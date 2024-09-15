https://sarabic.ae/20240915/الرجال-أم-النساء-علماء-روس-يكشفون-أي-السائقين-أكثر-عرضة-للحوادث-المرورية--1092734134.html
الرجال أم النساء... علماء روس يكشفون أي السائقين أكثر عرضة للحوادث المرورية
الرجال أم النساء... علماء روس يكشفون أي السائقين أكثر عرضة للحوادث المرورية
سبوتنيك عربي
اكتشف علماء روس كيف يؤثر جنس سائق السيارة على سلوكه على الطريق السريع، كاشفين من هو أكثر عرضة للحوادث المرورية. 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T12:19+0000
2024-09-15T12:19+0000
2024-09-15T12:19+0000
مجتمع
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ووفقا لعلماء من المدرسة العليا للاقتصاد (الجامعة الوطنية للأبحاث)، هناك صورة نمطية مستمرة مفادها أن النساء "أسوأ" من الرجال في القيادة، ويعتبرون أكثر عرضة للتوتر، وأقل استجابة للمواقف غير المتوقعة، وأقل وعيًا بالتضاريس ويترتب على ذلك أن النساء أكثر عرضة للتسبب في حوادث الطرق.وقام العلماء بحساب معدل الحوادث مع الأخذ في الاعتبار الفرق في نسبة السائقين من كلا الجنسين، ووجد العلماء أن الرجال أكثر عرضة بنسبة 3.25 مرة للتورط في حوادث الطرق، التي تؤدي إلى اتهامات جنائية.وبحسب العلماء، فإن هذه الإحصائيات تشير إلى اختلاف المواقف تجاه القيادة بين الرجال والنساء.وأشار العلماء إلى أن الرجال أكثر عرضة للقيادة وهم في حالة سُكر بمقدار الضعف، وفي 25% من القضايا الجنائية، اتُهم السائقون الذكور بالقيادة تحت تأثير الكحول، بين النساء بنسبة 10%، ونشرت الدراسة في مجلة "socofpower" العلمية.وأكد العلماء أن غالبية حوادث المرور بنحو 75%، التي تؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة للضحايا، سببها الرجال.
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منوعات
الرجال أم النساء... علماء روس يكشفون أي السائقين أكثر عرضة للحوادث المرورية
اكتشف علماء روس كيف يؤثر جنس سائق السيارة على سلوكه على الطريق السريع، كاشفين من هو أكثر عرضة للحوادث المرورية.
ووفقا لعلماء من المدرسة العليا للاقتصاد (الجامعة الوطنية للأبحاث)، هناك صورة نمطية مستمرة مفادها أن النساء "أسوأ" من الرجال في القيادة، ويعتبرون أكثر عرضة للتوتر، وأقل استجابة للمواقف غير المتوقعة، وأقل وعيًا بالتضاريس ويترتب على ذلك أن النساء أكثر عرضة للتسبب في حوادث الطرق.
ولاختبار الفرضية، قام العلماء بتحليل نحو 160 ألف قرار قضائي في قضايا المخالفات المرورية من عام 2010 إلى عام 2022، وتبين أن أكثر من 90% من القضايا كان المتهمون فيها رجالاً.
وقام العلماء بحساب معدل الحوادث مع الأخذ في الاعتبار الفرق في نسبة السائقين من كلا الجنسين، ووجد العلماء أن الرجال أكثر عرضة بنسبة 3.25 مرة للتورط في حوادث الطرق، التي تؤدي إلى اتهامات جنائية.
ويميل الرجال إلى القيادة بشكل أسرع والقيادة بقوة أكبر، وفي المتوسط يقود الرجال كيلومترات أكثر بنسبة 26% يوميًا من النساء.
وأشار العلماء إلى أن الرجال أكثر عرضة للقيادة وهم في حالة سُكر بمقدار الضعف، وفي 25% من القضايا الجنائية، اتُهم السائقون الذكور بالقيادة تحت تأثير الكحول، بين النساء بنسبة 10%، ونشرت الدراسة في مجلة "socofpower" العلمية.
وأكد العلماء أن غالبية حوادث المرور بنحو 75%، التي تؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة للضحايا، سببها الرجال.