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https://sarabic.ae/20241017/دولة-عربية-نساؤها-يهزمن-رجالها-باختبارات-القيادة---1093866872.html
دولة عربية نساؤها يهزمن رجالها باختبارات القيادة
دولة عربية نساؤها يهزمن رجالها باختبارات القيادة
سبوتنيك عربي
أظهر إحصاء حديث في إحدى الدول العربية، أن نساء هذه الدولة يتفوقن بشكل ملحوظ على الرجال في اختبار قيادة السيارات. 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T11:50+0000
2024-10-17T11:50+0000
مجتمع
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وأظهر تقرير للإدارة المركزية للإحصاء في دولة الكويت، أن إجمالي عدد المتقدمات لاجتياز الاختبار العملي لرخصة القيادة خلال العام الماضي بلغ 25015، نجح منهن 18618، فيما وصل عدد الراسبات لـ6397، بنسبة 25.57 في المئة. أما عدد اللواتي تقدمن للاختبار النظري فقد بلغ 20060، نجح منهن 19178 مقابل رسوب 882، أي ما نسبته 4.4 في المئة.وفي ما يتعلق بالجنسيات، أظهر الإحصاء أن عدد المتقدمين للاختبار العملي من غير المواطنين وصل إلى 109918، نجح منهم 71115 ورسب 38803 لتصل نسبة الراسبين إلى 35.31 في المئة، بينما وصل عدد المواطنين المتقدمين لنفس الاختبار إلى 31417، نجح منهم 28381 ورسب منهم 3036، لتصل نسبة الراسبين إلى 9.66 في المئة.وفي ما يتعلق بالاختبار النظري، وصل عدد غير المواطنين المتقدمين له إلى 83681، نجح منهم 72606 ورسب منهم 11075 لتبلغ نسبة الراسبين 13.22 في المئة، أما عدد المواطنين المتقدمين لنفس الاختبار فقد وصل إلى 30080، نجح منهم 28587 ورسب منهم 1493 لتبلغ نسبة الراسبين 4.96 في المئة."ليس الإنسان"... دراسة تكشف عن أول كائن عمل في الزراعةبعدما لدغته... هندي يذهب إلى المستشفى حاملا أفعى سامة.. فيديو
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منوعات

دولة عربية نساؤها يهزمن رجالها باختبارات القيادة

11:50 GMT 17.10.2024
© Photo / Unsplash/averie woodardامرأة تقود السيارة
امرأة تقود السيارة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
© Photo / Unsplash/averie woodard
تابعنا عبر
أظهر إحصاء حديث في إحدى الدول العربية، أن نساء هذه الدولة يتفوقن بشكل ملحوظ على الرجال في اختبار قيادة السيارات.
وأظهر تقرير للإدارة المركزية للإحصاء في دولة الكويت، أن إجمالي عدد المتقدمات لاجتياز الاختبار العملي لرخصة القيادة خلال العام الماضي بلغ 25015، نجح منهن 18618، فيما وصل عدد الراسبات لـ6397، بنسبة 25.57 في المئة. أما عدد اللواتي تقدمن للاختبار النظري فقد بلغ 20060، نجح منهن 19178 مقابل رسوب 882، أي ما نسبته 4.4 في المئة.
ووفقاً للأرقام، فقد تقدّم من الذكور للاختبار النظري 93701 نجح منهم 82015 ورسب منهم 11686، لتصل نسبة الراسبين إلى 12 في المئة.
الذكاء الاصطناعي في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
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دراسة: الذكاء الاصطناعي يعرض مهندسي البرمجيات للخطر
11:25 GMT
في المحصلة، بلغ عدد المتقدمات للاختبارين النظري والعملي 45075، نجح منهن 37796 مقابل رسوب 7279 بنسبة نحو 16 في المئة. أما الذكور، فقد بلغ عدد المتقدمين للاختبارين 210021، نجح منهم 162893 مقابل رسوب 47128 بنسبة تبلغ 22.4 في المئة، وذلك وفقا لصحيفة "الراي".
وفي ما يتعلق بالجنسيات، أظهر الإحصاء أن عدد المتقدمين للاختبار العملي من غير المواطنين وصل إلى 109918، نجح منهم 71115 ورسب 38803 لتصل نسبة الراسبين إلى 35.31 في المئة، بينما وصل عدد المواطنين المتقدمين لنفس الاختبار إلى 31417، نجح منهم 28381 ورسب منهم 3036، لتصل نسبة الراسبين إلى 9.66 في المئة.
وفي ما يتعلق بالاختبار النظري، وصل عدد غير المواطنين المتقدمين له إلى 83681، نجح منهم 72606 ورسب منهم 11075 لتبلغ نسبة الراسبين 13.22 في المئة، أما عدد المواطنين المتقدمين لنفس الاختبار فقد وصل إلى 30080، نجح منهم 28587 ورسب منهم 1493 لتبلغ نسبة الراسبين 4.96 في المئة.
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