https://sarabic.ae/20250406/دولة-عربية-ضمن-أكبر-5-دول-عالميا-في-احتياطيات-معدن-بديل-عن-الـيورانيوم-1099256885.html

دولة عربية ضمن أكبر 5 دول عالميا في احتياطيات معدن بديل عن الـ"يورانيوم"

دولة عربية ضمن أكبر 5 دول عالميا في احتياطيات معدن بديل عن الـ"يورانيوم"

سبوتنيك عربي

أظهر تقرير صدر أخيرا عن وحدة أبحاث الطاقة التابعة لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن دولة عربية تتصدر قائمة دول العالم من حيث احتياطيات معدن الـ"ثوريوم"، الذي... 06.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-06T09:26+0000

2025-04-06T09:26+0000

2025-04-06T09:26+0000

مجتمع

اقتصاد

مصر

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/06/1099256727_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_4dd61fc81fbedde692329c9c9808615d.jpg

وبحسب البيانات، فإن مصر تأتي في المركز الخامس ضمن قائمة أكثر الدول امتلاكًا لاحتياطيات الـ"ثوريوم" عالميًا، بعد الهند والبرازيل وأستراليا وأمريكا.وهو ما ساعد استغلال موارد المعدن النادر في مصر، لتوفير وقود دائم قليل الإشعاع لمحطة "الضبعة" النووية، التي تشرع البلاد في تنفيذها حاليًا من خلال الاستعانة بالخبرة الروسية في هذا المجال.وتصل احتياطيات معدن الـ"ثوريوم" في مصر إلى 380 ألف طن، وهو ما يضعها ضمن أكثر 5 دول امتلاكًا لذلك المعدن عالميًا، وفقًا للقائمة الآتية:وتمتلك مصر نحو 7% من مخزون العالم من معدن الـ"ثوريوم"، في الرمال المتواجدة في مدينتي رشيد ودمياط.وتبلغ الاحتياطيات العالمية من الـ"ثوريوم"، المعروفة حتى الآن، نحو 6.4 مليون طن، وفقًا لتقديرات اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة التابعة هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.ويمتلك الـ"ثوريوم" قدرة إنتاجية تفوق الـ"يورانيوم" بنحو 200 ضعف، فضلًا عن إنتاج كميات أقل من المخلفات النووية المشعة.طفل ينفذ سرقة على طريقة "أفلام الخيال"... فيديوالنعاس أثناء القيادة مشكلة تؤرق الكثيرين... دراسة تكشف

https://sarabic.ae/20250405/دولة-عربية-تشرع-في-بناء-أحد-أكبر-محطات-الطاقة-الشمسية-عالميا-1099245023.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, مصر