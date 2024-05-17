https://sarabic.ae/20240517/سيارة-كهربائية-غريبة-تلفت-أنظار-المشاركين-في-منتدى-روسيا---العالم-الإسلامي-منتدى-قازان-1088927411.html

سيارة كهربائية غريبة تلفت أنظار المشاركين في منتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"

سيارة كهربائية غريبة تلفت أنظار المشاركين في منتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"

سبوتنيك عربي

صرح المدير العام لشركة "كاما" للسيارات، إيغور بوفارازدنيوك، أن الشركة تجتذب الشركاء الصينين للتعاون في مشروع السيارة الكهربائية الروسية "آتوم"، التي من المقرر... 17.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-17T10:23+0000

2024-05-17T10:23+0000

2024-05-17T10:46+0000

روسيا

العالم

قمة قازان

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وقال بوفارازدنيوك لوكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024": "اليوم، بشكل عام، يجب على أي علامة تجارية للسيارات في العالم، بغض النظر عن القارة التي تتواجد فيها، يجب أن تتعاون مع شركاء صينيين، لأن الصين هي مركز الكفاءة الرئيسي للتنقل الكهربائي في العالم اليوم. لذا، نعم، هناك بالتأكيد شراكات وهناك الكثير منها".وفي وقت سابق، قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، إن الصندوق يخطط للاستثمار في سيارة "آتوم" الكهربائية وجذب شركاء صينيين للمشروع.ويُقام المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان"، هذا العام للمرة الـ15، في الفترة من 14 إلى 19 مايو /أيار الجاري. وستصبح قازان هذه الأيام منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا الاتحادية ودول منظمة التعاون الإسلامي. وبموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حصل المنتدى على وضع اتحادي منذ عام 2023. ويرأس اللجنة المنظمة نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين.وفي وقت سابق، ذكرت رئيسة وكالة تنمية الاستثمار في تتارستان، علياء مينولينا، أنه في بداية شهر مايو الجاري، سجّل ما يقرب من 11 ألف مشارك من 79 دولة في المنتدى. ومن المتوقع أن تكون أكبر الوفود، وفقا لمعلوماتها، من مصر وإندونيسيا وكازاخستان وليبيا وماليزيا والمملكة العربية السعودية والسنغال وتركمانستان وأوزبكستان.

https://sarabic.ae/20240517/دولة-عربية-أصبحت-أحد-الشركاء-الاقتصاديين-المهمين-لروسيا--1088920708.html

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