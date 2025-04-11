https://sarabic.ae/20250411/صادرات-النفط-من-دولة-عربية-إلى-الصين-تسجل-قفزة-كبيرة---1099446168.html

صادرات النفط من دولة عربية إلى الصين تسجل "قفزة كبيرة"

صادرات النفط من دولة عربية إلى الصين تسجل "قفزة كبيرة"

سبوتنيك عربي

من المقرر أن تسجّل صادرات النفط السعودي إلى الصين، قفزة كبيرة، خلال مايو/أيار المقبل، وذلك بدعم من تخفيضات أسعار "أرامكو"، وتشديد العقوبات الأمريكية على... 11.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-11T10:55+0000

2025-04-11T10:55+0000

2025-04-11T10:55+0000

السعودية

الصين

سوق النفط

اقتصاد

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وحسب منصة "الطاقة"، كشفت بيانات أن صادرات النفط السعودي إلى الصين ستصل إلى 48 مليون برميل، خلال مايو/أيار المقبل، مسجلة ارتفاعاً من 35.5 مليون برميل في أبريل/نيسان الجاري.ومن المقرر أن تشتري شركتا "سينوبك" و"سينوك" الحكوميتان الصينيتان المزيد من النفط السعودي في مايو، كما ستحصل شركة التكرير الخاصة شنغهونغ للبتروكيماويات على المزيد من الخام العربي.ووصلت أسعار النفط السعودي إلى أدنى مستوى للفارق السعري في 4 أشهر فوق أسعار عمان/دبي، بالقرب من أدنى مستوى له في 4 سنوات، ويأتي الانخفاض في الفارق السعري عقب قرار مفاجئ من أوبك+ بزيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في مايو.وتعد السعودية ثاني أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين بعد روسيا، إذ بلغت واردات الصين من النفط السعودي في 2024 نحو 78.64 مليون طن، أو نحو 1.57 مليون برميل يوميًا، بانخفاض 9% مقابل 1.72 مليون برميل يوميًا في 2023.وبلغت الكميات القادمة من روسيا - بما في ذلك الإمدادات عبر خطوط الأنابيب والإمدادات المنقولة بحرًا- 108.5 مليون طن متري، وفقاً للإدارة العامة للجمارك الصينية، أي ما يعادل 2.17 مليون برميل يوميا.

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السعودية, الصين, سوق النفط, اقتصاد