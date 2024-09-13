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الإنسان والثقافة
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موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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https://sarabic.ae/20240913/دولتان-عربيتان-ضمن-قائمة-الـ10-الأقل-امتلاكا-لمواطنيها-للسيارات-1092670594.html
دولتان عربيتان ضمن قائمة الـ10 الأقل امتلاكا لمواطنيها للسيارات
دولتان عربيتان ضمن قائمة الـ10 الأقل امتلاكا لمواطنيها للسيارات
سبوتنيك عربي
عدد السيارت في العالم نسبة للفرد الواحد
2024-09-13T11:28+0000
2024-09-13T11:28+0000
مجتمع
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بالإضافة إلى ذلك، تم بيع حوالي 75 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم في العام 2023، وهو ما يزيد بنحو 6 % عن عام 2022، حيث يتواجد حوالي ثلث جميع المركبات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهي تمتلك أسطولا من 543 مليون مركبة (140 مركبة لكل 1000 شخص).في وقت تضم قارة أمريكا الشمالية، التي تشمل كندا والمكسيك، حوالي 359 مليون مركبة منها 290.8 مليون في الولايات المتحدة، بمعدل 890 مركبة لكل 1000 شخص، بحسب المقال المنشور في موقع "Which car".وأكدت بيانات الموقع الإلكتروني أن هناك فارقا ضئيلا بين بقية العالم، والذي يشمل:عدد السيارت في قارات ومناطق العالم نسبة للفرد الواحد وأشار إلى أن أكبر عدد من السيارات حول العالم، وبحسب البلد بناء على نصيب الفرد وهي من بين النتائج المثيرة للاهتمام، احتلت نيوزيلندا المرتبة الأولى (0.90) متقدمة على الولايات المتحدة (0.89) في امتلاك أكبر عدد من المركبات للفرد الواحد.أكثر 10 دول تمتلك سيارات بالنسبة لعدد مواطنيها نيوزيلندا: 0.90الولايات المتحدة الأمريكية: 0.89إستونيا: 0.82قبرص: 0.79لوكسمبورج: 0.78أستراليا: 0.77كندا: 0.77إيطاليا: 0.76بولندا: 0.60أيسلندا: 0.72أقل 10 دول تمتلك سيارات بالنسبة لعدد مواطنيهاومن بين الدول الأقل عددا من السيارات في العالم جاءت دولتين عربيتين، وهما مصر والعراق، كالتالي:الكونغو الديمقراطية: 0.004باكستان: 0.02فيتنام: 0.03كينيا: 0.03غانا: 0.03نيجيريا: 0.05الهند: 0.05الفلبين: 0.05العراق: 0.05مصر: 0.08الدول الأكثر إنتاجا للسيارات في العالموحول الدول التي تنتج معظم السيارات، أشارت المنظمة الدولية لمصنعي السيارات (IOCA)، إلى أن أكبر 10 دول تصنيع في عام 2021 هي:الصين: 25.72 مليونالولايات المتحدة: 10.88 مليوناليابان: 9.68 مليونألمانيا: 4.66 مليونالهند: 4.51 مليونالمكسيك: 3.99 مليونكوريا الجنوبية: 3.95 مليونالبرازيل: 2.94 مليونإسبانيا: 2.82 مليونفرنسا: 2.20 مليون.الجدير بالذكر، أن مبيعات السيارات الكهربائية كان قد ارتفع بشكل عام، حيث بلغ في عام 2022 نحو 10.5 مليون سيارة حول العالم، من ضمنها السيارات الهجينة القابلة للشحن، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 55 في المائة عن عام 2021.
https://sarabic.ae/20240728/مصر-تنشئ-3-مصانع-استراتيجية-في-قطاع-السيارات-بالمنطقة-الاقتصادية-لقناة-السويس-1091192280.html
https://sarabic.ae/20240517/سيارة-كهربائية-غريبة-تلفت-أنظار-المشاركين-في-منتدى-روسيا---العالم-الإسلامي-منتدى-قازان-1088927411.html
https://sarabic.ae/20231230/دولة-واحدة-في-العالم-تمنع-مواطنيها-من-اقتناء-سيارات-سوداء-اللون-1084574285.html
https://sarabic.ae/20231118/السيارات-الصينية-تبتلع-السوق-العالمية-1083269054.html
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أقل 10 دول تمتلك سيارات بالنسبة لعدد مواطنيها الدول العربية تعداد الدول العربية من حيث عدد السيارات ترتيب الدول العربية من حيث عدد السايارات سيارة مركبة
أقل 10 دول تمتلك سيارات بالنسبة لعدد مواطنيها الدول العربية تعداد الدول العربية من حيث عدد السيارات ترتيب الدول العربية من حيث عدد السايارات سيارة مركبة

دولتان عربيتان ضمن قائمة الـ10 الأقل امتلاكا لمواطنيها للسيارات

11:28 GMT 13.09.2024
© Photo / unsplash/Alex Suprunمجموعة سيارات تقف إلى جانب بعضها في أحد المعارض
مجموعة سيارات تقف إلى جانب بعضها في أحد المعارض - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
© Photo / unsplash/Alex Suprun
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كشفت وسائل إعلام غربية بيانات مهمة تتعلق بتعداد السيارات في دول العالم مقارنة بعدد سكان هذه الدول، مشيرة إلى أن 25 مليون سيارة إلى إجمالي عدد السيارات حول العالم قد دخلت السوق خلال عامين فقط، حيث ارتفع عددها من 1.45 مليار سيارة إلى 1.475 مليار سيارة.
بالإضافة إلى ذلك، تم بيع حوالي 75 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم في العام 2023، وهو ما يزيد بنحو 6 % عن عام 2022، حيث يتواجد حوالي ثلث جميع المركبات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهي تمتلك أسطولا من 543 مليون مركبة (140 مركبة لكل 1000 شخص).

