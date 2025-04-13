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أمريكا تكشف عن تفاصيل اتفاق نووي مدني مرتقب مع السعودية
أمريكا تكشف عن تفاصيل اتفاق نووي مدني مرتقب مع السعودية
سبوتنيك عربي
صرح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تستعد لتوقيع اتفاقية مع المملكة العربية السعودية، تركز على التعاون في مجالي... 13.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-13T11:38+0000
2025-04-13T11:38+0000
2025-04-13T11:39+0000
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وقال رايت وفي تصريحات للصحفيين: "نتوقع تعاونا طويل الأمد بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، لتطوير الصناعة النووية في السعودية".وتابع: "سنعلن عن مزيد من تفاصيل التعاون النووي مع السعودية، هذا العام".يُذكر أن هذا التوجه يأتي في إطار توسيع العلاقات الثنائية بين الرياض وواشنطن، وخاصة في القطاعات الاستراتيجية، التي تواكب التحولات العالمية في الطاقة والبيئة.واستقبل وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، يوم أمس السبت، وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، والوفد المرافق له، في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) بمدينة الرياض، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة.كما جرى بحث فرص التعاون في مجالات بحوث الطاقة وتبادل الخبرات وتعزيز العمل البحثي المشترك.البيت الأبيض يترك الباب مفتوحا لزيارات إضافية لترامب في الشرق الأوسطصادرات النفط من دولة عربية إلى الصين تسجل "قفزة كبيرة"
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السعودية, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
السعودية, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
أمريكا تكشف عن تفاصيل اتفاق نووي مدني مرتقب مع السعودية
11:38 GMT 13.04.2025 (تم التحديث: 11:39 GMT 13.04.2025)
صرح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تستعد لتوقيع اتفاقية مع المملكة العربية السعودية، تركز على التعاون في مجالي الطاقة والتكنولوجيا النووية المدنية، لتطويرالصناعات النووية السلمية بالمملكة.
وقال رايت وفي تصريحات للصحفيين: "نتوقع تعاونا طويل الأمد بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، لتطوير الصناعة النووية في السعودية".
وأشار إلى أن الاتفاق المرتقب يمثل خطوة استراتيجية ضمن جهود بلاده لتعزيز الشراكات طويلة المدى مع المملكة، موضحًا أن التعاون سيشمل توطين صناعة الطاقة النووية السلمية داخل السعودية.
وتابع: "سنعلن عن مزيد من تفاصيل التعاون النووي مع السعودية، هذا العام".
وأشاد رايت برؤية السعودية وجهودها، قائلًا: "السعودية تسعى لجعل العالم مكانًا أفضل"، مضيفًا أن بلاده تتوقع مستقبلًا واعدًا لهذا التعاون.
يُذكر أن هذا التوجه يأتي في إطار توسيع العلاقات الثنائية بين الرياض وواشنطن، وخاصة في القطاعات الاستراتيجية، التي تواكب التحولات العالمية في الطاقة والبيئة.
واستقبل وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، يوم أمس السبت، وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، والوفد المرافق له، في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) بمدينة الرياض، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة.
واطّلع وزير الطاقة الأمريكي، خلال الزيارة، على دور المركز في مجالات بحوث سياسات الطاقة وتحولاتها والتغير المناخي والنقل المستدام والخدمات الاستشارية، إلى جانب تطوير النماذج والأدوات التحليلية التي تسهم في إيجاد حلول للتحديات الراهنة في قطاع الطاقة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
كما جرى بحث فرص التعاون في مجالات بحوث الطاقة وتبادل الخبرات وتعزيز العمل البحثي المشترك.