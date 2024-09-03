9 دول عربية تنتشر فيها صقور الشاهين 4 يزورها... صور وفيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:17 GMT
14 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
09:43 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم المعرفة في الأول من سبتمبر من كل عام
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تركيا مستعدة للإنسحاب العسكري من سوريا
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح إضراب اتحاد العمال في الضغط على نتانياهو لقبول صفقة الأسرى
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
08:33 GMT
27 د
On air
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
11:47 GMT
13 د
On air
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يتوقع إنشاء الإمارات لمنظومة مالية للتبادل بالعملات الوطنية مع "بريكس"
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
غزة.. هل تتجه إدارة بايدن لمعاقبة نتنياهو لإفشاله صفقة تبادل الأسرى؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240903/9-دول-عربية-تنتشر-فيها-صقور-الشاهين-4-يزورها-1092358914.html
9 دول عربية تنتشر فيها صقور الشاهين 4 يزورها... صور وفيديو
9 دول عربية تنتشر فيها صقور الشاهين 4 يزورها... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
توزع صقور الشاهين انتشار صقور الشاهين
2024-09-03T15:41+0000
2024-09-03T15:45+0000
مجتمع
منوعات
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/03/1092359147_0:400:2048:1552_1920x0_80_0_0_ec76aaed0548ccd3cf42cf0e6c48a06f.jpg
ويُعتبر هذا الطائر كبير الحجم، إذ يبلغ في حجمه حجم الغراب، وهو ذو ظهر أزرق ضارب إلى الرمادي، وقسم سفلي مبرقش، ورأس أسود وذو شارب. أنواع صقور الشاهين حول العالميميز المختصون، بما بين 17 إلى 19 صنف من أصناف صقور الشاهين، بحسب الأبحاث، بعضها قد انقرض، تختلف في مظهرها الخارجي، وموطنها، وهناك جدال قائم حول ما إذا كان الصقر البربري مجرّد نويعة للشاهين أم نوعاً مستقلاً بذاته.ويشمل موطن التفريخ عند الشاهين مناطق شاسعة تمتد من التندرة القطبيّة وصولا إلى خط الاستواء، ويمكن العثور على هذا النوع في أي مكان على وجه الكرة الأرضية تقريبًا، عدا أقصى القطبين والجبال الشاهقة ومعظم غابات الأمطار الاستوائية.وتعتبر نيوزيلاندا وحدها المنطقة الخالية من الصفائح الجليديّة والتي يغيب عنها هذا النوع كليّا، حيث يُعدّ الشاهين بذلك من أكثر الجوارح انتشارًا في العالم، بحسب المقال المنشور على موقع "birdfact".أسرع مخلوق على الأرض ينقض بسرعة 389 كيلومتيريُعد الشاهين بالنسبة إلى الكثيرين ذروة أو قمة الكواسر المفترسة، حيث يتربع على رأس عدد كبير من الطيور الجارحة،وهو صقر متين البنيان، سريع الطيران، يفتك بفريسته بشكل نمطيّ في انقضاضة مدهشة تثير الإعجاب (تُسمى أحيانًا بقطرة الدمع نظرًا إلى أن شكل الطائر وهو يهبط على فريسته يبدو وكأنه نقطة دمع)، من ارتفاعِ شاهقٍ في أغلب الحالات.ويُحاول البعض من مُربي الحمام تقليص أعداد هذه الصقور في المنطقة التي يربون فيها طيورهم، بما أن الحمام واليمام من الطيور الأثيرة للشاهين أنّى وجدت في موطنه.يُعد الشاهين أسرع الطيور حركة في العالم، إذ أنه قد يحقق في الانقضاض سرعة 389 كيلومترًا في الساعة.الدول العربية التي تعيش وتفرخ صقور الشاهين فيها الدول العربية التي تعبر فيها صقور الشاهين كمهاجرةحجم صغير بمفعول كبيريُظهر الشاهين تفاوتا جنسيّا عكسيّا بالنسبة للحجم، حيث تكون الأنثى أكبر حجما من الذكر بنسبة 30%، خيث يزن ذكر الشاهين ما بين 440 و750 غراما، بينما تزن الأنثى الأكبر حجما ما بين 910 و1500 غرام.
https://sarabic.ae/20240118/البحرين-تنضم-لمعاهدة-الحفاظ-على-صقر-الجير-1085147734.html
https://sarabic.ae/20240802/صقر-حقيقي-مسيرة-صينية-لا-مثيل-لها-في-العالم-فيديو-1091362894.html
https://sarabic.ae/20211102/ليبي-يشتري-صقر-الشاهين-بـ-450-ألف-دولارصورة-1050600751.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/03/1092359147_0:208:2048:1744_1920x0_80_0_0_7608a5a4c8a556ab3ad383e4d8d95414.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
صقر الشاهين عدد صقور الشاهين في العالم اين توجد صقور الشاهين صقر الشاهين نشر جارح طير جارح طير سريع طاشر سريع طائر جارح طائر سريع اسرع طير في العالم اسرع مخلوق في العالم اسرع حيوان
صقر الشاهين عدد صقور الشاهين في العالم اين توجد صقور الشاهين صقر الشاهين نشر جارح طير جارح طير سريع طاشر سريع طائر جارح طائر سريع اسرع طير في العالم اسرع مخلوق في العالم اسرع حيوان

