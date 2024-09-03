https://sarabic.ae/20240903/9-دول-عربية-تنتشر-فيها-صقور-الشاهين-4-يزورها-1092358914.html

9 دول عربية تنتشر فيها صقور الشاهين 4 يزورها... صور وفيديو

9 دول عربية تنتشر فيها صقور الشاهين 4 يزورها... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

توزع صقور الشاهين انتشار صقور الشاهين

2024-09-03T15:41+0000

2024-09-03T15:41+0000

2024-09-03T15:45+0000

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ويُعتبر هذا الطائر كبير الحجم، إذ يبلغ في حجمه حجم الغراب، وهو ذو ظهر أزرق ضارب إلى الرمادي، وقسم سفلي مبرقش، ورأس أسود وذو شارب. أنواع صقور الشاهين حول العالميميز المختصون، بما بين 17 إلى 19 صنف من أصناف صقور الشاهين، بحسب الأبحاث، بعضها قد انقرض، تختلف في مظهرها الخارجي، وموطنها، وهناك جدال قائم حول ما إذا كان الصقر البربري مجرّد نويعة للشاهين أم نوعاً مستقلاً بذاته.ويشمل موطن التفريخ عند الشاهين مناطق شاسعة تمتد من التندرة القطبيّة وصولا إلى خط الاستواء، ويمكن العثور على هذا النوع في أي مكان على وجه الكرة الأرضية تقريبًا، عدا أقصى القطبين والجبال الشاهقة ومعظم غابات الأمطار الاستوائية.وتعتبر نيوزيلاندا وحدها المنطقة الخالية من الصفائح الجليديّة والتي يغيب عنها هذا النوع كليّا، حيث يُعدّ الشاهين بذلك من أكثر الجوارح انتشارًا في العالم، بحسب المقال المنشور على موقع "birdfact".أسرع مخلوق على الأرض ينقض بسرعة 389 كيلومتيريُعد الشاهين بالنسبة إلى الكثيرين ذروة أو قمة الكواسر المفترسة، حيث يتربع على رأس عدد كبير من الطيور الجارحة،وهو صقر متين البنيان، سريع الطيران، يفتك بفريسته بشكل نمطيّ في انقضاضة مدهشة تثير الإعجاب (تُسمى أحيانًا بقطرة الدمع نظرًا إلى أن شكل الطائر وهو يهبط على فريسته يبدو وكأنه نقطة دمع)، من ارتفاعِ شاهقٍ في أغلب الحالات.ويُحاول البعض من مُربي الحمام تقليص أعداد هذه الصقور في المنطقة التي يربون فيها طيورهم، بما أن الحمام واليمام من الطيور الأثيرة للشاهين أنّى وجدت في موطنه.يُعد الشاهين أسرع الطيور حركة في العالم، إذ أنه قد يحقق في الانقضاض سرعة 389 كيلومترًا في الساعة.الدول العربية التي تعيش وتفرخ صقور الشاهين فيها الدول العربية التي تعبر فيها صقور الشاهين كمهاجرةحجم صغير بمفعول كبيريُظهر الشاهين تفاوتا جنسيّا عكسيّا بالنسبة للحجم، حيث تكون الأنثى أكبر حجما من الذكر بنسبة 30%، خيث يزن ذكر الشاهين ما بين 440 و750 غراما، بينما تزن الأنثى الأكبر حجما ما بين 910 و1500 غرام.

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