هاجم البشر 48 مرة... دراسة تكشف سبب تحول دولفين من حيوان وديع إلى عدواني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يتضرر الاقتصاد اليمني المدمر بتصنيف "أنصار الله" جماعة إرهابية؟
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
من الملعب
لماذا لم تنجح الأندية الإيطالية بالفوز في دوري أبطال أوروبا منذ العام ألفين وعشرة
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتياح لبنان من قبل إسرائيل يعني بداية لحرب إقليمية كبيرة
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا بعد فشل جولة مفاوضات القاهرة حول وقف الحرب في غزة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تتخوف من فتح جبهة جديدة في الضفة الغربية
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مستقبل الجوار بين لبنان وإسرائيل مع التهديد والتوتر المستمر بين الطرفين
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:18 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب قيام إسرائيل بتوسعة محور نتساريم وسط قطاع غزة
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240829/هاجم-البشر-48-مرة-دراسة-تكشف-سبب-تحول-دولفين-من-حيوان-وديع-إلى-عدواني-1092196611.html
هاجم البشر 48 مرة... دراسة تكشف سبب تحول دولفين من حيوان وديع إلى عدواني
هاجم البشر 48 مرة... دراسة تكشف سبب تحول دولفين من حيوان وديع إلى عدواني
سبوتنيك عربي
تناولت دراسة يابانية حديثة تحول سلوك أحد الدلافين بشكل غريب ليصبح عدوانيا بشكل غير مسبوق تجاه البشر، حتى أنه هاجمهم نحو 48 مرة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة. 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T11:30+0000
2024-08-29T11:30+0000
مجتمع
علوم
منوعات
الأخبار
أخبار اليابان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101535/90/1015359011_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_6b1f4c3c989319578f0e2ba181009f85.jpg
ونقل موقع "يابان توداي" نتائج الدراسة، التي أفاد فيها خبراء أن السلوك العدواني لهذا الدولفين ربما يرجع إلى شعوره بالوحدة، حيث وقع 18 هجوما على السباحين في بلدة ساحلية جنوبي اليابان، منذ 21 يوليو/ تموز الماضي، ويعتقد أن جميعها نفذها ذات الدولفين.وتبين من خلال الدراسة أن وراء تلك الهجمات الشرسة دولفين يبدو وكأنه بمفرده، وهو أمر غير معتاد لأن الدلافين ذات الأنف الزجاجي حيوانات اجتماعية للغاية وتعيش في مجموعات.من جانبها، أكد تاداميتشي موريساكا، من مركز أبحاث الحيتان في جامعة ماي اليابانية، أنه من غير المعتاد أن تقترب هذه الحيوانات من الناس على الإطلاق، ناهيك عن عضهم، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن العضات تبدو "لطيفة"، ما قد يشير إلى أن الدولفين ربما أراد بهذا التفاعل مع البشر وليس مهاجمتهم أو إيذائهم.وتكمن خطورة هذه الدلافين أن لديها الكثير من الأسنان الحادة فحتى العضة غير العدوانية منها يمكن أن تسبب إصابة للإنسان، ما دفع إلى تنبيه السباحين في المنطقة بضرورة الخروج من الماء إذا رأوا أي دولفين.وأعلنت هيئة الإذاعة اليابانية، الأسبوع الماضي، أن رجلا في الخمسينيات من عمره تعرض لعضة من دولفين، اقترب منه أثناء محاولته إبعاده عن الشاطئ، في مدينة تسوروغا القريبة من محافظة فوكوي، وكان هو الضحية رقم 18 للدولفين، منذ 21 يوليو الماضي، والثانية خلال يومين.وأضافت الهيئة أن 48 شخصا في المنطقة تعرضوا لعضات دولفين في السنوات الثلاث الماضية، ما أدى إلى إصابة بعضهم بكسور في العظام.وعلّقت الرئيسة التنفيذية لمركز أبحاث الدلافين في أستراليا، إليزابيث هوكينز، على تلك الهجمات، حيث قالت إنها تبدو وكأنها من "دلافين منعزلة عن مجتمعها الطبيعي"، رغم أنه من غير الواضح سبب ذلك، مشيرة إلى أن "الدلافين عندما تنفصل عن مجتمعها الطبيعي تحاول إشباع رغباتها الاجتماعية مع الأنواع الأخرى، وغالبا ما تبحث عن البشر ويمكن أن تعض".
