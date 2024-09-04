https://sarabic.ae/20240904/علماء-يجعلون-الفطر-يمشي-على-خمس-فيديو-1092395137.html
علماء يجعلون الفطر "يمشي على خمس"... فيديو
علماء يجعلون الفطر "يمشي على خمس"... فيديو
سبوتنيك عربي
أظهر باحثون أنه من الممكن استخدام النشاط الفيزيولوجي للفطر كوسيلة لترجمة "العظة البيئية" إلى تعليمات، والتي يمكن أن تستخدم بدورها لدفع حركة الأجهزة... 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T16:35+0000
2024-09-04T16:35+0000
2024-09-04T16:35+0000
مجتمع
علوم
تكنولوجيا
أخبار تكنولوجية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/03/1049151997_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_7d4174f7d3207986e101697e0f9535d4.jpg
أجرى الباحثون من جامعة كورنيل في الولايات المتحدة الأمريكية وجامعة فلورنسا في إيطاليا تجاربهم على نوع فطري يسمى "أويستر الملك"، حيث نجحوا من خلاله في السيطرة على زوج من المركبات، وجعلها تتحرك وتدحرج عبر سطح مستو.ونجح الباحثون في استخدم الإشارات من الفطر للتحكم بحركات روبوت ناعم من خمسة أرجل وسيارة بعجلات من خلال التأثير على النبضات "الطبيعية" التي تنتجها الفطريات وتجاوزها، بحسب البحث العلمي المنشور في موقع العلوم الروبوتات.وقال عالم علم المواد في جامعة كورنيل، روب شبرد: "من خلال زراعة الفطريات في إلكترونيات روبوت، تمكنا من السماح للآلة الحيوية بالاستجابة والرد على البيئة".وبدوره، أشار عالم "كورنيل"، أناند ميشراً، إلى أن هذا النوع من المشروع لا يتعلق بالتحكم في روبوت فقط، بل يعنى أيضا بإنشاء اتصال حقيقي مع نظام حياة الفطر بواسطة إشارات يفهمها الروبوت.ويذكر أن الجمع بين اللحوم والآلة ليس بالأمر الجديد، حيث استخدم قديما لضبط الآلات العضوية، ومن الطبيعي أن يطبق على علم الأحياء للحصول على اختصارات لصنع أجهزة قوية يمكن أن تشعر وتفكير وتنقل ما نريد.
https://sarabic.ae/20240904/البكتيريا-في-فم-الإنسان-تتكاثر-بطريقة-غريبة-فيديو-----1092392843.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/03/1049151997_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_20e2df46cd5f76110347bfcb1906a50a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, تكنولوجيا, أخبار تكنولوجية
علوم, تكنولوجيا, أخبار تكنولوجية
علماء يجعلون الفطر "يمشي على خمس"... فيديو
أظهر باحثون أنه من الممكن استخدام النشاط الفيزيولوجي للفطر كوسيلة لترجمة "العظة البيئية" إلى تعليمات، والتي يمكن أن تستخدم بدورها لدفع حركة الأجهزة الميكانيكية.
أجرى الباحثون من جامعة كورنيل في الولايات المتحدة الأمريكية وجامعة فلورنسا في إيطاليا تجاربهم على نوع فطري يسمى "أويستر الملك"، حيث نجحوا من خلاله في السيطرة على زوج من المركبات، وجعلها تتحرك وتدحرج عبر سطح مستو.
واستخدم الباحثون طفرات من النشاط الناتج عن التحفيز وضوء الأشعة فوق البنفسجية، لتبديل الاستجابات الميكانيكية في نوعين مختلفين من الأجهزة المتنقلة، من خلال تطبيق الخوارزميات المستندة إلى الفيزيولوجيا الكهربية خارج الخلية.
ونجح الباحثون في استخدم الإشارات من الفطر للتحكم بحركات روبوت ناعم من خمسة أرجل وسيارة بعجلات من خلال التأثير على النبضات "الطبيعية" التي تنتجها الفطريات وتجاوزها، بحسب البحث العلمي المنشور في موقع العلوم الروبوتات
.
وقال عالم علم المواد في جامعة كورنيل، روب شبرد: "من خلال زراعة الفطريات في إلكترونيات روبوت، تمكنا من السماح للآلة الحيوية بالاستجابة والرد على البيئة".
وبدوره، أشار عالم "كورنيل"، أناند ميشراً، إلى أن هذا النوع من المشروع لا يتعلق بالتحكم في روبوت فقط، بل يعنى أيضا بإنشاء اتصال حقيقي مع نظام حياة الفطر بواسطة إشارات يفهمها الروبوت.
ويذكر أن الجمع بين اللحوم والآلة ليس بالأمر الجديد، حيث استخدم قديما لضبط الآلات العضوية، ومن الطبيعي أن يطبق على علم الأحياء للحصول على اختصارات لصنع أجهزة قوية يمكن أن تشعر وتفكير وتنقل ما نريد.