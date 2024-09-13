https://sarabic.ae/20240913/دولتان-عربيتان-ضمن-قائمة-الـ10-الأقل-امتلاكا-لمواطنيها-للسيارات-1092670594.html

دولتان عربيتان ضمن قائمة الـ10 الأقل امتلاكا لمواطنيها للسيارات

دولتان عربيتان ضمن قائمة الـ10 الأقل امتلاكا لمواطنيها للسيارات

سبوتنيك عربي

عدد السيارت في العالم نسبة للفرد الواحد

2024-09-13T11:28+0000

2024-09-13T11:28+0000

2024-09-13T11:28+0000

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بالإضافة إلى ذلك، تم بيع حوالي 75 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم في العام 2023، وهو ما يزيد بنحو 6 % عن عام 2022، حيث يتواجد حوالي ثلث جميع المركبات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهي تمتلك أسطولا من 543 مليون مركبة (140 مركبة لكل 1000 شخص).في وقت تضم قارة أمريكا الشمالية، التي تشمل كندا والمكسيك، حوالي 359 مليون مركبة منها 290.8 مليون في الولايات المتحدة، بمعدل 890 مركبة لكل 1000 شخص، بحسب المقال المنشور في موقع "Which car".وأكدت بيانات الموقع الإلكتروني أن هناك فارقا ضئيلا بين بقية العالم، والذي يشمل:عدد السيارت في قارات ومناطق العالم نسبة للفرد الواحد وأشار إلى أن أكبر عدد من السيارات حول العالم، وبحسب البلد بناء على نصيب الفرد وهي من بين النتائج المثيرة للاهتمام، احتلت نيوزيلندا المرتبة الأولى (0.90) متقدمة على الولايات المتحدة (0.89) في امتلاك أكبر عدد من المركبات للفرد الواحد.أكثر 10 دول تمتلك سيارات بالنسبة لعدد مواطنيها نيوزيلندا: 0.90الولايات المتحدة الأمريكية: 0.89إستونيا: 0.82قبرص: 0.79لوكسمبورج: 0.78أستراليا: 0.77كندا: 0.77إيطاليا: 0.76بولندا: 0.60أيسلندا: 0.72أقل 10 دول تمتلك سيارات بالنسبة لعدد مواطنيهاومن بين الدول الأقل عددا من السيارات في العالم جاءت دولتين عربيتين، وهما مصر والعراق، كالتالي:الكونغو الديمقراطية: 0.004باكستان: 0.02فيتنام: 0.03كينيا: 0.03غانا: 0.03نيجيريا: 0.05الهند: 0.05الفلبين: 0.05العراق: 0.05مصر: 0.08الدول الأكثر إنتاجا للسيارات في العالموحول الدول التي تنتج معظم السيارات، أشارت المنظمة الدولية لمصنعي السيارات (IOCA)، إلى أن أكبر 10 دول تصنيع في عام 2021 هي:الصين: 25.72 مليونالولايات المتحدة: 10.88 مليوناليابان: 9.68 مليونألمانيا: 4.66 مليونالهند: 4.51 مليونالمكسيك: 3.99 مليونكوريا الجنوبية: 3.95 مليونالبرازيل: 2.94 مليونإسبانيا: 2.82 مليونفرنسا: 2.20 مليون.الجدير بالذكر، أن مبيعات السيارات الكهربائية كان قد ارتفع بشكل عام، حيث بلغ في عام 2022 نحو 10.5 مليون سيارة حول العالم، من ضمنها السيارات الهجينة القابلة للشحن، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 55 في المائة عن عام 2021.

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أقل 10 دول تمتلك سيارات بالنسبة لعدد مواطنيها الدول العربية تعداد الدول العربية من حيث عدد السيارات ترتيب الدول العربية من حيث عدد السايارات سيارة مركبة