الرجال أم النساء... علماء روس يكشفون أي السائقين أكثر عرضة للحوادث المرورية

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لبنان والعالم
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123 د
مساحة حرة
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08:17 GMT
18 د
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الجوع يفتك باليمنيين
08:36 GMT
24 د
قوانين الاقتصاد
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09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:31 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
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30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
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13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يمثل بيان مدريد علامة فارقة في حرب غزة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تأخذ على محمل الجد تحذيرات موسكو من عواقب رفع القيود المفروضة على استخدام كييف لأسلحتها
17:03 GMT
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18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
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03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل يمثل بيان مدريد علامة فارقة في حرب غزة؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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13 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
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مساحة حرة
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https://sarabic.ae/20240915/الرجال-أم-النساء-علماء-روس-يكشفون-أي-السائقين-أكثر-عرضة-للحوادث-المرورية--1092734134.html
الرجال أم النساء... علماء روس يكشفون أي السائقين أكثر عرضة للحوادث المرورية
الرجال أم النساء... علماء روس يكشفون أي السائقين أكثر عرضة للحوادث المرورية
سبوتنيك عربي
اكتشف علماء روس كيف يؤثر جنس سائق السيارة على سلوكه على الطريق السريع، كاشفين من هو أكثر عرضة للحوادث المرورية. 15.09.2024, سبوتنيك عربي
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مجتمع
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ووفقا لعلماء من المدرسة العليا للاقتصاد (الجامعة الوطنية للأبحاث)، هناك صورة نمطية مستمرة مفادها أن النساء "أسوأ" من الرجال في القيادة، ويعتبرون أكثر عرضة للتوتر، وأقل استجابة للمواقف غير المتوقعة، وأقل وعيًا بالتضاريس ويترتب على ذلك أن النساء أكثر عرضة للتسبب في حوادث الطرق.وقام العلماء بحساب معدل الحوادث مع الأخذ في الاعتبار الفرق في نسبة السائقين من كلا الجنسين، ووجد العلماء أن الرجال أكثر عرضة بنسبة 3.25 مرة للتورط في حوادث الطرق، التي تؤدي إلى اتهامات جنائية.وبحسب العلماء، فإن هذه الإحصائيات تشير إلى اختلاف المواقف تجاه القيادة بين الرجال والنساء.وأشار العلماء إلى أن الرجال أكثر عرضة للقيادة وهم في حالة سُكر بمقدار الضعف، وفي 25% من القضايا الجنائية، اتُهم السائقون الذكور بالقيادة تحت تأثير الكحول، بين النساء بنسبة 10%، ونشرت الدراسة في مجلة "socofpower" العلمية.وأكد العلماء أن غالبية حوادث المرور بنحو 75%، التي تؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة للضحايا، سببها الرجال.
https://sarabic.ae/20240913/دولتان-عربيتان-ضمن-قائمة-الـ10-الأقل-امتلاكا-لمواطنيها-للسيارات-1092670594.html
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الرجال أم النساء... علماء روس يكشفون أي السائقين أكثر عرضة للحوادث المرورية

12:19 GMT 15.09.2024
© Photo / unsplash/CHUTTERSNAPسيارة
سيارة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
© Photo / unsplash/CHUTTERSNAP
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اكتشف علماء روس كيف يؤثر جنس سائق السيارة على سلوكه على الطريق السريع، كاشفين من هو أكثر عرضة للحوادث المرورية.
ووفقا لعلماء من المدرسة العليا للاقتصاد (الجامعة الوطنية للأبحاث)، هناك صورة نمطية مستمرة مفادها أن النساء "أسوأ" من الرجال في القيادة، ويعتبرون أكثر عرضة للتوتر، وأقل استجابة للمواقف غير المتوقعة، وأقل وعيًا بالتضاريس ويترتب على ذلك أن النساء أكثر عرضة للتسبب في حوادث الطرق.

ولاختبار الفرضية، قام العلماء بتحليل نحو 160 ألف قرار قضائي في قضايا المخالفات المرورية من عام 2010 إلى عام 2022، وتبين أن أكثر من 90% من القضايا كان المتهمون فيها رجالاً.

وقام العلماء بحساب معدل الحوادث مع الأخذ في الاعتبار الفرق في نسبة السائقين من كلا الجنسين، ووجد العلماء أن الرجال أكثر عرضة بنسبة 3.25 مرة للتورط في حوادث الطرق، التي تؤدي إلى اتهامات جنائية.
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وبحسب العلماء، فإن هذه الإحصائيات تشير إلى اختلاف المواقف تجاه القيادة بين الرجال والنساء.

ويميل الرجال إلى القيادة بشكل أسرع والقيادة بقوة أكبر، وفي المتوسط يقود الرجال كيلومترات أكثر بنسبة 26% يوميًا من النساء.

وأشار العلماء إلى أن الرجال أكثر عرضة للقيادة وهم في حالة سُكر بمقدار الضعف، وفي 25% من القضايا الجنائية، اتُهم السائقون الذكور بالقيادة تحت تأثير الكحول، بين النساء بنسبة 10%، ونشرت الدراسة في مجلة "socofpower" العلمية.
وأكد العلماء أن غالبية حوادث المرور بنحو 75%، التي تؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة للضحايا، سببها الرجال.
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