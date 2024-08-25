https://sarabic.ae/20240825/كيف-يتم-استخدام-الطائرات-المسيرة-في-زراعة-الحقول-1092088300.html
كيف يتم استخدام الطائرات المسيرة في زراعة الحقول؟
كيف يتم استخدام الطائرات المسيرة في زراعة الحقول؟
سبوتنيك عربي
أصبح التطور الهائل الذي تحقق عالميا في مجال الطائرات المسيرة، سببا في توسيع نطاق استخداماتها المدنية لتشمل زراعة الحقول، لكن بدقة وأداء أفضل مقارنة بالأساليب... 25.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-25T14:53+0000
2024-08-25T14:53+0000
2024-08-25T14:53+0000
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ويظهر ذلك في مقطع فيديو متداول على موقع "إكس"، حيث يتم استخدام طائرات مسيرة ذات مراوح لبذر الغلال داخل الحقول وتوزيع الأسمدة ومراقبة المحاصيل.وبحسب الفيديو، فإن استخدام الطائرات المسيرة بهذه الطريقة يمكن أن يعيد تشكيل الصورة السائدة عن الزراعة لتصبح أكثر دقة وأفضل إنتاجا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار العالم الآن, الأخبار
نادي الفيديو, أخبار العالم الآن, الأخبار
كيف يتم استخدام الطائرات المسيرة في زراعة الحقول؟
أصبح التطور الهائل الذي تحقق عالميا في مجال الطائرات المسيرة، سببا في توسيع نطاق استخداماتها المدنية لتشمل زراعة الحقول، لكن بدقة وأداء أفضل مقارنة بالأساليب التقليدية.
ويظهر ذلك في مقطع فيديو متداول على موقع "إكس"، حيث يتم استخدام طائرات مسيرة ذات مراوح لبذر الغلال داخل الحقول وتوزيع الأسمدة ومراقبة المحاصيل
.
وبحسب الفيديو، فإن استخدام الطائرات المسيرة بهذه الطريقة يمكن أن يعيد تشكيل الصورة السائدة عن الزراعة لتصبح أكثر دقة
وأفضل إنتاجا.