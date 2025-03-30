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https://sarabic.ae/20250330/8--حلول-مقترحة-لإنهاء-أزمة-الكهرباء-في-العراق-1099074813.html
8 حلول مقترحة لإنهاء أزمة الكهرباء في العراق
8 حلول مقترحة لإنهاء أزمة الكهرباء في العراق
سبوتنيك عربي
تُعدّ أزمة الكهرباء في العراق إحدى المشكلات المتفاقمة منذ عقود، رغم الخطط الحكومية المتكررة لحلها، إذ يُحمّل القطاع خزينة الدولة نحو 20 مليار دولار سنويًا، دون... 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T11:13+0000
2025-03-30T11:13+0000
اقتصاد
العالم العربي
العراق
قطاع الطاقة
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وفي هذا الإطار، استعرض الخبير الدولي في شؤون الطاقة، وزير الكهرباء الأسبق، لؤي الخطيب، أسباب المشكلات القائمة وطرح ثمانية حلول من شأنها إنهاء أزمة الطاقة في البلاد على حد تعبيره.ويرى الخبير أن السبيل الوحيد لإنهاء المشكلة بصورة مستدامة، وهي كالآتي:وأضاف الخطيب ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات استثمار الغاز المصاحب، مشيرًا إلى أن العراق يحرق يوميًا نحو 1.4 مليار قدم مكعبة من الغاز، وهو ما يمكن استغلاله لتوليد الكهرباء وتقليل الحاجة إلى الاستيراد.ويذكر أن وزارة الكهرباء أعلنت عن أكبر اتفاقيتَي كهرباء في تاريخ البلاد مع شركتي "جنرال إلكتريك" الأمريكية و"سيمنس" الألمانية، تهدف إلى تعزيز قدرات الشبكة الكهربائية في البلاد.
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اقتصاد, العالم العربي, العراق, قطاع الطاقة
اقتصاد, العالم العربي, العراق, قطاع الطاقة

8 حلول مقترحة لإنهاء أزمة الكهرباء في العراق

11:13 GMT 30.03.2025
© Getty Images / zhongguoمحطة لتوليد الكهرباء من النفايات
محطة لتوليد الكهرباء من النفايات - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
© Getty Images / zhongguo
تابعنا عبر
تُعدّ أزمة الكهرباء في العراق إحدى المشكلات المتفاقمة منذ عقود، رغم الخطط الحكومية المتكررة لحلها، إذ يُحمّل القطاع خزينة الدولة نحو 20 مليار دولار سنويًا، دون تحقيق النتائج المرجوة.
وفي هذا الإطار، استعرض الخبير الدولي في شؤون الطاقة، وزير الكهرباء الأسبق، لؤي الخطيب، أسباب المشكلات القائمة وطرح ثمانية حلول من شأنها إنهاء أزمة الطاقة في البلاد على حد تعبيره.

وبيّن الخطيب أن الأزمة لا تكمن فقط في نقص الإنتاج، وإنما تمتد إلى مشكلات تتعلّق بالنقل والتوزيع وسوء الإدارة والفساد، وفقا لموقع "الطاقة".

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ويرى الخبير أن السبيل الوحيد لإنهاء المشكلة بصورة مستدامة، وهي كالآتي:
1.
إعادة هيكلة الدعم الحكومي: يجب أن يقتصر الدعم على الفئات المستحقة فقط، وليس متاحًا للجميع.
2.
أتمتة الجباية: فرض الجباية على جميع المستهلكين دون استثناء.
3.
إلغاء الخطوط الخاصة والطوارئ: باستثناء المستشفيات، ومشروعات المياه، والمطارات، والأجهزة الأمنية.
4.
مكافحة التجاوزات على الشبكة الوطنية: من خلال رفع جميع التوصيلات غير القانونية وإعطاء مهلة شهرَيْن لتصحيح الأوضاع، ثم فرض عقوبات صارمة على المخالفين.
5.
فرض غرامات وعقوبات رادعة: تشمل غرامات مالية وعقوبات تصل إلى السجن لكل من يخالف الإجراءات الحكومية أو يسرق التيار الكهربائي.
6.
قطع التيار عن الممتنعين عن الدفع: يجب فرض غرامات مضاعفة على المستهلكين المتأخرين عن تسديد الفواتير.
7.
تشجيع الاستثمار في الطاقة الشمسية: من خلال السماح للأفراد بتركيب منظومات شمسية وشراء الحكومة للفائض منها.
8.
إلزام الأبنية الجديدة بمواصفات موفّرة للطاقة: على البلديات فرض شروط تتعلّق باستعمال مواد بناء صديقة للبيئة وأجهزة كهربائية اقتصادية.
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وأضاف الخطيب ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات استثمار الغاز المصاحب، مشيرًا إلى أن العراق يحرق يوميًا نحو 1.4 مليار قدم مكعبة من الغاز، وهو ما يمكن استغلاله لتوليد الكهرباء وتقليل الحاجة إلى الاستيراد.
ويذكر أن وزارة الكهرباء أعلنت عن أكبر اتفاقيتَي كهرباء في تاريخ البلاد مع شركتي "جنرال إلكتريك" الأمريكية و"سيمنس" الألمانية، تهدف إلى تعزيز قدرات الشبكة الكهربائية في البلاد.
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