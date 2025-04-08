https://sarabic.ae/20250408/شركة-طاقة-عالمية-تعتزم-استثمار-26-مليار-دولار-في-3-دول-عربية-1099350593.html
شركة طاقة عالمية تعتزم استثمار 26 مليار دولار في 3 دول عربية
شركة طاقة عالمية تعتزم استثمار 26 مليار دولار في 3 دول عربية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للطاقة كلاوديو ديسكالزي، اليوم الثلاثاء، أن "الشركة بصدد استثمار نحو 26.24 مليار دولار في الجزائر وليبيا ومصر على... 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T16:10+0000
2025-04-08T16:10+0000
2025-04-08T16:10+0000
استثمار
دول عربية
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/01/1097374065_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_abf09c50961edb6df06a3c271bb6c287.jpg
وقال ديسكالزي، خلال مؤتمر للطاقة في مدينة رافينا الإيطالية: "إن الجزائر وليبيا ومصر يمكن أن تلعب دوراً مهماً في توريد المحروقات إلى أوروبا، لكنها تحتاج إلى استثمارات خارجية لتوسيع إنتاجها من الطاقة وتلبية الطلب المحلي المتزايد".وأشارديسكالزي إلى أن "إيني ستستثمر خلال السنوات الأربع المقبلة أكثر من ثمانية مليارات يورو في كل من الجزائر وليبيا، والمبلغ نفسه تقريباً في مصر".وتعد شركة "إيني" الإيطالية للطاقة من كبار المستثمرين الأجانب بالفعل في قطاع الطاقة في شمال أفريقيا.يشار إلى أنه في وقت سابق من العام الحالي، وقعت قبرص ومصر اتفاقية لمعالجة الغاز القادم من حقول قبرص البحرية إلى مصر، الذي تصدره شركة "إيني"، من أجل تسييله ومعاودة تصديره إلى أوروبا.
https://sarabic.ae/20250405/دولة-عربية-تشرع-في-بناء-أحد-أكبر-محطات-الطاقة-الشمسية-عالميا-1099245023.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/01/1097374065_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c0c5dff7603efd73d62219b3d696e5ac.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
استثمار, دول عربية, اقتصاد
استثمار, دول عربية, اقتصاد
شركة طاقة عالمية تعتزم استثمار 26 مليار دولار في 3 دول عربية
أكد الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للطاقة كلاوديو ديسكالزي، اليوم الثلاثاء، أن "الشركة بصدد استثمار نحو 26.24 مليار دولار في الجزائر وليبيا ومصر على مدار السنوات الأربع المقبلة للمساعدة في زيادة إنتاج الطاقة".
وقال ديسكالزي، خلال مؤتمر للطاقة في مدينة رافينا الإيطالية: "إن الجزائر وليبيا ومصر
يمكن أن تلعب دوراً مهماً في توريد المحروقات إلى أوروبا، لكنها تحتاج إلى استثمارات خارجية لتوسيع إنتاجها من الطاقة وتلبية الطلب المحلي المتزايد".
وأضاف: "بسبب النمو السكاني، يتزايد الطلب الداخلي في هذه الدول بنحو سبعة إلى ثمانية بالمئة سنوياً، وهذا يعني أنها بحاجة إلى الغاز والاستثمار".
وأشارديسكالزي إلى أن "إيني ستستثمر خلال السنوات الأربع المقبلة أكثر من ثمانية مليارات يورو في كل من الجزائر وليبيا، والمبلغ نفسه تقريباً في مصر".
وتتزامن هذه الاستثمارات مع جهود الحكومة الإيطالية لاستئناف علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع أفريقيا في إطار ما تعرف باسم "خطة ماتي".
وتعد شركة "إيني" الإيطالية للطاقة من كبار المستثمرين الأجانب بالفعل في قطاع الطاقة
في شمال أفريقيا.
يشار إلى أنه في وقت سابق من العام الحالي، وقعت قبرص ومصر اتفاقية لمعالجة الغاز القادم من حقول قبرص البحرية إلى مصر، الذي تصدره شركة "إيني"، من أجل تسييله ومعاودة تصديره إلى أوروبا.