغاية".

وأضاف ترامب: "في الوقت المناسب سأذهب إلى موسكو".
الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
ترامب: أجري محادثات مع بوتين لإنهاء الصراع الأوكراني ومتابعة مشاريع اقتصادية كبرى
17:45 GMT
وأشار إلى أنه سيلتقي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين "في وقت ما"، قائلا: "نحاول حل هذا الأمر ولكن في وقت ما سألتقي بالرئيس بوتين أيضا".
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه من المستحيل مصادرة الأصول الروسية المجمدة لأنها خطوة تتعارض مع القانون الدولي.

وقال ماكرون خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "من المستحيل مصادرة أصول روسية مجمدة، فهذا يتعارض مع القانون الدولي، وقضية الأصول الروسية المجمدة يجب أن تصبح جزءا من محادثات السلام بشأن أوكرانيا".

وأوضح ماكرون أن باريس ولندن أعدتا خطة لضمان أمن كييف قد تشمل إرسال أفراد عسكريين إلى أوكرانيا.
الروبل والدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
موسكو: روسيا منفتحة على التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة
18:17 GMT
وقال: "ما أعددناه مع زملائنا البريطانيين هو أننا مستعدون لتقديم ضمانات أمنية (لأوكرانيا) قد تشمل إرسال أفراد عسكريين".
وأضاف ماكرون أن "القوات لن تكون موجودة بالضرورة على خط المواجهة، لكنها ستكون موجودة كضامن".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يجري محادثات جادة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإنهاء الصراع في أوكرانيا، ومتابعة مشاريع اقتصادية كبرى بين أمريكا وروسيا.
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