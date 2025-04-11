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بوتين: البحرية الروسية لعبت ولا تزال تلعب دورا حاسمًا في ضمان أمن بلادنا
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https://sarabic.ae/20250411/صادرات-النفط-من-دولة-عربية-إلى-الصين-تسجل-قفزة-كبيرة---1099446168.html
صادرات النفط من دولة عربية إلى الصين تسجل "قفزة كبيرة"
صادرات النفط من دولة عربية إلى الصين تسجل "قفزة كبيرة"
سبوتنيك عربي
من المقرر أن تسجّل صادرات النفط السعودي إلى الصين، قفزة كبيرة، خلال مايو/أيار المقبل، وذلك بدعم من تخفيضات أسعار "أرامكو"، وتشديد العقوبات الأمريكية على... 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T10:55+0000
2025-04-11T10:55+0000
السعودية
الصين
سوق النفط
اقتصاد
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وحسب منصة "الطاقة"، كشفت بيانات أن صادرات النفط السعودي إلى الصين ستصل إلى 48 مليون برميل، خلال مايو/أيار المقبل، مسجلة ارتفاعاً من 35.5 مليون برميل في أبريل/نيسان الجاري.ومن المقرر أن تشتري شركتا "سينوبك" و"سينوك" الحكوميتان الصينيتان المزيد من النفط السعودي في مايو، كما ستحصل شركة التكرير الخاصة شنغهونغ للبتروكيماويات على المزيد من الخام العربي.ووصلت أسعار النفط السعودي إلى أدنى مستوى للفارق السعري في 4 أشهر فوق أسعار عمان/دبي، بالقرب من أدنى مستوى له في 4 سنوات، ويأتي الانخفاض في الفارق السعري عقب قرار مفاجئ من أوبك+ بزيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في مايو.وتعد السعودية ثاني أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين بعد روسيا، إذ بلغت واردات الصين من النفط السعودي في 2024 نحو 78.64 مليون طن، أو نحو 1.57 مليون برميل يوميًا، بانخفاض 9% مقابل 1.72 مليون برميل يوميًا في 2023.وبلغت الكميات القادمة من روسيا - بما في ذلك الإمدادات عبر خطوط الأنابيب والإمدادات المنقولة بحرًا- 108.5 مليون طن متري، وفقاً للإدارة العامة للجمارك الصينية، أي ما يعادل 2.17 مليون برميل يوميا.
https://sarabic.ae/20250409/السعودية-تعلن-14-اكتشافا-جديدا-للنفط-والغاز-في-المنطقة-الشرقية-والربع-الخالي-1099391993.html
https://sarabic.ae/20250123/ترامب-سأطلب-من-السعودية-استثمار-تريليون-دولار-وليس-600-مليار-وخفض-أسعار-النفط-1097083753.html
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السعودية, الصين, سوق النفط, اقتصاد
السعودية, الصين, سوق النفط, اقتصاد

صادرات النفط من دولة عربية إلى الصين تسجل "قفزة كبيرة"

10:55 GMT 11.04.2025
© AP Photo / Hasan Jamaliالبترول وأسعار النفط
البترول وأسعار النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Hasan Jamali
تابعنا عبر
من المقرر أن تسجّل صادرات النفط السعودي إلى الصين، قفزة كبيرة، خلال مايو/أيار المقبل، وذلك بدعم من تخفيضات أسعار "أرامكو"، وتشديد العقوبات الأمريكية على النفطين الإيراني والفنزويلي.
وحسب منصة "الطاقة"، كشفت بيانات أن صادرات النفط السعودي إلى الصين ستصل إلى 48 مليون برميل، خلال مايو/أيار المقبل، مسجلة ارتفاعاً من 35.5 مليون برميل في أبريل/نيسان الجاري.

وترتفع صادرات النفط الخام السعودية إلى الصين، لأعلى مستوى منذ مطلع عام 2024، بدعم من خفض سعر الخام العربي الخفيف إلى آسيا، وزيادة إمدادات دول "أوبك+".

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ومن المقرر أن تشتري شركتا "سينوبك" و"سينوك" الحكوميتان الصينيتان المزيد من النفط السعودي في مايو، كما ستحصل شركة التكرير الخاصة شنغهونغ للبتروكيماويات على المزيد من الخام العربي.

وتتماشى الزيادة المقررة مع توقعات السوق وسط انخفاض أسعار النفط وزيادة الإنتاج المخطط لها من قبل دول أوبك+، ومع تخفيض "أرامكو" أسعار بيع النفط السعودي، من الخام العربي الخفيف إلى عملائها في آسيا خلال مايو، بمقدار 2.30 دولار إلى 1.2 دولار فوق مؤشر أسعار دبي/سلطنة عمان.

ووصلت أسعار النفط السعودي إلى أدنى مستوى للفارق السعري في 4 أشهر فوق أسعار عمان/دبي، بالقرب من أدنى مستوى له في 4 سنوات، ويأتي الانخفاض في الفارق السعري عقب قرار مفاجئ من أوبك+ بزيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في مايو.
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وتعد السعودية ثاني أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين بعد روسيا، إذ بلغت واردات الصين من النفط السعودي في 2024 نحو 78.64 مليون طن، أو نحو 1.57 مليون برميل يوميًا، بانخفاض 9% مقابل 1.72 مليون برميل يوميًا في 2023.
وبلغت الكميات القادمة من روسيا - بما في ذلك الإمدادات عبر خطوط الأنابيب والإمدادات المنقولة بحرًا- 108.5 مليون طن متري، وفقاً للإدارة العامة للجمارك الصينية، أي ما يعادل 2.17 مليون برميل يوميا.
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