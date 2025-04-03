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https://sarabic.ae/20250403/النعاس-أثناء-القيادة-مشكلة-تؤرق-الكثيرين-دراسة-تكشف-1099188103.html
النعاس أثناء القيادة مشكلة تؤرق الكثيرين... دراسة تكشف
النعاس أثناء القيادة مشكلة تؤرق الكثيرين... دراسة تكشف
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة في الولايات المتحدة، عن أن 14 في المئة من الأمريكيين اعترفوا بأنهم ينامون أثناء القيادة، وهو ما يجعل طرق السيارات في أمريكا أماكن خطيرة. 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T13:36+0000
2025-04-03T13:36+0000
مجتمع
علوم
نوم
منوعات
السيارات
عالم السيارات
قيادة السيارات
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ووفقا للدراسة الجديدة، فقد تضاعفت هذه الإحصائية المثيرة للقلق، وأشارت الدراسة إلى زيادة مطردة في عدد السائقين الذين ينامون أثناء القيادة، منذ عام 2020.وبحسب الدراسة التي نقلتها صحيفة "هسبريس"، فإنه ولمواجهة هذا التهديد المتزايد للقيادة أثناء النعاس، يسلط المسح الضوء على مخاطر قلة النوم، ويقدم حلولا عملية لتحسين النوم قبل القيادة، بما يضمن عدم إغفاء السائقين أثناء القيادة، ويكشف عن العوامل الرئيسية وراء تزايد حرمان الأمريكيين من النوم.وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة البالغين بالحصول على ما لا يقل عن سبع ساعات نوم، يوميا في المتوسط، إلا أن الاستطلاع يظهر أن نسبة كبيرة من الأمريكيين لا يصلون إلى هذه النسبة.وأفادت النسبة الكبرى من المشاركين وقدرها 43 في المئة بأنهم ينامون ما بين خمس وست ساعات في المتوسط. ويمكن أن تؤدي قلة النوم إلى ضعف التفكير، وانخفاض اليقظة، وزيادة النعاس ومشاكل أخرى. ويمكن أن يؤثر النعاس المتزايد على القدرة على التركيز، والتفكير بوضوح، وسرعة رد الفعل، وأداء المهام اليومية.وووفقا للدراسة التي نقلتها صحيفة "هسبريس"، فإن الدراسة الجديدة حددت الأوقات التي يكون فيها السائقون أكثر إرهاقا وعرضة للحوادث، حيث يشعر الأمريكيون بأعلى درجات التعب أثناء القيادة في الساعات المتأخرة من الليل بين الساعة العاشرة مساء، والثالثة صباحا، حسب 42 في المئة من المشاركين في المسح. أما ثاني أخطر وقت فهو الساعات الأولى من الصباح، بين الثالثة والعاشرة صباحا.القيادة السيئة أحد أسباب تلوث الهواء... دراسة تكشف السببالرجال أم النساء... علماء روس يكشفون أي السائقين أكثر عرضة للحوادث المرورية
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https://sarabic.ae/20250101/دراسة-عقار-شائع-قد-يساعدك-على-القيادة-بشكل-أفضل--1096384683.html
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علوم, نوم, منوعات, السيارات, عالم السيارات, قيادة السيارات
علوم, نوم, منوعات, السيارات, عالم السيارات, قيادة السيارات

النعاس أثناء القيادة مشكلة تؤرق الكثيرين... دراسة تكشف

13:36 GMT 03.04.2025
© Photo / unsplash/ Sinitta Leunenصورة لفتاة نامت أثناء قيادة السيارة
صورة لفتاة نامت أثناء قيادة السيارة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
© Photo / unsplash/ Sinitta Leunen
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة في الولايات المتحدة، عن أن 14 في المئة من الأمريكيين اعترفوا بأنهم ينامون أثناء القيادة، وهو ما يجعل طرق السيارات في أمريكا أماكن خطيرة.
ووفقا للدراسة الجديدة، فقد تضاعفت هذه الإحصائية المثيرة للقلق، وأشارت الدراسة إلى زيادة مطردة في عدد السائقين الذين ينامون أثناء القيادة، منذ عام 2020.
وبحسب الدراسة التي نقلتها صحيفة "هسبريس"، فإنه ولمواجهة هذا التهديد المتزايد للقيادة أثناء النعاس، يسلط المسح الضوء على مخاطر قلة النوم، ويقدم حلولا عملية لتحسين النوم قبل القيادة، بما يضمن عدم إغفاء السائقين أثناء القيادة، ويكشف عن العوامل الرئيسية وراء تزايد حرمان الأمريكيين من النوم.
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وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة البالغين بالحصول على ما لا يقل عن سبع ساعات نوم، يوميا في المتوسط، إلا أن الاستطلاع يظهر أن نسبة كبيرة من الأمريكيين لا يصلون إلى هذه النسبة.

وكشفت التقارير أن أكثر من نصف المشاركين في الدراسة ينامون أقل من سبع ساعات، بينما ينام نحو 11 في المئة منهم أربع ساعات أو أقل يوميا.

قيادة السيارة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
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وأفادت النسبة الكبرى من المشاركين وقدرها 43 في المئة بأنهم ينامون ما بين خمس وست ساعات في المتوسط. ويمكن أن تؤدي قلة النوم إلى ضعف التفكير، وانخفاض اليقظة، وزيادة النعاس ومشاكل أخرى. ويمكن أن يؤثر النعاس المتزايد على القدرة على التركيز، والتفكير بوضوح، وسرعة رد الفعل، وأداء المهام اليومية.
وووفقا للدراسة التي نقلتها صحيفة "هسبريس"، فإن الدراسة الجديدة حددت الأوقات التي يكون فيها السائقون أكثر إرهاقا وعرضة للحوادث، حيث يشعر الأمريكيون بأعلى درجات التعب أثناء القيادة في الساعات المتأخرة من الليل بين الساعة العاشرة مساء، والثالثة صباحا، حسب 42 في المئة من المشاركين في المسح. أما ثاني أخطر وقت فهو الساعات الأولى من الصباح، بين الثالثة والعاشرة صباحا.
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