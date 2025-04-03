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"للمرة الثانية"... دولة عربية تتصدر أكبر 5 صفقات نفطية في العالم لشهر مارس
"للمرة الثانية"... دولة عربية تتصدر أكبر 5 صفقات نفطية في العالم لشهر مارس
سبوتنيك عربي
تصدرت دولة عربية في صدارة قائمة أكبر 5 صفقات نفطية، في شهر مارس/آذار 2025، بفضل جهودها لتطوير 4 حقول نفطية بالتعاون مع شركات أجنبية، والتي من المتوقع أن تُضيف... 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T13:40+0000
2025-04-03T13:47+0000
اقتصاد
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وحلّت بغداد موقع الصدارة في قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في مارس 2025، بفضل صفقتَيْن مهمتَيْن، إحداهما أُدخلت من خلالها تقنية فريدة ومتميزة لاكتشاف الأعطال، في حين كانت الأخرى لتطوير الحقول النفطية في محافظة كركوك.وشهد العراق صفقة تقنية لاستغلال الروبوتات في اكتشاف أعطال خطوط أنابيب النفط، ثبّتت موضعه في صدارة قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في مارس 2025، إذ ستوفر التقنيات الجديدة اكتشاف الصدأ ومواقعه، بجانب تقديم خدمات أخرى مثل تنظيف الخطوط وطلائها.وكان العراق -جنبًا إلى جنب مع السعودية، قد حلّ في صدارة صفقات النفط الخام، في شهر فبراير/شباط الماضي 2025، التي تنوّعت بين اتفاقيات لتصدير النفط الخام وبيعه وشرائه، وصفقات لشراء حصص "استحواذ" في مشروعات، وكذلك إنشاء مشروعات عملاقة.نقلة نوعية... دولة عربية توقع أكبر اتفاقيتين للكهرباء في تاريخهابرلماني عراقي: واشنطن تؤكد لبغداد تهريب النفط الإيراني بأوراق عراقية
https://sarabic.ae/20250330/8--حلول-مقترحة-لإنهاء-أزمة-الكهرباء-في-العراق-1099074813.html
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اقتصاد, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
اقتصاد, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

"للمرة الثانية"... دولة عربية تتصدر أكبر 5 صفقات نفطية في العالم لشهر مارس

13:40 GMT 03.04.2025 (تم التحديث: 13:47 GMT 03.04.2025)
© Getty Images / Anadoluحقل إنتاج النفط في العراق
حقل إنتاج النفط في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
© Getty Images / Anadolu
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تصدرت دولة عربية في صدارة قائمة أكبر 5 صفقات نفطية، في شهر مارس/آذار 2025، بفضل جهودها لتطوير 4 حقول نفطية بالتعاون مع شركات أجنبية، والتي من المتوقع أن تُضيف نحو 150 ألف برميل يوميًا إلى الطاقة الإنتاجية للبلاد.
وحلّت بغداد موقع الصدارة في قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في مارس 2025، بفضل صفقتَيْن مهمتَيْن، إحداهما أُدخلت من خلالها تقنية فريدة ومتميزة لاكتشاف الأعطال، في حين كانت الأخرى لتطوير الحقول النفطية في محافظة كركوك.

وبموجب الصفقة، فإن شركة النفط البريطانية "بي بي" ستستثمر نحو 25 مليار دولار في تطوير حقول النفط الـ4 في العراق، إذ يتضمّن هذا المبلغ الاستثمارات في النفط والغاز والطاقة والمياه.

محطة لتوليد الكهرباء من النفايات - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
8 حلول مقترحة لإنهاء أزمة الكهرباء في العراق
30 مارس, 11:13 GMT
وشهد العراق صفقة تقنية لاستغلال الروبوتات في اكتشاف أعطال خطوط أنابيب النفط، ثبّتت موضعه في صدارة قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في مارس 2025، إذ ستوفر التقنيات الجديدة اكتشاف الصدأ ومواقعه، بجانب تقديم خدمات أخرى مثل تنظيف الخطوط وطلائها.

ووقّعت شركة نفط الوسط العراقية الاتفاقية مع شركة "إي بي إس" (EBS)، الصينية المشغلة لحقل شرق بغداد الجنوبي، ضمن جهود بغداد لتطوير أعمال مراقبة الخطوط وصيانتها، بحسب منصة "الطاقة".

وكان العراق -جنبًا إلى جنب مع السعودية، قد حلّ في صدارة صفقات النفط الخام، في شهر فبراير/شباط الماضي 2025، التي تنوّعت بين اتفاقيات لتصدير النفط الخام وبيعه وشرائه، وصفقات لشراء حصص "استحواذ" في مشروعات، وكذلك إنشاء مشروعات عملاقة.
نقلة نوعية... دولة عربية توقع أكبر اتفاقيتين للكهرباء في تاريخها
برلماني عراقي: واشنطن تؤكد لبغداد تهريب النفط الإيراني بأوراق عراقية
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