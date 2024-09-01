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مصرع 17 شخصا جراء تحطم مروحية شرقي روسيا... فيديو
مصرع 17 شخصا جراء تحطم مروحية شرقي روسيا... فيديو
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الطوارئ في إقليم كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي العثور على 17 جثة في مكان تحطم مروحية "مي-8" بعد فقدانها أمس السبت في منطقة جبلية، وأن جهود البحث لا... 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T12:38+0000
2024-09-01T12:38+0000
روسيا
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وأعلن وزير الطوارئ بإقليم كامتشاتكا شرقي روسيا، سيرغي ليبيديف، العثور على مروحية من طراز "مي-8" فُقدت أمس فوق أراضي الإقليم وكان على متنها 22 شخصًا، وقال ليبيديف إن "المروحية المفقودة عُثر عليها محطمة وفقًا لبيانات أولية".كما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية العثور على جثث 17 من ركاب المروحية.وجاء في بيان للخدمة الصحفية لوزارة الطوارئ الروسية: "أُرسل عمال إنقاذ من وزارة الطوارئ الروسية إلى موقع تحطم المروحية "مي-8" التي اختفت من شاشات الرادار في 31 آب/ أغسطس... في الوقت الحالي عُثر على 17 جثة، ولا تزال جهود البحث جارية".وكانت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية "روسافياتسيا" قد أعلنت، أمس السبت، اختفاء مروحية من طراز "مي-8" على متنها 22 شخصا في إقليم كامتشاتكا شرقي روسيا.وذكرت روسافياتسيا، عبر "تلغرام": "وفقا للبيانات الأولية، هناك 19 سائحا و3 من أفراد الطاقم على متن مروحية "مي-8" التي اختفت في كامتشاتكا قرب بركان فاتشكازيتس".وأوضح أنه "بحسب المعلومات الأولية، أقلعت الطائرة إلى موقع نيكولايفكا في الساعة 16.10 بالتوقيت المحلي (7.10 بتوقيت موسكو)، وفي حوالي الساعة 16.15 (7.15 بتوقيت موسكو) لم تقم المروحية بأي اتصال".العثور على طائرة ورفات راكبها بعد 17 عاما من فقدانها
https://sarabic.ae/20240831/الطوارئ-الروسية-أكثر-من-40-رجل-إنقاذ-يبحثون-عن-مروحية-مي-8-المفقودة-في-كامتشاتكا-1092266282.html
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مصرع 17 شخصا جراء تحطم مروحية شرقي روسيا... فيديو

12:38 GMT 01.09.2024
© Photo / زارة الطوارئ الروسية مصرع 17 شخصا جراء تحطم مروحية شرقي روسيا
مصرع 17 شخصا جراء تحطم مروحية شرقي روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
© Photo / زارة الطوارئ الروسية
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أكدت وزارة الطوارئ في إقليم كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي العثور على 17 جثة في مكان تحطم مروحية "مي-8" بعد فقدانها أمس السبت في منطقة جبلية، وأن جهود البحث لا تزال جارية.
وأعلن وزير الطوارئ بإقليم كامتشاتكا شرقي روسيا، سيرغي ليبيديف، العثور على مروحية من طراز "مي-8" فُقدت أمس فوق أراضي الإقليم وكان على متنها 22 شخصًا، وقال ليبيديف إن "المروحية المفقودة عُثر عليها محطمة وفقًا لبيانات أولية".

وذكرت وزارة الطوارئ في إقليم كامتشاتكا أن "حطام المروحية المفقودة رصد من الجو متناثرًا في منطقة على ارتفاع 900 متر قرب المنطقة التي فُقد عندها الاتصال بالمروحية للمرة الأخيرة".

كما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية العثور على جثث 17 من ركاب المروحية.
مي - 8 / 17.. مروحية روسية تستخدمها 100 دولة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
الطوارئ الروسية: أكثر من 40 رجل إنقاذ يبحثون عن مروحية مي-8 المفقودة في كامتشاتكا
أمس, 23:39 GMT
وجاء في بيان للخدمة الصحفية لوزارة الطوارئ الروسية: "أُرسل عمال إنقاذ من وزارة الطوارئ الروسية إلى موقع تحطم المروحية "مي-8" التي اختفت من شاشات الرادار في 31 آب/ أغسطس... في الوقت الحالي عُثر على 17 جثة، ولا تزال جهود البحث جارية".

وصرح متحدث باسم وزارة الطوارئ الروسية لوكالة "سبوتنيك" بأنه "يبدو أن المروحية تحطمت على تل بسبب ضعف الرؤية. وتشير البيانات الأولية إلى عدم وجود ناجين".

وكانت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية "روسافياتسيا" قد أعلنت، أمس السبت، اختفاء مروحية من طراز "مي-8" على متنها 22 شخصا في إقليم كامتشاتكا شرقي روسيا.
وذكرت روسافياتسيا، عبر "تلغرام": "وفقا للبيانات الأولية، هناك 19 سائحا و3 من أفراد الطاقم على متن مروحية "مي-8" التي اختفت في كامتشاتكا قرب بركان فاتشكازيتس".

في سياق متصل، قال ممثل خدمات الطوارئ لـ"سبوتنيك" إن "فقدان الاتصال مع مروحية من طراز "مي-8" في كامتشاتكا وقع بعد 5 دقائق من الإقلاع أثناء اتجاهها إلى مطار نيكولايفكا في كامتشاتكا".

وأوضح أنه "بحسب المعلومات الأولية، أقلعت الطائرة إلى موقع نيكولايفكا في الساعة 16.10 بالتوقيت المحلي (7.10 بتوقيت موسكو)، وفي حوالي الساعة 16.15 (7.15 بتوقيت موسكو) لم تقم المروحية بأي اتصال".
العثور على طائرة ورفات راكبها بعد 17 عاما من فقدانها
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