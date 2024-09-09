8 دول عربية يعيش فيها النسر المصري ذو الرأس الغريب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:16 GMT
34 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
08:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
09:29 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
11:30 GMT
29 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مدير الاستخبارات الأميركية: نعمل على مقترح أكثر تفصيلاً لوقف النار في غزة، اشتباكات عنيفة في الخرطوم ونزوح مئات الأسر
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
10:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:34 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
10:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يبين سبب العدوان الإسرائيلي العنيف على سوريا
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
إسرائيل ترفض وساطة مصر في صفقة الأسرى وتصر على البقاء في محور فيلادلفيا
17:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240909/8--دول-عربية-يعيش-فيها-النسر-المصري-ذو-الرأس-الغريب-1092546155.html
8 دول عربية يعيش فيها النسر المصري ذو الرأس الغريب
8 دول عربية يعيش فيها النسر المصري ذو الرأس الغريب
سبوتنيك عربي
الدول العربية التي تتواجد فيها النسور المصرية
2024-09-09T13:58+0000
2024-09-09T13:58+0000
مجتمع
منوعات
طيور
طيور
النسر الأفريقي المتوج
اخبار عالم الحيوان
أخبار العالم الآن
حيوان
الحيوان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092545111_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dec7a0ae9dd8ed3ed485941f75796b78.jpg
الرخمة المصرية هو نسر صغير الحجم، من أسرة نسور العالم القديم، التي تتبع لفصيلة البازية من رتبة الجوارح. والرخمة من الطيور المهددة بخطر الانقراض. تتواجد في جنوب أوروبا وشمال أفريقيا وجنوب غرب آسيا. وفي مناطق جنوبي آسيا يطلق على هذا النسر اسم "النسر الأبيض القمام".المظهر والحجميتراوح وزن طائر الرخمة المصرية من 1.6 إلى 2.2 كلغم، ويبلغ طول جناحيها 150 إلى 170 سم. وجه طائر الرخمة خالي من الريش ولونه أصفر ومنقاره نحيل ومعقوف وطرفه أسود، عيناه ذات لون بني داكن، وأقدامه وردية، ولديه ريش أشعث فوق رأسه، في حين يكون لون ريش الطيور البالغة هو أبيض مع ريش أسود في الأجنحة. بينما الطيور اليافعة يكون وجهها أبيض اللون ولون ريشها بني داكن وتحتاج 5 سنوات لتبلغ وتحصل على ريش البالغين.الأنواعالهجرة والتوزع الجغرافيطيور الرخمة منتشرة في جميع أنحاء العالم، في أفريقيا، وأوروبا امتدادا إلى غرب وجنوب آسيا. وتطير على ارتفاع نحو 2000 متر، وتعيش هذه النسور صيفا في جبال الهيمالايا، وفي أرمينيا، وتعتبر زائرا في سريلانكا. وتعيش هذه النسور بشكل رئيسي في السهول الجافة والتلال المنخفضة. في حين تقع أعشاش هذه النسور على ارتفاع 2300 متر فوق سطح البحر. وتبني هذه النسور أعشاشها بشكل رئيسي على المنحدرات الصخرية، وأحيانًا على الحواف البارزة، وعلى المباني الشاهقة في المدن وعلى الأشجار الكبيرة.وتهاجر معظم النسور في المنطقة شبه الاستوائية بأوروبا جنوبًا إلى إفريقيا في الشتاء. وقد تتشرد بعض الطيور في أقصى الجنوب كما هو الحال في جنوب أفريقيا.الطيور المهاجرة عبر شبه الجزيرة الإيبيرية يعبرون إلى أفريقيا عبر مضيق جبل طارق بينما يعبر آخرون شرقا عبر بلاد الشام. وفي الصيف، تطير بعض هذه النسور شمالًا إلى أوروبا وتم تسجيل بعض حالات الهجرة الفردية في إنجلترا، وإيرلندا، وجنوب السويد.وتعبر الطيور المهاجرة أحيانًا نحو 500 كيلومتر في يوم واحد، حتى تصل إلى الصحراء الكبرى. وقد تقضي الطيور اليافعة التي لم تصل إلى سن التكاثر فصل الشتاء في الأراضي العشبية، والمناطق شبه الصحراوية في منطقة الساحل.الدول العربية التي تتواجد فيها النسور المصرية الدول التي تزورها النسور المصريةالتغذيةتعتبر طيور الرخمة من الطيور التي تتغذى على الجيف (جثث الموتى المتعفنة)، لذلك تسمى بالطيور القمامة، وفي بعض الأحيان تتغذى هذه الطيور على الزواحف والثدييات الصغيرة والبيض. وتستخدم هذه الطيور الحجارة لتحطيم القشرة السميكة لبيض النعام أو الحبارى، حيث تحمل الحجارة بمنقارها وتضرب البيضة لكي تتشقق، ثم تقوم بأكلها.التكاثرتبني هذه النسور أعشاشها في المناطق الصخرية، وغالبًا على المنحدرات، حيث تضع الأنثى في العادة بيضتين في الربيع، و يتناوب الزوجان في حضانة البيض ويفقص البيض بعد 38 إلى 42 يوما، وفي العادة تتعلم الفراخ الطيران بعد 12 أسبوع. وتغادر العش في العادة بعد 15 أسبوعا وتعتمد على نفسها. وتصل سن البلوغ في عمر 5 سنوات، حينها يمكنها أن تتزاوج.يطلق على هذه النسور في مصر "فراخ الفرعون" لسببين الأول كونها تشبه إلى حد ما صيصان الدجاج البيضاء اللون المنتشة الريش، أما في ما يخص الفرعون فربما لأن هذا الطائر اعتبر أحد أقدم الآلهة في جنوبي مصر القديمة "نخبيت"، والتي كانت تعتبر حامية الفرعون. وكانت تظهر دوما بجناحيها الممتدان دلالة على الحماية، كما أشاروا وقتها إليها على أنها أم الأمهات والتي وجدت منذ البداية وخالقة العالم. وظهر هذا النسر دوما خلف تاج الفرعون.فقمة "تبصق" على نسر.. مشهد غريب يسجل لأول مرة.. صور"ريشة أولية"... علماء يكشفون سر ديناميكية الطيران لدى الطيور
https://sarabic.ae/20240829/هاجم-البشر-48-مرة-دراسة-تكشف-سبب-تحول-دولفين-من-حيوان-وديع-إلى-عدواني-1092196611.html
https://sarabic.ae/20240820/أول-حيوان-على-وجه-الأرض--1091930905.html
https://sarabic.ae/20240311/غوريلا-يطارد-حارستين-في-حديقة-حيوان-ويثير-ذعر-الزوار-فيديو-1086875810.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092545111_193:0:1900:1280_1920x0_80_0_0_0d4ce3136903c8527026af957b35cea1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الدول التي تزورها النسور المصرية
الدول التي تزورها النسور المصرية

