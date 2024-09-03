https://sarabic.ae/20240903/9-دول-عربية-تنتشر-فيها-صقور-الشاهين-4-يزورها-1092358914.html
9 دول عربية تنتشر فيها صقور الشاهين 4 يزورها... صور وفيديو
9 دول عربية تنتشر فيها صقور الشاهين 4 يزورها... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
توزع صقور الشاهين انتشار صقور الشاهين
2024-09-03T15:41+0000
2024-09-03T15:41+0000
2024-09-03T15:45+0000
مجتمع
منوعات
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/03/1092359147_0:400:2048:1552_1920x0_80_0_0_ec76aaed0548ccd3cf42cf0e6c48a06f.jpg
ويُعتبر هذا الطائر كبير الحجم، إذ يبلغ في حجمه حجم الغراب، وهو ذو ظهر أزرق ضارب إلى الرمادي، وقسم سفلي مبرقش، ورأس أسود وذو شارب. أنواع صقور الشاهين حول العالميميز المختصون، بما بين 17 إلى 19 صنف من أصناف صقور الشاهين، بحسب الأبحاث، بعضها قد انقرض، تختلف في مظهرها الخارجي، وموطنها، وهناك جدال قائم حول ما إذا كان الصقر البربري مجرّد نويعة للشاهين أم نوعاً مستقلاً بذاته.ويشمل موطن التفريخ عند الشاهين مناطق شاسعة تمتد من التندرة القطبيّة وصولا إلى خط الاستواء، ويمكن العثور على هذا النوع في أي مكان على وجه الكرة الأرضية تقريبًا، عدا أقصى القطبين والجبال الشاهقة ومعظم غابات الأمطار الاستوائية.وتعتبر نيوزيلاندا وحدها المنطقة الخالية من الصفائح الجليديّة والتي يغيب عنها هذا النوع كليّا، حيث يُعدّ الشاهين بذلك من أكثر الجوارح انتشارًا في العالم، بحسب المقال المنشور على موقع "birdfact".أسرع مخلوق على الأرض ينقض بسرعة 389 كيلومتيريُعد الشاهين بالنسبة إلى الكثيرين ذروة أو قمة الكواسر المفترسة، حيث يتربع على رأس عدد كبير من الطيور الجارحة،وهو صقر متين البنيان، سريع الطيران، يفتك بفريسته بشكل نمطيّ في انقضاضة مدهشة تثير الإعجاب (تُسمى أحيانًا بقطرة الدمع نظرًا إلى أن شكل الطائر وهو يهبط على فريسته يبدو وكأنه نقطة دمع)، من ارتفاعِ شاهقٍ في أغلب الحالات.ويُحاول البعض من مُربي الحمام تقليص أعداد هذه الصقور في المنطقة التي يربون فيها طيورهم، بما أن الحمام واليمام من الطيور الأثيرة للشاهين أنّى وجدت في موطنه.يُعد الشاهين أسرع الطيور حركة في العالم، إذ أنه قد يحقق في الانقضاض سرعة 389 كيلومترًا في الساعة.الدول العربية التي تعيش وتفرخ صقور الشاهين فيها الدول العربية التي تعبر فيها صقور الشاهين كمهاجرةحجم صغير بمفعول كبيريُظهر الشاهين تفاوتا جنسيّا عكسيّا بالنسبة للحجم، حيث تكون الأنثى أكبر حجما من الذكر بنسبة 30%، خيث يزن ذكر الشاهين ما بين 440 و750 غراما، بينما تزن الأنثى الأكبر حجما ما بين 910 و1500 غرام.
https://sarabic.ae/20240118/البحرين-تنضم-لمعاهدة-الحفاظ-على-صقر-الجير-1085147734.html
https://sarabic.ae/20240802/صقر-حقيقي-مسيرة-صينية-لا-مثيل-لها-في-العالم-فيديو-1091362894.html
https://sarabic.ae/20211102/ليبي-يشتري-صقر-الشاهين-بـ-450-ألف-دولارصورة-1050600751.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/03/1092359147_0:208:2048:1744_1920x0_80_0_0_7608a5a4c8a556ab3ad383e4d8d95414.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
صقر الشاهين عدد صقور الشاهين في العالم اين توجد صقور الشاهين صقر الشاهين نشر جارح طير جارح طير سريع طاشر سريع طائر جارح طائر سريع اسرع طير في العالم اسرع مخلوق في العالم اسرع حيوان
صقر الشاهين عدد صقور الشاهين في العالم اين توجد صقور الشاهين صقر الشاهين نشر جارح طير جارح طير سريع طاشر سريع طائر جارح طائر سريع اسرع طير في العالم اسرع مخلوق في العالم اسرع حيوان
9 دول عربية تنتشر فيها صقور الشاهين 4 يزورها... صور وفيديو
15:41 GMT 03.09.2024 (تم التحديث: 15:45 GMT 03.09.2024)
تعد صقور الشاهين والتي تعرف أحيانا باسم الصقور الجوّالة، أو الشيهانة عند أهل الجزيرة العربية بأنها طيور جارحة عالمية الموطن تقريبا من فصيلة الصقريات، حيث تنتشر في 9 دول عربية وتعيش وتفرخ فيها، بينما 4 دول تعبر فيها صقور الشاهين كمهاجرة.