9 دول عربية تنتشر فيها صقور الشاهين 4 يزورها... صور وفيديو

15:41 GMT 03.09.2024 (تم التحديث: 15:45 GMT 03.09.2024)
© Photo / unsplash/Delaney Vanصقر الشاهين
صقر الشاهين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
© Photo / unsplash/Delaney Van
تابعنا عبر
تعد صقور الشاهين والتي تعرف أحيانا باسم الصقور الجوّالة، أو الشيهانة عند أهل الجزيرة العربية بأنها طيور جارحة عالمية الموطن تقريبا من فصيلة الصقريات، حيث تنتشر في 9 دول عربية وتعيش وتفرخ فيها، بينما 4 دول تعبر فيها صقور الشاهين كمهاجرة.
ويُعتبر هذا الطائر كبير الحجم، إذ يبلغ في حجمه حجم الغراب، وهو ذو ظهر أزرق ضارب إلى الرمادي، وقسم سفلي مبرقش، ورأس أسود وذو شارب.

أنواع صقور الشاهين حول العالم

يميز المختصون، بما بين 17 إلى 19 صنف من أصناف صقور الشاهين، بحسب الأبحاث، بعضها قد انقرض، تختلف في مظهرها الخارجي، وموطنها، وهناك جدال قائم حول ما إذا كان الصقر البربري مجرّد نويعة للشاهين أم نوعاً مستقلاً بذاته.
طائر الجيرفالكون الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2024
البحرين تنضم لمعاهدة الحفاظ على صقر الجير
18 يناير, 15:31 GMT
ويشمل موطن التفريخ عند الشاهين مناطق شاسعة تمتد من التندرة القطبيّة وصولا إلى خط الاستواء، ويمكن العثور على هذا النوع في أي مكان على وجه الكرة الأرضية تقريبًا، عدا أقصى القطبين والجبال الشاهقة ومعظم غابات الأمطار الاستوائية.
© Photo / wikipedia/Handbook of the Birds of the Worldمناطق تكاثر أصناف فرعية من صقور الشاهين
مناطق تكاثر أصناف فرعية من صقور الشاهين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
مناطق تكاثر أصناف فرعية من صقور الشاهين
© Photo / wikipedia/Handbook of the Birds of the World
وتعتبر نيوزيلاندا وحدها المنطقة الخالية من الصفائح الجليديّة والتي يغيب عنها هذا النوع كليّا، حيث يُعدّ الشاهين بذلك من أكثر الجوارح انتشارًا في العالم، بحسب المقال المنشور على موقع "birdfact".

