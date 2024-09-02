https://sarabic.ae/20240902/10-آلاف-نحلة-تلتف-حول-رقبة-امرأة-فيديو-1092302488.html
10 آلاف نحلة تلتف حول رقبة امرأة... فيديو
10 آلاف نحلة تلتف حول رقبة امرأة... فيديو
سبوتنيك عربي
خاضت امرأة أمريكية تحديا جريئا في معرض ولاية مينيسوتا، يوم الأربعاء الماضي، حيث سمحت بوضع 10 آلاف نحلة عسل على رقبتها. 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T10:15+0000
2024-09-02T10:15+0000
2024-09-02T10:15+0000
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وقالت وسائل إعلام أمريكية إن ما قامت به المرأة يأتي ضمن عرض خاضه كذلك بعض المتطوعين، يسمى عرض "لحية النحل"، والذي ينظّمه مختبر النحل بجامعة مينيسوتا.يشار إلى أن هذا العرض يعتبر تقليدا سنويا يقام منذ 25 عاما، وخلاله يتم تشكيل لحية النحل، من خلال وضع قفص صغير يحمل ملكة النحل حول رقبة أحد المتطوعين، ثم تتبعها حشرات النحل الأخرى.وتقول إحدى المشاركات في العرض إن شعور ارتداء لحية من آلاف النحل يشبه الشعور بالوخز، وأن الأمر يشبه الكهرباء إلى حد ما لأنها ترفرف بأجنحتها وتهتز بشكل ما.وقال مشارك آخر إنه لم يشعر هذه المرة بالوخز، ففي معظم الأحيان إذا تعرض أحد ما للسعة النحلة يكون ذلك بسبب الضغط عليها بذراعك أو بيدك.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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نادي الفيديو, الأخبار, منوعات
نادي الفيديو, الأخبار, منوعات
10 آلاف نحلة تلتف حول رقبة امرأة... فيديو
خاضت امرأة أمريكية تحديا جريئا في معرض ولاية مينيسوتا، يوم الأربعاء الماضي، حيث سمحت بوضع 10 آلاف نحلة عسل على رقبتها.
وقالت وسائل إعلام أمريكية إن ما قامت به المرأة يأتي ضمن عرض خاضه كذلك بعض المتطوعين، يسمى عرض "لحية النحل"، والذي ينظّمه مختبر النحل بجامعة مينيسوتا.
يشار إلى أن هذا العرض يعتبر تقليدا سنويا يقام منذ 25 عاما، وخلاله يتم تشكيل لحية النحل، من خلال وضع قفص صغير يحمل ملكة النحل حول رقبة أحد المتطوعين، ثم تتبعها حشرات النحل الأخرى.
وتقول إحدى المشاركات في العرض إن شعور ارتداء لحية من آلاف النحل يشبه الشعور بالوخز، وأن الأمر يشبه الكهرباء إلى حد ما لأنها ترفرف بأجنحتها وتهتز بشكل ما.
وقال مشارك آخر إنه لم يشعر هذه المرة بالوخز، ففي معظم الأحيان إذا تعرض أحد ما للسعة النحلة يكون ذلك بسبب الضغط عليها بذراعك أو بيدك.