https://sarabic.ae/20250313/الكرملين-بوتين-وبن-سلمان-يبحثان-هاتفيًا-التعاون-في-إطار-أوبك--والملف-الأوكراني-1098647267.html

الكرملين: بوتين وبن سلمان يبحثان هاتفيا التعاون في إطار "أوبك +" والملف الأوكراني

الكرملين: بوتين وبن سلمان يبحثان هاتفيا التعاون في إطار "أوبك +" والملف الأوكراني

سبوتنيك عربي

أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى اتصالاً هاتفياً من ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى أنهما... 13.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-13T22:50+0000

2025-03-13T22:50+0000

2025-03-13T22:56+0000

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أخبار أوكرانيا

أوبك

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أجرى محادثة هاتفية مع ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان آل سعود حيث هنأ الرئيس الروسي قيادة وشعب المملكة العربية السعودية بحلول شهر رمضان المبارك للمسلمين، ونقل أطيب التمنيات للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود".وأضاف البيان: "تمت مناقشة القضايا الراهنة للتعاون الروسي السعودي في إطار أوبك+ وتم التأكيد على أهمية هذا الشكل الفريد لضمان استقرار سوق النفط العالمية والحفاظ على التوازن بين العرض والطلب بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين للمواد الخام على حد سواء. وتم التأكيد على التزام روسيا والمملكة العربية السعودية بالامتثال للالتزامات التي تعهدتا بها في إطار أوبك+".وأوضح الكرملين أنه "ومع الأخذ في الاعتبار الاتصالات الدولية التي أجريت في المملكة، أشار محمد بن سلمان إلى أهمية حل الأزمة الأوكرانية، وأعرب عن استعداده لمواصلة المساهمة بكل طريقة ممكنة في تطبيع العلاقات الروسية الأمريكية".بدوره أشاد "الرئيس الروسي بشدة بجهود الوساطة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، شاكراً إياها، على وجه الخصوص، على تهيئة الظروف المواتية لعقد المفاوضات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة في الرياض في 18 فبراير".وبحسب البيان، أعرب بوتين وبن سلمان عن "ارتياحهما للمستوى العالي للتعاون الروسي السعودي وأكدا التزامهما بمواصلة تطويره بطريقة ودية وبناءة".وانتهت، الثلاثاء الماضي بمدينة جدة السعودية، محادثات أمريكية-أوكرانية، بعد موافقة أوكرانيا على وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً، في حال التزمت روسيا بذلك. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عقب انتهاء المحادثات، إن أوكرانيا وافقت على مقترح أمريكي "بإيقاف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوماً واتخاذ خطوات نحو استعادة السلام الدائم".وأعرب روبيو عن أمله في أن يوافق الروس على المقترح بالقول: "نأمل أن يقولوا نعم للسلام". مشيراً إلى أن "الكرة الآن في ملعبهم"، وأن الحل الوحيد يأتي عبر المفاوضات وليس من خلال الحل العسكري.والخميس، قال الرئيس بوتين في مؤتمر صحفي عقب المحادثات الروسية البيلاروسية: "أعتقد أننا بحاجة إلى التحدث مع زملائنا وشركائنا الأمريكيين حول هذا الأمر، ربما سنتصل بالرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب ونناقش الأمر معه، ولكننا ندعم فكرة إنهاء هذا الصراع بالوسائل السلمية".وأعرب الرئيس الروسي عن امتنانه لترامب على اهتمامه بحل الوضع في أوكرانيا.من جانبه، قال ترامب، في بداية اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته بالبيت الأبيض، الخميس: "لقد أصدر [بوتين] بياناً واعداً للغاية، لكنه لم يكن كاملاً".وأضاف أن "[الولايات المتحدة] تتلقى إشارات جيدة بشأن موقف روسيا، ونأمل أن يتخذوا القرار الصائب".وأكد الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض قبل اجتماعه مع روته، أنه "لدينا في روسيا حالياً مباحثات جارية. لدينا ممثلون هناك، ستيف ويتكوف وآخرون. إنهم يجرون مباحثات جادة للغاية".وحول تفاصيل المحادثات أوضح ترامب أنها تتضمن الطرف الذي سيسيطر على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، قائلاً: "هناك محطة طاقة معنية، كما تعلمون، محطة طاقة ضخمة جداً. من سيحصل على محطة الطاقة، ومن سيحصل على هذا وذاك، وهكذا دواليك... نحن في مناقشات مع أوكرانيا بشأن الأراضي والمساحات من الأراضي التي سيتم الاحتفاظ بها أو فقدانها، وكذلك جميع العناصر الأخرى للاتفاق النهائي".وأكد الرئيس الأمريكي أنه سيناقش الأزمة الأوكرانية مع الأمين العام لحلف "الناتو"، مارك روته، خلال لقائهما في البيت الأبيض.

https://sarabic.ae/20250313/الكرملين-بن-سلمان-يؤكد-في-اتصال-هاتفي-مع-بوتين-على-أهمية-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-1098647109.html

https://sarabic.ae/20250313/ترامب-أمريكا-تناقش-مع-أوكرانيا-مسألة-الأراضي-التي-ستخسرها-كييف-ضمن-التسوية-السلمية-1098643715.html

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