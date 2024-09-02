https://sarabic.ae/20240902/نقار-خشب-ينتقم-من-كاميرات-المراقبة-فيديو-1092319089.html
نقار خشب ينتقم من كاميرات المراقبة... فيديو
نقار خشب ينتقم من كاميرات المراقبة... فيديو
سبوتنيك عربي
التقطت إحدى الكاميرات المخفية في محمية "سايانو - شوشينسكي" الطبيعية جنوبي سيبيريا، نقار خشب أسودا وهو ينقر الكامير التي تصوره. 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T15:59+0000
2024-09-02T15:59+0000
2024-09-02T15:59+0000
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ويظهر في الفيديو كيف يقوم نقار الخشب بالنقر على الكاميرا المثبتة والمخفية لتصوير الحيوانات، في مشهد طريف ومضحك.ونقار الخشب هو حيوان ذو حجمٍ كبيرٍ جداً يُقارب حجم الغراب، يعيش في الغابات النفضية، ويوجد أكبر نقّار للخشب في الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما استُثني نقار الخشب عاجي المنقار (ivory-billed woodpecker) المحتمَلُ انقراضُه.10 آلاف نحلة تلتف حول رقبة امرأة... فيديومصرع 17 شخصا جراء تحطم مروحية شرقي روسيا... فيديو
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
نقار خشب ينتقم من كاميرات المراقبة... فيديو
التقطت إحدى الكاميرات المخفية في محمية "سايانو - شوشينسكي" الطبيعية جنوبي سيبيريا، نقار خشب أسودا وهو ينقر الكامير التي تصوره.
ويظهر في الفيديو كيف يقوم نقار الخشب بالنقر على الكاميرا المثبتة والمخفية لتصوير الحيوانات، في مشهد طريف ومضحك.
ونقار الخشب هو حيوان ذو حجمٍ كبيرٍ جداً يُقارب حجم الغراب، يعيش في الغابات النفضية، ويوجد أكبر نقّار للخشب في الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما استُثني نقار الخشب عاجي المنقار (ivory-billed woodpecker) المحتمَلُ انقراضُه.