ويُعتبر هذا الطائر كبير الحجم
، إذ يبلغ في حجمه حجم الغراب، وهو ذو ظهر أزرق ضارب إلى الرمادي، وقسم سفلي مبرقش، ورأس أسود وذو شارب.
أنواع صقور الشاهين حول العالم
يميز المختصون، بما بين 17 إلى 19 صنف من أصناف صقور الشاهين
، بحسب الأبحاث
، بعضها قد انقرض، تختلف في مظهرها الخارجي، وموطنها، وهناك جدال قائم حول ما إذا كان الصقر البربري مجرّد نويعة للشاهين أم نوعاً مستقلاً بذاته.
ويشمل موطن التفريخ عند الشاهين مناطق شاسعة تمتد من التندرة القطبيّة وصولا إلى خط الاستواء، ويمكن العثور على هذا النوع في أي مكان على وجه الكرة الأرضية تقريبًا، عدا أقصى القطبين والجبال الشاهقة ومعظم غابات الأمطار الاستوائية.
وتعتبر نيوزيلاندا وحدها المنطقة الخالية من الصفائح الجليديّة والتي يغيب عنها هذا النوع كليّا، حيث يُعدّ الشاهين بذلك من أكثر الجوارح انتشارًا في العالم، بحسب المقال المنشور على موقع "birdfact"
.
أسرع مخلوق على الأرض ينقض بسرعة 389 كيلومتير
يُعد الشاهين بالنسبة إلى الكثيرين ذروة أو قمة الكواسر المفترسة، حيث يتربع على رأس عدد كبير من الطيور الجارحة،وهو صقر متين البنيان، سريع الطيران، يفتك بفريسته بشكل نمطيّ في انقضاضة مدهشة تثير الإعجاب (تُسمى أحيانًا بقطرة الدمع نظرًا إلى أن شكل الطائر وهو يهبط على فريسته يبدو وكأنه نقطة دمع)، من ارتفاعِ شاهقٍ في أغلب الحالات.
و أدى ذلك إلى تعرّض الشاهين للاضطهاد منذ زمن طويل من قبل هواة الصيد، الذين كانوا في بادئ الأمر يجمعون بيوض الطيور البرية لتفقس عندهم ومن ثم يقومون بتربية الفرخ إلى أن يشتد عوده ويصبح قادرًا على الصيد، حيث يقومون بتدريبه لفترة معينة إلى أن يعتاد الاستجابة لمعاني حركات الإنسان، ومن ثم يُستخدم في الصيد، بحسب "القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة".
ويُحاول البعض من مُربي الحمام تقليص أعداد هذه الصقور في المنطقة التي يربون فيها طيورهم
، بما أن الحمام واليمام من الطيور الأثيرة للشاهين أنّى وجدت في موطنه.
يُعد الشاهين أسرع الطيور حركة في العالم، إذ أنه قد يحقق في الانقضاض سرعة 389 كيلومترًا في الساعة.
وبحسب المصادر المفتوحة التي نشرت بعد العودة إلى صور تتبع الأقمار الاصطناعية، صنفت مناطق توزع وانتشار صقور الشاهين إلى أربع فئات، ومن خلال هذه البيانات تظهر الدول العربية التي قد تنتشر فيها هذه الطيور، بحسب البيانات المنشورة في موسوعة "Handbook of the Birds of the World" الصادرة عن دار النشر الإسبانية.
الدول العربية التي تعيش وتفرخ صقور الشاهين فيها
الدول العربية التي تعبر فيها صقور الشاهين كمهاجرة
يصل طول جسد الشاهين إلى ما بين 34 و50 سنتيمتر (13 - 20 إنش)، ويتراوح باع جناحيه ما بين نحو 80 و120 سنتيمتر (31 - 47 إنش) ولكل من الذكر والأنثى علامات وطبقة مماثلة من الريش،
يُظهر الشاهين تفاوتا جنسيّا عكسيّا بالنسبة للحجم، حيث تكون الأنثى أكبر حجما من الذكر بنسبة 30%، خيث يزن ذكر الشاهين ما بين 440 و750 غراما، بينما تزن الأنثى الأكبر حجما ما بين 910 و1500 غرام.