8 دول عربية يعيش فيها النسر المصري ذو الرأس الغريب

13:58 GMT 09.09.2024
© Photo / wikipedia النسر المصري
النسر المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
© Photo / wikipedia
تابعنا عبر
تعد النسور المصرية والتي تعرف أحيانا باسم الرخمة المصرية، من أجمل أنواع النسور حيث تنتشر في 8 دول عربية وتعيش وتفرخ فيها، وتتواجد في معظم قارات العالم.
الرخمة المصرية هو نسر صغير الحجم، من أسرة نسور العالم القديم، التي تتبع لفصيلة البازية من رتبة الجوارح. والرخمة من الطيور المهددة بخطر الانقراض. تتواجد في جنوب أوروبا وشمال أفريقيا وجنوب غرب آسيا. وفي مناطق جنوبي آسيا يطلق على هذا النسر اسم "النسر الأبيض القمام".

المظهر والحجم

يتراوح وزن طائر الرخمة المصرية من 1.6 إلى 2.2 كلغم، ويبلغ طول جناحيها 150 إلى 170 سم. وجه طائر الرخمة خالي من الريش ولونه أصفر ومنقاره نحيل ومعقوف وطرفه أسود، عيناه ذات لون بني داكن، وأقدامه وردية، ولديه ريش أشعث فوق رأسه، في حين يكون لون ريش الطيور البالغة هو أبيض مع ريش أسود في الأجنحة. بينما الطيور اليافعة يكون وجهها أبيض اللون ولون ريشها بني داكن وتحتاج 5 سنوات لتبلغ وتحصل على ريش البالغين.

الأنواع

1.
النمطية: وهو النوع الأكثر انتشارا بين الأنواع الأخرى، وتعيش في جنوب أوروبا وشمال أفريقيا وغرب أسيا وتقضي الشتاء جنوبا في أفريقيا، وتتميز بمنقار رمادي داكن.
2.
الجنجينيانية: تنتشر في الهند وتتميز بمنقار أصفر باهت وهذا النوع هو الأقل انتشارا.
3.
الكنارية: توجد في جزر الكناري الشرقية وعلى عكس نظيرتها في أفريقيا فهي لا تهاجر بل تبقى مستقرة في مناطقها طول العام.
دولفين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
مجتمع
هاجم البشر 48 مرة... دراسة تكشف سبب تحول دولفين من حيوان وديع إلى عدواني
29 أغسطس, 11:30 GMT

