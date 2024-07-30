https://sarabic.ae/20240730/أعلى-10-معدلات-طلاق-في-الدول-العربية-لعام-2024-1091255100.html
أعلى 10 معدلات طلاق في الدول العربية لعام 2024
أعلى 10 معدلات طلاق في الدول العربية لعام 2024
سبوتنيك عربي
ترتيب معدلات الطلاق في الدول العربية لعام 2024
2024-07-30T15:08+0000
2024-07-30T15:08+0000
2024-07-30T15:08+0000
مجتمع
العالم العربي
طلاق
حالات طلاق
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وتظل حالات الطلاق من أبرز المشاكل الاجتماعية التي تؤرق المجتمعات، وتعتبر مسألة الطلاق واحدة من التحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات العالمية في العصر الحديث، حيث تتأثر بعوامل متعددة منها الثقافية والاقتصادية والقانونية، وبينما تختلف معدلات الطلاق من دولة لأخرى، إلا أن هناك دول تبرز بصورة خاصة في قوائم الإحصاءات بأعلى نسب طلاق.ترتيب معدلات الطلاق في الدول العربية لعام 2024وفقا لتقرير نشره موقع "داتا بانداز" المختص بمعدلات الطلاق في العالم، كان ترتيب الدول العربية، لعام 2024، بمعدل نسبة الطلاق لكل ألف شخص كالآتي:وتشهد دول عربية عدة معدلات طلاق مرتفعة، قياسًا إلى عدد عقود الزواج، فيما يدق عدد من الخبراء والمتخصصين ناقوس الخطر، ويطالبون بصون الأسرة وحفظ دورها كنواة للمجتمع.ومما لاشك فيه أن عوامل عدة تلعب دورا بارزا في ازدياد حالات الطلاق في مجتمعاتنا العربية، كالظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والزواج المبكر.أكثر 10 أماكن حرارة في العالم منها 5 دول عربية أفضل 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم
https://sarabic.ae/20240724/دولة-عربية-ضمن-أفضل-10-جوزات-سفر-في-العالم-لعام-2024-1091090692.html
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العالم العربي, طلاق, حالات طلاق
العالم العربي, طلاق, حالات طلاق
أعلى 10 معدلات طلاق في الدول العربية لعام 2024
نشر موقع "داتا بانداز" المختص بمعدلات الطلاق في العالم، تقريرا عن أعلى معدلات الطلاق في العالم، لعام 2024.
وتظل حالات الطلاق من أبرز المشاكل الاجتماعية التي تؤرق المجتمعات، وتعتبر مسألة الطلاق واحدة من التحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات العالمية في العصر الحديث، حيث تتأثر بعوامل متعددة منها الثقافية والاقتصادية والقانونية، وبينما تختلف معدلات الطلاق من دولة لأخرى، إلا أن هناك دول تبرز بصورة خاصة في قوائم الإحصاءات بأعلى نسب طلاق.
ترتيب معدلات الطلاق في الدول العربية لعام 2024
وفقا لتقرير نشره موقع "داتا بانداز" المختص بمعدلات الطلاق في العالم، كان ترتيب الدول العربية، لعام 2024، بمعدل نسبة الطلاق لكل ألف شخص كالآتي:
9.الإمارات العربية المتحدة (0.7).
وتشهد دول عربية عدة معدلات طلاق مرتفعة، قياسًا إلى عدد عقود الزواج،
فيما يدق عدد من الخبراء والمتخصصين ناقوس الخطر، ويطالبون بصون الأسرة وحفظ دورها كنواة للمجتمع.
ومما لاشك فيه أن عوامل عدة تلعب دورا بارزا في ازدياد حالات الطلاق في مجتمعاتنا العربية، كالظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والزواج المبكر.