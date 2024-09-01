https://sarabic.ae/20240901/مصرع-17-شخصا-جراء-تحطم-مروحية-شرقي-روسيا-فيديو-1092277432.html

مصرع 17 شخصا جراء تحطم مروحية شرقي روسيا... فيديو

مصرع 17 شخصا جراء تحطم مروحية شرقي روسيا... فيديو

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الطوارئ في إقليم كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي العثور على 17 جثة في مكان تحطم مروحية "مي-8" بعد فقدانها أمس السبت في منطقة جبلية، وأن جهود البحث لا... 01.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-01T12:38+0000

2024-09-01T12:38+0000

2024-09-01T12:38+0000

روسيا

نادي الفيديو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092277276_24:0:781:426_1920x0_80_0_0_0af05386a625ee48ac6c5f844748b169.png

وأعلن وزير الطوارئ بإقليم كامتشاتكا شرقي روسيا، سيرغي ليبيديف، العثور على مروحية من طراز "مي-8" فُقدت أمس فوق أراضي الإقليم وكان على متنها 22 شخصًا، وقال ليبيديف إن "المروحية المفقودة عُثر عليها محطمة وفقًا لبيانات أولية".كما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية العثور على جثث 17 من ركاب المروحية.وجاء في بيان للخدمة الصحفية لوزارة الطوارئ الروسية: "أُرسل عمال إنقاذ من وزارة الطوارئ الروسية إلى موقع تحطم المروحية "مي-8" التي اختفت من شاشات الرادار في 31 آب/ أغسطس... في الوقت الحالي عُثر على 17 جثة، ولا تزال جهود البحث جارية".وكانت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية "روسافياتسيا" قد أعلنت، أمس السبت، اختفاء مروحية من طراز "مي-8" على متنها 22 شخصا في إقليم كامتشاتكا شرقي روسيا.وذكرت روسافياتسيا، عبر "تلغرام": "وفقا للبيانات الأولية، هناك 19 سائحا و3 من أفراد الطاقم على متن مروحية "مي-8" التي اختفت في كامتشاتكا قرب بركان فاتشكازيتس".وأوضح أنه "بحسب المعلومات الأولية، أقلعت الطائرة إلى موقع نيكولايفكا في الساعة 16.10 بالتوقيت المحلي (7.10 بتوقيت موسكو)، وفي حوالي الساعة 16.15 (7.15 بتوقيت موسكو) لم تقم المروحية بأي اتصال".العثور على طائرة ورفات راكبها بعد 17 عاما من فقدانها

https://sarabic.ae/20240831/الطوارئ-الروسية-أكثر-من-40-رجل-إنقاذ-يبحثون-عن-مروحية-مي-8-المفقودة-في-كامتشاتكا-1092266282.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, نادي الفيديو