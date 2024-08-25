كيف يتم استخدام الطائرات المسيرة في زراعة الحقول؟

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لبنان والعالم
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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لم ولن تقبل بالتحالف الأمريكي الكردي لزعزعة أمن واستقرار البلاد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو تنتظر ردا فوريا وحازما على محاولة كييف الإرهابية ضرب محطة كورسك النووية
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
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107 د
ع الموجة مع ايلي
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لبنان والعالم
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عرب بوينت بودكاست
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13 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
09:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
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مساحة حرة
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عالم سبوتنيك
اجتماع حاسم بين الوسطاء والوفد الإسرائيلي في القاهرة ووفد من حماس في القاهرة، تصاعد الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله
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https://sarabic.ae/20240825/كيف-يتم-استخدام-الطائرات-المسيرة-في-زراعة-الحقول-1092088300.html
كيف يتم استخدام الطائرات المسيرة في زراعة الحقول؟
كيف يتم استخدام الطائرات المسيرة في زراعة الحقول؟
سبوتنيك عربي
أصبح التطور الهائل الذي تحقق عالميا في مجال الطائرات المسيرة، سببا في توسيع نطاق استخداماتها المدنية لتشمل زراعة الحقول، لكن بدقة وأداء أفضل مقارنة بالأساليب... 25.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-25T14:53+0000
2024-08-25T14:53+0000
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ويظهر ذلك في مقطع فيديو متداول على موقع "إكس"، حيث يتم استخدام طائرات مسيرة ذات مراوح لبذر الغلال داخل الحقول وتوزيع الأسمدة ومراقبة المحاصيل.وبحسب الفيديو، فإن استخدام الطائرات المسيرة بهذه الطريقة يمكن أن يعيد تشكيل الصورة السائدة عن الزراعة لتصبح أكثر دقة وأفضل إنتاجا.
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نادي الفيديو, أخبار العالم الآن, الأخبار

كيف يتم استخدام الطائرات المسيرة في زراعة الحقول؟

14:53 GMT 25.08.2024
© Sputnik . Александр Кондратюк / الانتقال إلى بنك الصورطائرة مسيرة
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
© Sputnik . Александр Кондратюк
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تابعنا عبر
أصبح التطور الهائل الذي تحقق عالميا في مجال الطائرات المسيرة، سببا في توسيع نطاق استخداماتها المدنية لتشمل زراعة الحقول، لكن بدقة وأداء أفضل مقارنة بالأساليب التقليدية.
ويظهر ذلك في مقطع فيديو متداول على موقع "إكس"، حيث يتم استخدام طائرات مسيرة ذات مراوح لبذر الغلال داخل الحقول وتوزيع الأسمدة ومراقبة المحاصيل.
وبحسب الفيديو، فإن استخدام الطائرات المسيرة بهذه الطريقة يمكن أن يعيد تشكيل الصورة السائدة عن الزراعة لتصبح أكثر دقة وأفضل إنتاجا.
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