https://sarabic.ae/20250413/أمريكا-تكشف-عن-تفاصيل-اتفاق-نووي-مدني-مرتقب-مع-السعودية-1099505060.html

أمريكا تكشف عن تفاصيل اتفاق نووي مدني مرتقب مع السعودية

أمريكا تكشف عن تفاصيل اتفاق نووي مدني مرتقب مع السعودية

سبوتنيك عربي

صرح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تستعد لتوقيع اتفاقية مع المملكة العربية السعودية، تركز على التعاون في مجالي... 13.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-13T11:38+0000

2025-04-13T11:38+0000

2025-04-13T11:39+0000

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وقال رايت وفي تصريحات للصحفيين: "نتوقع تعاونا طويل الأمد بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، لتطوير الصناعة النووية في السعودية".وتابع: "سنعلن عن مزيد من تفاصيل التعاون النووي مع السعودية، هذا العام".يُذكر أن هذا التوجه يأتي في إطار توسيع العلاقات الثنائية بين الرياض وواشنطن، وخاصة في القطاعات الاستراتيجية، التي تواكب التحولات العالمية في الطاقة والبيئة.واستقبل وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، يوم أمس السبت، وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، والوفد المرافق له، في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) بمدينة الرياض، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة.كما جرى بحث فرص التعاون في مجالات بحوث الطاقة وتبادل الخبرات وتعزيز العمل البحثي المشترك.البيت الأبيض يترك الباب مفتوحا لزيارات إضافية لترامب في الشرق الأوسطصادرات النفط من دولة عربية إلى الصين تسجل "قفزة كبيرة"

https://sarabic.ae/20250413/نحو50-مليار-برميل-أكبر-حقل-نفطي-بري-في-العالم-بدولة-عربية-1099498374.html

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