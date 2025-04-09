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السعودية تعلن 14 اكتشافا جديدا للنفط والغاز في المنطقة الشرقية والربع الخالي
السعودية تعلن 14 اكتشافا جديدا للنفط والغاز في المنطقة الشرقية والربع الخالي
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، أن شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" توصلت إلى 14 اكتشافًا جديدًا لحقول ومكامن الزيت العربي... 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T19:56+0000
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ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن عبد العزيز قوله: "شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) اكتشفت 14 اكتشافًا جديدًا لحقول ومكامن الزيت العربي والغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي، تمثلت في 6 حقول ومكمنين للزيت العربي، وحقلين وأربعة مكامن للغاز الطبيعي".وتابع: "ستسهم هذه الاكتشافات في ضمان استدامة النمو الاقتصادي وازدهاره، بما يتماشى مع رؤية 2030 وأهداف المملكة الطموحة لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية وتعزيز أمن الطاقة العالمي".وفي وقت سابق، أعلن وزير الطاقة السعودي أن بلاده تخطط إلى زيادة إنتاج النفط في عامي 2026 و2027، والوصول إلى 12.3 مليون برميل يوميا، في 2028.شركة طاقة عالمية تعتزم استثمار 26 مليار دولار في 3 دول عربية"للمرة الثانية"... دولة عربية تتصدر أكبر 5 صفقات نفطية في العالم لشهر مارس
https://sarabic.ae/20250409/شركة-عالمية-تستعين-بـ3-دول-عربية-لإمداد-أوروبا-بالوقود-1099375679.html
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اقتصاد, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن
اقتصاد, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن

السعودية تعلن 14 اكتشافا جديدا للنفط والغاز في المنطقة الشرقية والربع الخالي

19:56 GMT 09.04.2025
© AP Photo / Martin Meissnerحقل نفط في السعودية
حقل نفط في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Martin Meissner
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أعلن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، أن شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" توصلت إلى 14 اكتشافًا جديدًا لحقول ومكامن الزيت العربي والغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن عبد العزيز قوله: "شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) اكتشفت 14 اكتشافًا جديدًا لحقول ومكامن الزيت العربي والغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي، تمثلت في 6 حقول ومكمنين للزيت العربي، وحقلين وأربعة مكامن للغاز الطبيعي".

وأشار عبد العزيز إلى أن هذه الاكتشافات تمثل "إضافة نوعية ترسّخ المكانة الريادية للمملكة في قطاع الطاقة عالميًا"، إذ تؤكد امتلاكها مكامن غنية بالموارد الهيدروكربونية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية.

حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
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12:23 GMT
وتابع: "ستسهم هذه الاكتشافات في ضمان استدامة النمو الاقتصادي وازدهاره، بما يتماشى مع رؤية 2030 وأهداف المملكة الطموحة لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية وتعزيز أمن الطاقة العالمي".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الطاقة السعودي أن بلاده تخطط إلى زيادة إنتاج النفط في عامي 2026 و2027، والوصول إلى 12.3 مليون برميل يوميا، في 2028.
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