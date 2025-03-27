https://sarabic.ae/20250327/برلماني-عراقي-واشنطن-تؤكد-لبغداد-تهريب-النفط-الإيراني-بأوراق-عراقية-1099017248.html
برلماني عراقي: واشنطن تؤكد لبغداد تهريب النفط الإيراني بأوراق عراقية
برلماني عراقي: واشنطن تؤكد لبغداد تهريب النفط الإيراني بأوراق عراقية
سبوتنيك عربي
قال رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي هيبت الحلبوسي إن واشنطن أرسلت مستندات رسمية إلى بغداد، تثبت تهريب النفط الإيراني بأوراق عراقية. 27.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-27T20:02+0000
2025-03-27T20:02+0000
2025-03-27T20:02+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
العراق
أخبار العراق اليوم
إيران
أخبار إيران
سوق النفط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/14/1085214706_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_90b4b0753c94ce74207e4d3779a901c6.jpg
وأشار الحلبوسي إلى أن واشنطن أبلغت الحكومة العراقية أنها ستفرض عقوبات على شركة تسويق النفط العراقية "سومو" في حال استمرار تهريب النفط الإيراني عن طريقها، حسب وسائل إعلام عراقية.وبحسب البرلماني العراقي فإن بواخر إيرانية صغيرة تقوم بمزج النفط العراقي بالنفط الإيراني في المياه الإقليمية، قبل أن تقوم بتسويقه بمستندات عراقية.وتعليقا على تلك الأنباء، قال محمد موسوي، نائب وزير النفط الإيراني، قبل أيام، إن إيران تلتزم بالمعايير الدولية المتعارف عليها في جميع تعاملاتها المرتبطة بتجارة النفط مع العالم.ونفى موسوي، اتهامات عراقية، تقول إن "طهران تستخدم وثائق مزورة باسم العراق لبيع نفطها للعالم".وفي تصريحات أدلى بها وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، في وقت سابق، قال إن "قوات أمريكية احتجزت ناقلات نفط إيرانية تستخدم وثائق عراقية مزورة".يذكر أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة على إيران طالت العديد من الشركات وناقلات النفط، إضافة إلى وزير النفط الإيراني نفسه.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد فرضت حظرا كاملا على صادرات النفط الإيرانية في عام 2019، بعد انسحابها من الاتفاق النووي، ومع عودة ترامب للبيت الأبيض، عاد لاستخدام سياسة "الضغوط القصوى" ضد إيران، لإجبارها على التخلي عن برنامجها النووي.
https://sarabic.ae/20250203/العراق-يرد-على-أنباء-بشأن-شراء-أو-إعادة-تصدير-نفط-إيراني-خام-1097426873.html
https://sarabic.ae/20250325/إيران-تعلق-رسميا-على-اتهامات-عراقية-بتصدير-النفط-بوثائق-مزورة-1098922985.html
العراق
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/14/1085214706_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_8a440a0738e82ef0403134209f8ff8ce.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, سوق النفط
العالم العربي, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, سوق النفط
برلماني عراقي: واشنطن تؤكد لبغداد تهريب النفط الإيراني بأوراق عراقية
قال رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي هيبت الحلبوسي إن واشنطن أرسلت مستندات رسمية إلى بغداد، تثبت تهريب النفط الإيراني بأوراق عراقية.
وأشار الحلبوسي إلى أن واشنطن أبلغت الحكومة العراقية أنها ستفرض عقوبات على شركة تسويق النفط العراقية "سومو" في حال استمرار تهريب النفط الإيراني عن طريقها، حسب وسائل إعلام عراقية.
وبحسب البرلماني العراقي فإن بواخر إيرانية صغيرة تقوم بمزج النفط العراقي بالنفط الإيراني في المياه الإقليمية، قبل أن تقوم بتسويقه بمستندات عراقية.
وتعليقا على تلك الأنباء، قال محمد موسوي، نائب وزير النفط الإيراني
، قبل أيام، إن إيران تلتزم بالمعايير الدولية المتعارف عليها في جميع تعاملاتها المرتبطة بتجارة النفط مع العالم.
ونفى موسوي، اتهامات عراقية، تقول إن "طهران تستخدم وثائق مزورة باسم العراق لبيع نفطها للعالم".
وفي تصريحات أدلى بها وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، في وقت سابق، قال إن "قوات أمريكية احتجزت ناقلات نفط إيرانية تستخدم وثائق عراقية مزورة".
يذكر أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة على إيران طالت العديد من الشركات وناقلات النفط
، إضافة إلى وزير النفط الإيراني نفسه.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد فرضت حظرا كاملا على صادرات النفط الإيرانية في عام 2019، بعد انسحابها من الاتفاق النووي، ومع عودة ترامب للبيت الأبيض، عاد لاستخدام سياسة "الضغوط القصوى" ضد إيران، لإجبارها على التخلي عن برنامجها النووي.