https://sarabic.ae/20240723/1091053517.html
https://sarabic.ae/20210611/واقعة-غريبة-دولفين-يهاجم-طفلا-في-حمام-السباحة-معتقدا-أنه-طعام-فيديو-1049218900.html
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101535/90/1015359011_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_b5c1f15fab8198ce55c271ed570b8a3a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, منوعات, الأخبار, أخبار اليابان
علوم, منوعات, الأخبار, أخبار اليابان

هاجم البشر 48 مرة... دراسة تكشف سبب تحول دولفين من حيوان وديع إلى عدواني

11:30 GMT 29.08.2024
© Sputnik . Anton Denisov / الانتقال إلى بنك الصوردولفين
دولفين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
© Sputnik . Anton Denisov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تناولت دراسة يابانية حديثة تحول سلوك أحد الدلافين بشكل غريب ليصبح عدوانيا بشكل غير مسبوق تجاه البشر، حتى أنه هاجمهم نحو 48 مرة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ونقل موقع "يابان توداي" نتائج الدراسة، التي أفاد فيها خبراء أن السلوك العدواني لهذا الدولفين ربما يرجع إلى شعوره بالوحدة، حيث وقع 18 هجوما على السباحين في بلدة ساحلية جنوبي اليابان، منذ 21 يوليو/ تموز الماضي، ويعتقد أن جميعها نفذها ذات الدولفين.
وتبين من خلال الدراسة أن وراء تلك الهجمات الشرسة دولفين يبدو وكأنه بمفرده، وهو أمر غير معتاد لأن الدلافين ذات الأنف الزجاجي حيوانات اجتماعية للغاية وتعيش في مجموعات.
دلافين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
وسائط متعددة
"الأضخم والأذكى"... أجمل الصور بمناسبة اليوم العالمي للحيتان والدلافين
23 يوليو, 13:16 GMT
من جانبها، أكد تاداميتشي موريساكا، من مركز أبحاث الحيتان في جامعة ماي اليابانية، أنه من غير المعتاد أن تقترب هذه الحيوانات من الناس على الإطلاق، ناهيك عن عضهم، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن العضات تبدو "لطيفة"، ما قد يشير إلى أن الدولفين ربما أراد بهذا التفاعل مع البشر وليس مهاجمتهم أو إيذائهم.
وتكمن خطورة هذه الدلافين أن لديها الكثير من الأسنان الحادة فحتى العضة غير العدوانية منها يمكن أن تسبب إصابة للإنسان، ما دفع إلى تنبيه السباحين في المنطقة بضرورة الخروج من الماء إذا رأوا أي دولفين.
دلافين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2021
مجتمع
واقعة غريبة... دولفين يهاجم طفلا في حمام السباحة معتقدا أنه طعام... فيديو
11 يونيو 2021, 11:01 GMT
وأعلنت هيئة الإذاعة اليابانية، الأسبوع الماضي، أن رجلا في الخمسينيات من عمره تعرض لعضة من دولفين، اقترب منه أثناء محاولته إبعاده عن الشاطئ، في مدينة تسوروغا القريبة من محافظة فوكوي، وكان هو الضحية رقم 18 للدولفين، منذ 21 يوليو الماضي، والثانية خلال يومين.
وأضافت الهيئة أن 48 شخصا في المنطقة تعرضوا لعضات دولفين في السنوات الثلاث الماضية، ما أدى إلى إصابة بعضهم بكسور في العظام.
وعلّقت الرئيسة التنفيذية لمركز أبحاث الدلافين في أستراليا، إليزابيث هوكينز، على تلك الهجمات، حيث قالت إنها تبدو وكأنها من "دلافين منعزلة عن مجتمعها الطبيعي"، رغم أنه من غير الواضح سبب ذلك، مشيرة إلى أن "الدلافين عندما تنفصل عن مجتمعها الطبيعي تحاول إشباع رغباتها الاجتماعية مع الأنواع الأخرى، وغالبا ما تبحث عن البشر ويمكن أن تعض".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование, фортификационное оборудование и организация невзрывных заграждений военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:31 GMTحيفا - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. فصائل عراقية مسلحة تستهدف محطة كهرباء حيفا شمالي إسرائيل05:29 GMTБоевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала