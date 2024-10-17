https://sarabic.ae/20241017/ليس-الإنسان-دراسة-تكشف-عن-أول-كائن-عمل-في-الزراعة-1093863824.html
"ليس الإنسان"... دراسة تكشف عن أول كائن عمل في الزراعة
"ليس الإنسان"... دراسة تكشف عن أول كائن عمل في الزراعة
سبوتنيك عربي
كشف باحثون متخصصون أن النمل بدأ بزراعة الفطريات منذ 66 مليون سنة، بعد اصطدام كويكب بالأرض، حيث طوّر النمل قاطع الأوراق تقنيات زراعية متقدمة. 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T11:20+0000
2024-10-17T11:20+0000
2024-10-17T11:20+0000
مجتمع
علوم
منوعات
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وقبل أن يبدأ البشر في زراعة المحاصيل، منذ آلاف السنين، كانت الزراعة موجودة بالفعل منذ ملايين السنين، حيث كانت العديد من سلالات الحيوانات تزرع طعامها منذ فترة طويلة قبل أن يتطور البشر كنوع.وكشفت دراسة جديدة، نقلت نتائجها مجلة "ساينس" العلمية، أن مستعمرات النمل بدأت في زراعة الفطريات، عندما ضرب كويكب الأرض منذ 66 مليون سنة.وبدأت قرى النمل المبتكرة في زراعة الفطريات، ما أدى إلى إنشاء شراكة تطورية أصبحت متشابكة بشكل أوثق منذ 27 مليون سنة وتستمر في الازدهار اليوم.التحليل الجيني لشراكة النمل والفطرياتفي الدراسة التي نُشرت في الآونة الأخيرة، في مجلة "ساينس"، إذ قام العلماء في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي التابع لمؤسسة "سميثسونيان" بتحليل البيانات الجينية من مئات الأنواع من الفطريات والنمل لصياغة "أشجار تطورية" مفصلة.وقال عالم الحشرات تيد شولتز، أمين متحف النمل والمؤلف الرئيسي للورقة البحثية الجديدة: "لقد مارس النمل الزراعة وتربية الفطريات لفترة أطول بكثير من وجود البشر، ربما يمكننا أن نتعلم شيئًا من النجاح الزراعي لهذه النمل على مدى الـ66 مليون سنة الماضية".وعلى مر السنين، جمع شولتز وزملاؤه آلاف العينات الجينية للنمل والفطريات من جميع أنحاء المناطق الاستوائية.وسمحت هذه البيانات للباحثين بإنشاء "أشجار تطورية" للمجموعتين، وساعدت مقارنة الأنواع الفطرية البرية بأقاربها المزروعة، الباحثين في تحديد متى بدأ النمل في استخدام فطريات معينة.وقد أدى هذا الاصطدام الكارثي إلى ملء الغلاف الجوي بالغبار والحطام، ما حجب الشمس ومنع عملية التمثيل الضوئي لسنوات.ومع ذلك، كانت هذه الكارثة بمثابة نعمة للفطريات، فقد تكاثرت هذه الكائنات الحية مع استهلاكها للمواد النباتية الميتة الوفيرة المتناثرة على الأرض.وكشف البحث الجديد أيضًا، أن الأمر استغرق ما يقرب من 40 مليون عام، حتى يطور النمل الزراعة العليا، وتمكن الباحثون من تتبع أصل هذه الممارسة المتقدمة إلى ما يقرب من 27 مليون سنة مضت.
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علوم, منوعات
"ليس الإنسان"... دراسة تكشف عن أول كائن عمل في الزراعة
كشف باحثون متخصصون أن النمل بدأ بزراعة الفطريات منذ 66 مليون سنة، بعد اصطدام كويكب بالأرض، حيث طوّر النمل قاطع الأوراق تقنيات زراعية متقدمة.
وقبل أن يبدأ البشر في زراعة المحاصيل، منذ آلاف السنين، كانت الزراعة موجودة بالفعل منذ ملايين السنين، حيث كانت العديد من سلالات الحيوانات تزرع طعامها منذ فترة طويلة قبل أن يتطور البشر كنوع.
وكشفت دراسة جديدة، نقلت نتائجها مجلة "ساينس
" العلمية، أن مستعمرات النمل بدأت في زراعة الفطريات، عندما ضرب كويكب الأرض منذ 66 مليون سنة.
وفي حين تسبب هذا التأثير في انقراض جماعي عالمي، فقد خلق أيضًا الظروف المثالية لازدهار الفطريات.
وبدأت قرى النمل المبتكرة في زراعة الفطريات، ما أدى إلى إنشاء شراكة تطورية أصبحت متشابكة بشكل أوثق منذ 27 مليون سنة وتستمر في الازدهار اليوم.
التحليل الجيني لشراكة النمل والفطريات
في الدراسة التي نُشرت في الآونة الأخيرة، في مجلة "ساينس"، إذ قام العلماء في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي التابع لمؤسسة "سميثسونيان" بتحليل البيانات الجينية من مئات الأنواع من الفطريات والنمل لصياغة "أشجار تطورية" مفصلة.
وسمحت مقارنة هذه الأشجار للباحثين بإنشاء جدول زمني تطوري لزراعة النمل وتحديد متى بدأ النمل في زراعة الفطريات لأول مرة.
وقال عالم الحشرات تيد شولتز، أمين متحف النمل والمؤلف الرئيسي للورقة البحثية الجديدة: "لقد مارس النمل الزراعة وتربية الفطريات لفترة أطول بكثير من وجود البشر، ربما يمكننا أن نتعلم شيئًا من النجاح الزراعي لهذه النمل على مدى الـ66 مليون سنة الماضية".
وعلى مر السنين، جمع شولتز وزملاؤه آلاف العينات الجينية للنمل والفطريات من جميع أنحاء المناطق الاستوائية.
واستخدم الفريق العينات لتسلسل البيانات الجينية لـ475 نوعًا مختلفًا من الفطريات (288 منها يزرعها النمل)، و276 نوعًا مختلفًا من النمل (208 منها يزرع الفطريات)، أكبر مجموعة بيانات جينية للنمل الذي يزرع الفطريات تم تجميعها على الإطلاق.
وسمحت هذه البيانات للباحثين بإنشاء "أشجار تطورية" للمجموعتين، وساعدت مقارنة الأنواع الفطرية البرية بأقاربها المزروعة، الباحثين في تحديد متى بدأ النمل في استخدام فطريات معينة.
وكشفت البيانات أن النمل والفطريات كانا متشابكين منذ 66 مليون سنة، أي منذ أن ضُرب كويكب الأرض في نهاية العصر الطباشيري.
وقد أدى هذا الاصطدام الكارثي إلى ملء الغلاف الجوي بالغبار والحطام، ما حجب الشمس ومنع عملية التمثيل الضوئي لسنوات.
وأدى الانقراض الجماعي الناتج عن ذلك، إلى القضاء على ما يقرب من نصف جميع أنواع النباتات على الأرض في ذلك الوقت.
ومع ذلك، كانت هذه الكارثة بمثابة نعمة للفطريات، فقد تكاثرت هذه الكائنات الحية مع استهلاكها للمواد النباتية الميتة الوفيرة المتناثرة على الأرض.
وكشف البحث
الجديد أيضًا، أن الأمر استغرق ما يقرب من 40 مليون عام، حتى يطور النمل الزراعة العليا، وتمكن الباحثون من تتبع أصل هذه الممارسة المتقدمة إلى ما يقرب من 27 مليون سنة مضت.