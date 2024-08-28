https://sarabic.ae/20240828/العثور-على-طائرة-ورفات-راكبها-بعد-17-عاما-من-فقدانها-1092185993.html

العثور على طائرة ورفات راكبها بعد 17 عاما من فقدانها

العثور على طائرة ورفات راكبها بعد 17 عاما من فقدانها

سبوتنيك عربي

أعلنت شرطة ولاية ميشيغان الأمريكية، اليوم الأربعاء، العثور على طائرة صغيرة كانت قد تحطمت قبل 17 عاما. 28.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-28T20:52+0000

2024-08-28T20:52+0000

2024-08-28T20:52+0000

مجتمع

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104062/96/1040629609_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_64a7b6d9426edc5eb4c0914a776f4b32.jpg

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مجموعة باحثين اكتشفوا الطائرة الصغيرة في بحيرة هورون، كما اكتشفوا رفات راكب مفقود منذ فترة طويلة.تبين أن الراكب صاحب الرفات يدعى إتش بروك ستوفر جونيور، ويبلغ من العمر 56 عاما، وكان يعيش في واشنطن، وقد كان على متن طائرة غادرت جزيرة ماكيناك إلى بلدة صغيرة في شبه جزيرة ميتشيغان الدنيا في أغسطس/ آب 2007.وأفادت المعلومات المتاحة بأن جونيور وقائدة الطائرة، خطيبته كارين دودز، كانا على متن طائرة "سوكاتا تي بي-20 ترينيداد" عندما اختفت الطائرة، حيث تم العثور على رفات دودز بعد شهرين من الحادث، شرق جسر ماكيناك، فيما لم يظهر أي أثر للطائرة، أو جثمان ستوفر وقتها.من جانبها، قالت شرطة ميشيغان أنه "في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استأنفت شركة غريت ليك آند ريكفري، وهي شركة خاصة، جهود البحث عن الطائرة وفي أغسطس 2024، اكتشف فريق البحث حطام طائرة بالقرب من جزيرة بويس بلانك إيلاند".وتم العثور على الرفات بفضل غواصي شرطة الولاية، الذي اكتشفوا بقايا هيكل عظمي، وأكد مركز الأنثروبولوجيا الشرعية بجامعة شمال متشيغان هوية ستوفر بمساعدة سجلات الأسنان، وكان ستوفر مديرا للمعايير والسلامة في الرابطة الوطنية للمقاولين الكهربائيين.يشار إلى أن دودز كانت تبلغ من العمر 52 عاما، وكانت تمتلك شركة تصميم مواقع إنترنت وتسويق في واشنطن، تحت مسمى "دودز ديزاين".

https://sarabic.ae/20240825/كيف-يتم-استخدام-الطائرات-المسيرة-في-زراعة-الحقول-1092088300.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار