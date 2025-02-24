https://sarabic.ae/20250224/ترامب-يؤكد-عزمه-على-زيارة-موسكو-1098139758.html

ترامب يؤكد عزمه على زيارة موسكو

ترامب يؤكد عزمه على زيارة موسكو

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عزمه على زيارة موسكو في المستقبل إذا تم حل الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن حضور عرض يوم النصر في التاسع من... 24.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-24T19:34+0000

2025-02-24T19:34+0000

2025-02-24T19:34+0000

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وقال ترامب خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "ليس قريبا، ولكن بالتأكيد إذا هدأت الأمور، وأعتقد أنها ستهدأ".وأضاف ترامب: "في الوقت المناسب سأذهب إلى موسكو".وأشار إلى أنه سيلتقي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين "في وقت ما"، قائلا: "نحاول حل هذا الأمر ولكن في وقت ما سألتقي بالرئيس بوتين أيضا".وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه من المستحيل مصادرة الأصول الروسية المجمدة لأنها خطوة تتعارض مع القانون الدولي.وأوضح ماكرون أن باريس ولندن أعدتا خطة لضمان أمن كييف قد تشمل إرسال أفراد عسكريين إلى أوكرانيا.وقال: "ما أعددناه مع زملائنا البريطانيين هو أننا مستعدون لتقديم ضمانات أمنية (لأوكرانيا) قد تشمل إرسال أفراد عسكريين".وأضاف ماكرون أن "القوات لن تكون موجودة بالضرورة على خط المواجهة، لكنها ستكون موجودة كضامن".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يجري محادثات جادة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإنهاء الصراع في أوكرانيا، ومتابعة مشاريع اقتصادية كبرى بين أمريكا وروسيا.

https://sarabic.ae/20250224/ترامب-أجري-محادثات-مع-بوتين-لإنهاء-الصراع-الأوكراني-ومتابعة-مشاريع-اقتصادية-كبرى-1098136205.html

https://sarabic.ae/20250224/موسكو-روسيا-منفتحة-على-التعاون-الاقتصادي-مع-أمريكا-1098137299.html

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