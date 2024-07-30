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27 د
ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
09:30 GMT
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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عرب بوينت بودكاست
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الإنسان والثقافة
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29 د
عرب بوينت بودكاست
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08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
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26 د
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https://sarabic.ae/20240730/أعلى-10-معدلات-طلاق-في-الدول-العربية-لعام-2024-1091255100.html
أعلى 10 معدلات طلاق في الدول العربية لعام 2024
أعلى 10 معدلات طلاق في الدول العربية لعام 2024
سبوتنيك عربي
ترتيب معدلات الطلاق في الدول العربية لعام 2024
2024-07-30T15:08+0000
2024-07-30T15:08+0000
مجتمع
العالم العربي
طلاق
حالات طلاق
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وتظل حالات الطلاق من أبرز المشاكل الاجتماعية التي تؤرق المجتمعات، وتعتبر مسألة الطلاق واحدة من التحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات العالمية في العصر الحديث، حيث تتأثر بعوامل متعددة منها الثقافية والاقتصادية والقانونية، وبينما تختلف معدلات الطلاق من دولة لأخرى، إلا أن هناك دول تبرز بصورة خاصة في قوائم الإحصاءات بأعلى نسب طلاق.ترتيب معدلات الطلاق في الدول العربية لعام 2024وفقا لتقرير نشره موقع "داتا بانداز" المختص بمعدلات الطلاق في العالم، كان ترتيب الدول العربية، لعام 2024، بمعدل نسبة الطلاق لكل ألف شخص كالآتي:وتشهد دول عربية عدة معدلات طلاق مرتفعة، قياسًا إلى عدد عقود الزواج، فيما يدق عدد من الخبراء والمتخصصين ناقوس الخطر، ويطالبون بصون الأسرة وحفظ دورها كنواة للمجتمع.ومما لاشك فيه أن عوامل عدة تلعب دورا بارزا في ازدياد حالات الطلاق في مجتمعاتنا العربية، كالظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والزواج المبكر.أكثر 10 أماكن حرارة في العالم منها 5 دول عربية أفضل 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم
https://sarabic.ae/20240724/دولة-عربية-ضمن-أفضل-10-جوزات-سفر-في-العالم-لعام-2024-1091090692.html
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العالم العربي, طلاق, حالات طلاق
العالم العربي, طلاق, حالات طلاق

أعلى 10 معدلات طلاق في الدول العربية لعام 2024

15:08 GMT 30.07.2024
© Photo / unsplash/Marek Studzinskiصورة تجسد حالات الطلاق والانفصال في الأسرة
صورة تجسد حالات الطلاق والانفصال في الأسرة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
© Photo / unsplash/Marek Studzinski
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نشر موقع "داتا بانداز" المختص بمعدلات الطلاق في العالم، تقريرا عن أعلى معدلات الطلاق في العالم، لعام 2024.
وتظل حالات الطلاق من أبرز المشاكل الاجتماعية التي تؤرق المجتمعات، وتعتبر مسألة الطلاق واحدة من التحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات العالمية في العصر الحديث، حيث تتأثر بعوامل متعددة منها الثقافية والاقتصادية والقانونية، وبينما تختلف معدلات الطلاق من دولة لأخرى، إلا أن هناك دول تبرز بصورة خاصة في قوائم الإحصاءات بأعلى نسب طلاق.

ترتيب معدلات الطلاق في الدول العربية لعام 2024

وفقا لتقرير نشره موقع "داتا بانداز" المختص بمعدلات الطلاق في العالم، كان ترتيب الدول العربية، لعام 2024، بمعدل نسبة الطلاق لكل ألف شخص كالآتي:
1.
ليبيا (2.5).
2.
مصر (2.3).
3.
السعودية (2.1).
4.
الجزائر (1.6).
5.
الأردن (1.6).
6.
لبنان (1.6).
7.
سوريا (1.3).
8.
الكويت (1.3).
9.
الإمارات العربية المتحدة (0.7).
10.
قطر (0.7).
جواز سفر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
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وتشهد دول عربية عدة معدلات طلاق مرتفعة، قياسًا إلى عدد عقود الزواج، فيما يدق عدد من الخبراء والمتخصصين ناقوس الخطر، ويطالبون بصون الأسرة وحفظ دورها كنواة للمجتمع.
ومما لاشك فيه أن عوامل عدة تلعب دورا بارزا في ازدياد حالات الطلاق في مجتمعاتنا العربية، كالظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والزواج المبكر.
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