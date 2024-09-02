https://sarabic.ae/20240902/دولة-عربية-الثانية-عالميا-أكثر-10-دول-امتلاكا-لرؤوس-الحمير-في-العالم-1092314871.html

دولة عربية الثانية عالميا... أكثر 10 دول امتلاكا لرؤوس الحمير في العالم

دولة عربية الثانية عالميا... أكثر 10 دول امتلاكا لرؤوس الحمير في العالم

سبوتنيك عربي

أكثر الدول امتلاكا لرؤوس الحمير في العالم لعام 2024

2024-09-02T14:22+0000

2024-09-02T14:22+0000

2024-09-02T14:55+0000

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لا زالت الحمير تعتبر ضمن أهم الحيوانات المستخدمة في المناطق الريفية وضواحي المدن، حيث تعتمد العديد من الدول في أفريقيا وشرق آسيا وبعض دول الشرق الأوسط، على الحمير في الزراعة وإخراج المياه وغيرها وكمرافقة للخيول أو حتى رعي للأغنام، وفي بعض المناطق الريفية الوعرة يعتبر الحمار وسيلة النقل الوحيدة.وكشف تقرير لموقع "بلو ماربل سيتزن" عن تعداد الحمير في العالم، لعام 2024، والذي حصلت فيه السودان على المركز الثاني. أكثر 10 دول امتلاكا لرؤوس الحمير في العالم لعام 2024:أما عربيا، فكشف تقرير موقع "بلو ماربل سيتزن" عن تعداد الحمير في الدول العربية، لعام 2024، والذي احتلت فيه السودان المرتبة الأولى عربيا. وكان ترتيب الدول العربية الأكثر امتلاكا للحمير لعام 2024 كالآتي:يُذكر أنه يتم استخدام الكولاجين المستخرج من جلود الحمير في صناعة منتجات التجميل، ويميل العديد من سكان شرق آسيا إلى شرب حليب الحمار، لأنه يمتاز بتركيبة طبيعية غنية بالمكملات الغذائية العالية القيمة، لكن الراغبين في تناوله يواجهون مشكلة ندرته وارتفاع سعره.في حين تأكل بعض الشعوب الأفريقية لحم الحمار، ويعتبر لحمها أكثر طراوة من منتجات اللحوم التقليدية الأخرى، كما يحتوي على نسبة أقل من الأحماض الدهنية المشبعة، ومحتوى أعلى من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة.ويقول الخبراء إن الحمار يعتبر من أذكى الحيوانات، إذ يكفي أن يمشي على الطريق مرة واحدة ليحفظها طول حياته، كما يصفه البعض بـ"العنيد".أعلى 10 معدلات طلاق في الدول العربية لعام 2024دولة عربية ضمن أفضل 10 جوزات سفر في العالم لعام 2024

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أكثر 10 دول امتلاكا لرؤوس الحمير في العالم، لعام 2024 حمير عدد حمار