وبحسب بيانات المكتب الأسترالي للإحصاء المنشورة في عام 2022، فإن هناك 21 مليون مركبة مسجلة في أستراليا بمعدل 772 مركبة لكل 1000 شخص، وهي تستبق أوروبا التي تأتي في المرتبة الثانية بمعدل 413 مليون مركبة، موزعة على دول الاتحاد الأوروبي وغير الاتحاد الأوروبي.

مصنع سيارات صيني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2024
مصر تنشئ 3 مصانع استراتيجية في قطاع السيارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
28 يوليو, 09:12 GMT
في وقت تضم قارة أمريكا الشمالية، التي تشمل كندا والمكسيك، حوالي 359 مليون مركبة منها 290.8 مليون في الولايات المتحدة، بمعدل 890 مركبة لكل 1000 شخص، بحسب المقال المنشور في موقع "Which car".
وأكدت بيانات الموقع الإلكتروني أن هناك فارقا ضئيلا بين بقية العالم، والذي يشمل:
أمريكا الجنوبية: 84 مليون مركبة
الشرق الأوسط: 50 مليون مركبة
أفريقيا: 26 مليون مركبة

عدد السيارت في قارات ومناطق العالم نسبة للفرد الواحد

أمريكا الشمالية: 0.71 سيارة للفرد (710 سيارة/1000 إنسان)
أوروبا: 0.52 سيارة للفرد (520 سيارة /1000 إنسان)
أمريكا الجنوبية: 0.21 سيارة للفرد (210 سيارة /1000 إنسان)
الشرق الأوسط: 0.19 سيارة للفرد (190 سيارة /1000 إنسان)
آسيا/أوقيانوسيا: 0.14 سيارة للفرد (140 سيارة /1000 إنسان)
أفريقيا: 0.06 سيارة للفرد (58 سيارة /1000 إنسان)
القارة القطبية الجنوبية: 0.05 سيارة للفرد (50 سيارة /1000 إنسان)
وأشار إلى أن أكبر عدد من السيارات حول العالم، وبحسب البلد بناء على نصيب الفرد وهي من بين النتائج المثيرة للاهتمام، احتلت نيوزيلندا المرتبة الأولى (0.90) متقدمة على الولايات المتحدة (0.89) في امتلاك أكبر عدد من المركبات للفرد الواحد.
سيارة كهربائية اتوم تلفت أنظار المشاركين في منتدى روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
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سيارة كهربائية غريبة تلفت أنظار المشاركين في منتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"
17 مايو, 10:23 GMT

أكثر 10 دول تمتلك سيارات بالنسبة لعدد مواطنيها

نيوزيلندا: 0.90
الولايات المتحدة الأمريكية: 0.89
إستونيا: 0.82
قبرص: 0.79
لوكسمبورج: 0.78
أستراليا: 0.77
كندا: 0.77
إيطاليا: 0.76
بولندا: 0.60
أيسلندا: 0.72
فتيات يركبن سيارة أمريكية كلاسيكية في العاصمة الكوبية هافانا، 16 مايو عام 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
دولة واحدة في العالم تمنع مواطنيها من اقتناء سيارات سوداء اللون
30 ديسمبر 2023, 11:58 GMT

أقل 10 دول تمتلك سيارات بالنسبة لعدد مواطنيها

ومن بين الدول الأقل عددا من السيارات في العالم جاءت دولتين عربيتين، وهما مصر والعراق، كالتالي:
الكونغو الديمقراطية: 0.004
باكستان: 0.02
فيتنام: 0.03
كينيا: 0.03
غانا: 0.03
نيجيريا: 0.05
الهند: 0.05
الفلبين: 0.05
العراق: 0.05
مصر: 0.08
مصنع سيارات صيني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
السيارات الصينية تبتلع السوق العالمية
18 نوفمبر 2023, 15:21 GMT

الدول الأكثر إنتاجا للسيارات في العالم

وحول الدول التي تنتج معظم السيارات، أشارت المنظمة الدولية لمصنعي السيارات (IOCA)، إلى أن أكبر 10 دول تصنيع في عام 2021 هي:
الصين: 25.72 مليون
الولايات المتحدة: 10.88 مليون
اليابان: 9.68 مليون
ألمانيا: 4.66 مليون
الهند: 4.51 مليون
المكسيك: 3.99 مليون
كوريا الجنوبية: 3.95 مليون
البرازيل: 2.94 مليون
إسبانيا: 2.82 مليون
فرنسا: 2.20 مليون.
الجدير بالذكر، أن مبيعات السيارات الكهربائية كان قد ارتفع بشكل عام، حيث بلغ في عام 2022 نحو 10.5 مليون سيارة حول العالم، من ضمنها السيارات الهجينة القابلة للشحن، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 55 في المائة عن عام 2021.
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