أسرع مخلوق على الأرض ينقض بسرعة 389 كيلومتير

يُعد الشاهين بالنسبة إلى الكثيرين ذروة أو قمة الكواسر المفترسة، حيث يتربع على رأس عدد كبير من الطيور الجارحة،وهو صقر متين البنيان، سريع الطيران، يفتك بفريسته بشكل نمطيّ في انقضاضة مدهشة تثير الإعجاب (تُسمى أحيانًا بقطرة الدمع نظرًا إلى أن شكل الطائر وهو يهبط على فريسته يبدو وكأنه نقطة دمع)، من ارتفاعِ شاهقٍ في أغلب الحالات.

و أدى ذلك إلى تعرّض الشاهين للاضطهاد منذ زمن طويل من قبل هواة الصيد، الذين كانوا في بادئ الأمر يجمعون بيوض الطيور البرية لتفقس عندهم ومن ثم يقومون بتربية الفرخ إلى أن يشتد عوده ويصبح قادرًا على الصيد، حيث يقومون بتدريبه لفترة معينة إلى أن يعتاد الاستجابة لمعاني حركات الإنسان، ومن ثم يُستخدم في الصيد، بحسب "القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة".

صقر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
مجتمع
"صقر حقيقي"... مسيرة صينية لا مثيل لها في العالم... فيديو
2 أغسطس, 15:28 GMT
ويُحاول البعض من مُربي الحمام تقليص أعداد هذه الصقور في المنطقة التي يربون فيها طيورهم، بما أن الحمام واليمام من الطيور الأثيرة للشاهين أنّى وجدت في موطنه.
يُعد الشاهين أسرع الطيور حركة في العالم، إذ أنه قد يحقق في الانقضاض سرعة 389 كيلومترًا في الساعة.

وبحسب المصادر المفتوحة التي نشرت بعد العودة إلى صور تتبع الأقمار الاصطناعية، صنفت مناطق توزع وانتشار صقور الشاهين إلى أربع فئات، ومن خلال هذه البيانات تظهر الدول العربية التي قد تنتشر فيها هذه الطيور، بحسب البيانات المنشورة في موسوعة "Handbook of the Birds of the World" الصادرة عن دار النشر الإسبانية.

© Photo / wikipedia/Handbook of the Birds of the Worldمناطق انتشار صقور الشاهين في العالم
مناطق انتشار صقور الشاهين في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
مناطق انتشار صقور الشاهين في العالم
© Photo / wikipedia/Handbook of the Birds of the World

الدول العربية التي تعيش وتفرخ صقور الشاهين فيها

1.
مصر
2.
السودان
3.
السعودية
4.
اليمن
5.
الصومال
6.
الجزائر
7.
المغرب
8.
تونس
9.
موريتانيا

الدول العربية التي تعبر فيها صقور الشاهين كمهاجرة

1.
سوريا
2.
العراق
3.
الإمارات
4.
سلطنة عمان
صقر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2021
مجتمع
ليبي يشتري صقر "الشاهين" بـ 450 ألف دولار...صورة
2 نوفمبر 2021, 07:48 GMT

حجم صغير بمفعول كبير

يصل طول جسد الشاهين إلى ما بين 34 و50 سنتيمتر (13 - 20 إنش)، ويتراوح باع جناحيه ما بين نحو 80 و120 سنتيمتر (31 - 47 إنش) ولكل من الذكر والأنثى علامات وطبقة مماثلة من الريش،

يُظهر الشاهين تفاوتا جنسيّا عكسيّا بالنسبة للحجم، حيث تكون الأنثى أكبر حجما من الذكر بنسبة 30%، خيث يزن ذكر الشاهين ما بين 440 و750 غراما، بينما تزن الأنثى الأكبر حجما ما بين 910 و1500 غرام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..مصر ترفض محاولة نتنياهو الزج باسمها لعرقلة جهود وساطة13:56 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала