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بوتين: روسيا ليس لديها أي خطط حاليا للسيطرة على خاركوف
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سيارة كهربائية غريبة تلفت أنظار المشاركين في منتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"
سيارة كهربائية غريبة تلفت أنظار المشاركين في منتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"
سبوتنيك عربي
صرح المدير العام لشركة "كاما" للسيارات، إيغور بوفارازدنيوك، أن الشركة تجتذب الشركاء الصينين للتعاون في مشروع السيارة الكهربائية الروسية "آتوم"، التي من المقرر... 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T10:23+0000
2024-05-17T10:46+0000
روسيا
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قمة قازان
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وقال بوفارازدنيوك لوكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024": "اليوم، بشكل عام، يجب على أي علامة تجارية للسيارات في العالم، بغض النظر عن القارة التي تتواجد فيها، يجب أن تتعاون مع شركاء صينيين، لأن الصين هي مركز الكفاءة الرئيسي للتنقل الكهربائي في العالم اليوم. لذا، نعم، هناك بالتأكيد شراكات وهناك الكثير منها".وفي وقت سابق، قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، إن الصندوق يخطط للاستثمار في سيارة "آتوم" الكهربائية وجذب شركاء صينيين للمشروع.ويُقام المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان"، هذا العام للمرة الـ15، في الفترة من 14 إلى 19 مايو /أيار الجاري. وستصبح قازان هذه الأيام منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا الاتحادية ودول منظمة التعاون الإسلامي. وبموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حصل المنتدى على وضع اتحادي منذ عام 2023. ويرأس اللجنة المنظمة نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين.وفي وقت سابق، ذكرت رئيسة وكالة تنمية الاستثمار في تتارستان، علياء مينولينا، أنه في بداية شهر مايو الجاري، سجّل ما يقرب من 11 ألف مشارك من 79 دولة في المنتدى. ومن المتوقع أن تكون أكبر الوفود، وفقا لمعلوماتها، من مصر وإندونيسيا وكازاخستان وليبيا وماليزيا والمملكة العربية السعودية والسنغال وتركمانستان وأوزبكستان.
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روسيا, العالم, قمة قازان
روسيا, العالم, قمة قازان

سيارة كهربائية غريبة تلفت أنظار المشاركين في منتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"

10:23 GMT 17.05.2024 (تم التحديث: 10:46 GMT 17.05.2024)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورالسيارة الكهربائية الروسية "أتوم"
السيارة الكهربائية الروسية أتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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صرح المدير العام لشركة "كاما" للسيارات، إيغور بوفارازدنيوك، أن الشركة تجتذب الشركاء الصينين للتعاون في مشروع السيارة الكهربائية الروسية "آتوم"، التي من المقرر أن تدخل حيز الإنتاج الضخم في عام 2025.
وقال بوفارازدنيوك لوكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024": "اليوم، بشكل عام، يجب على أي علامة تجارية للسيارات في العالم، بغض النظر عن القارة التي تتواجد فيها، يجب أن تتعاون مع شركاء صينيين، لأن الصين هي مركز الكفاءة الرئيسي للتنقل الكهربائي في العالم اليوم. لذا، نعم، هناك بالتأكيد شراكات وهناك الكثير منها".

وأوضح أن "آتوم" أصبح أول مشروع للسيارات يتم إدراجه في قائمة اللجنة الحكومية الروسية الصينية للتعاون الاستثماري.

وفي وقت سابق، قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، إن الصندوق يخطط للاستثمار في سيارة "آتوم" الكهربائية وجذب شركاء صينيين للمشروع.

وستكون السيارة الكهربائية قادرة على التسارع إلى 100 كيلومتر في الساعة في 8 ثوانٍ، ويصل مداها إلى 500 كيلومتر، أما من حيث الراحة فستتوافق سيارة "آتوم" مع الفئة "B"، في المرحلة الأولية، تم تطوير تصميم السيارة الكهربائية بالاشتراك مع مكتب تصميم إيطالي.

وزير الاقتصاد في سلطنة عُمان، سعيد بن محمد الصقري - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
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08:42 GMT
ويُقام المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان"، هذا العام للمرة الـ15، في الفترة من 14 إلى 19 مايو /أيار الجاري. وستصبح قازان هذه الأيام منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا الاتحادية ودول منظمة التعاون الإسلامي. وبموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حصل المنتدى على وضع اتحادي منذ عام 2023. ويرأس اللجنة المنظمة نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين.

كما يضم "منتدى قازان" لعام 2024، 125 جلسة مواضيعية في 12 منطقة مختلفة في قازان، حسبما أفاد منظمو المنتدى.

وفي وقت سابق، ذكرت رئيسة وكالة تنمية الاستثمار في تتارستان، علياء مينولينا، أنه في بداية شهر مايو الجاري، سجّل ما يقرب من 11 ألف مشارك من 79 دولة في المنتدى. ومن المتوقع أن تكون أكبر الوفود، وفقا لمعلوماتها، من مصر وإندونيسيا وكازاخستان وليبيا وماليزيا والمملكة العربية السعودية والسنغال وتركمانستان وأوزبكستان.
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