الهجرة والتوزع الجغرافي

طيور الرخمة منتشرة في جميع أنحاء العالم، في أفريقيا، وأوروبا امتدادا إلى غرب وجنوب آسيا. وتطير على ارتفاع نحو 2000 متر، وتعيش هذه النسور صيفا في جبال الهيمالايا، وفي أرمينيا، وتعتبر زائرا في سريلانكا.
وتعيش هذه النسور بشكل رئيسي في السهول الجافة والتلال المنخفضة. في حين تقع أعشاش هذه النسور على ارتفاع 2300 متر فوق سطح البحر. وتبني هذه النسور أعشاشها بشكل رئيسي على المنحدرات الصخرية، وأحيانًا على الحواف البارزة، وعلى المباني الشاهقة في المدن وعلى الأشجار الكبيرة.
قنديل البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
مجتمع
أول حيوان على وجه الأرض
20 أغسطس, 13:52 GMT
وتهاجر معظم النسور في المنطقة شبه الاستوائية بأوروبا جنوبًا إلى إفريقيا في الشتاء. وقد تتشرد بعض الطيور في أقصى الجنوب كما هو الحال في جنوب أفريقيا.
وتتجنب هذه النسور عبور المياه لمسافات طويلة، وتعبر إيطاليا عبر صقلية إلى تونس مما يجعلها معابر بحرية قصيرة، بالمرور عبر جزيرتي مليطمة وبانتليريا، مع توقفات نادرة في جزيرة مالطا.
الطيور المهاجرة عبر شبه الجزيرة الإيبيرية يعبرون إلى أفريقيا عبر مضيق جبل طارق بينما يعبر آخرون شرقا عبر بلاد الشام. وفي الصيف، تطير بعض هذه النسور شمالًا إلى أوروبا وتم تسجيل بعض حالات الهجرة الفردية في إنجلترا، وإيرلندا، وجنوب السويد.
تُظهر هذه الصورة غير المؤرخة التي نشرتها مؤسسة أسبينال، غوريلا صغيرة تحتضنها والدتها مايومبي في هضبة باتيكي، جنوب شرق الغابون، 29 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2024
مجتمع
غوريلا يطارد حارستين في حديقة حيوان ويثير ذعر الزوار... فيديو
11 مارس, 13:10 GMT
وتعبر الطيور المهاجرة أحيانًا نحو 500 كيلومتر في يوم واحد، حتى تصل إلى الصحراء الكبرى. وقد تقضي الطيور اليافعة التي لم تصل إلى سن التكاثر فصل الشتاء في الأراضي العشبية، والمناطق شبه الصحراوية في منطقة الساحل.

الدول العربية التي تتواجد فيها النسور المصرية

1.
السعودية
2.
مصر
3.
السودان
4.
عمان
5.
اليمن
6.
الصومال
7.
الجزائر
8.
المغرب

الدول التي تزورها النسور المصرية

1.
تونس
2.
ليبيا
3.
لبنان
4.
سوريا
5.
العراق
© Photo / wikipedia/أماكن توزع النسر المصري في الشرق الأوسط والمنطقة العربية وأفريقيا
أماكن توزع النسر المصري في الشرق الأوسط والمنطقة العربية وأفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
أماكن توزع النسر المصري في الشرق الأوسط والمنطقة العربية وأفريقيا
© Photo / wikipedia/

التغذية

تعتبر طيور الرخمة من الطيور التي تتغذى على الجيف (جثث الموتى المتعفنة)، لذلك تسمى بالطيور القمامة، وفي بعض الأحيان تتغذى هذه الطيور على الزواحف والثدييات الصغيرة والبيض. وتستخدم هذه الطيور الحجارة لتحطيم القشرة السميكة لبيض النعام أو الحبارى، حيث تحمل الحجارة بمنقارها وتضرب البيضة لكي تتشقق، ثم تقوم بأكلها.

التكاثر

تبني هذه النسور أعشاشها في المناطق الصخرية، وغالبًا على المنحدرات، حيث تضع الأنثى في العادة بيضتين في الربيع، و يتناوب الزوجان في حضانة البيض ويفقص البيض بعد 38 إلى 42 يوما، وفي العادة تتعلم الفراخ الطيران بعد 12 أسبوع. وتغادر العش في العادة بعد 15 أسبوعا وتعتمد على نفسها. وتصل سن البلوغ في عمر 5 سنوات، حينها يمكنها أن تتزاوج.
يطلق على هذه النسور في مصر "فراخ الفرعون" لسببين الأول كونها تشبه إلى حد ما صيصان الدجاج البيضاء اللون المنتشة الريش، أما في ما يخص الفرعون فربما لأن هذا الطائر اعتبر أحد أقدم الآلهة في جنوبي مصر القديمة "نخبيت"، والتي كانت تعتبر حامية الفرعون. وكانت تظهر دوما بجناحيها الممتدان دلالة على الحماية، كما أشاروا وقتها إليها على أنها أم الأمهات والتي وجدت منذ البداية وخالقة العالم. وظهر هذا النسر دوما خلف تاج الفرعون.
فقمة "تبصق" على نسر.. مشهد غريب يسجل لأول مرة.. صور
"ريشة أولية"... علماء يكشفون سر ديناميكية الطيران لدى الطيور
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:41 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لأول مرة لا يوجد لإسرائيل سفير في مصر منذ أسبوعين05:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала