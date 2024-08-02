https://sarabic.ae/20240802/صقر-حقيقي-مسيرة-صينية-لا-مثيل-لها-في-العالم-فيديو-1091362894.html
"صقر حقيقي"... مسيرة صينية لا مثيل لها في العالم... فيديو
"صقر حقيقي"... مسيرة صينية لا مثيل لها في العالم... فيديو
سبوتنيك عربي
كشفت الصين عن تصميم جديد للمسيرات على شكل "صقر" يبدو وكأنه حقيقي، وظهرت المسيرات الجديدة خلال تدريبات لإحدى وحدات مشاة البحرية في الجيش الصيني. 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T15:28+0000
2024-08-02T15:28+0000
2024-08-02T15:28+0000
مجتمع
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمسيرات صينية تبدو على شكل "صقر"، وظهر هذا الفيديو خلال تدريبات مشاة البحرية في الجيش الصيني.المسيرة تُستخدم لأغراض المراقبة والتجسس، حيث يمكنها الطيران بشكل غير ملحوظ بين الطيور الحقيقية، مما يجعلها صعبة الاكتشاف.هذه المسيرة مزودة بأجنحة متحركة، وتكنولوجيا متقدمة تمكنها من الطيران بشكل طبيعي بين الطيور الأخرى. وتعمل الصين على تطوير مسيرات على شكل حشرات مثل "البعوض"، قد تكون مجهزة بسم قاتل، يتم من خلالها استهداف الجنود.سقوط لوحة إعلانية ضخمة فوق شارع مكتظ في الهند... فيديوشجرة "تمشي" من مكان إلى آخر في مشهد يجسد قوة المياه... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
"صقر حقيقي"... مسيرة صينية لا مثيل لها في العالم... فيديو
كشفت الصين عن تصميم جديد للمسيرات على شكل "صقر" يبدو وكأنه حقيقي، وظهرت المسيرات الجديدة خلال تدريبات لإحدى وحدات مشاة البحرية في الجيش الصيني.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمسيرات صينية تبدو على شكل "صقر"، وظهر هذا الفيديو خلال تدريبات مشاة البحرية في الجيش الصيني.
المسيرة تُستخدم لأغراض المراقبة والتجسس، حيث يمكنها الطيران بشكل غير ملحوظ بين الطيور الحقيقية، مما يجعلها صعبة الاكتشاف.
هذه المسيرة مزودة بأجنحة متحركة، وتكنولوجيا متقدمة تمكنها من الطيران بشكل طبيعي بين الطيور الأخرى. وتعمل الصين على تطوير مسيرات على شكل حشرات مثل "البعوض"،
قد تكون مجهزة بسم قاتل، يتم من خلالها استهداف الجنود.