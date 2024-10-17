https://sarabic.ae/20241017/ليس-الإنسان-دراسة-تكشف-عن-أول-كائن-عمل-في-الزراعة-1093863824.html

"ليس الإنسان"... دراسة تكشف عن أول كائن عمل في الزراعة

"ليس الإنسان"... دراسة تكشف عن أول كائن عمل في الزراعة

سبوتنيك عربي

كشف باحثون متخصصون أن النمل بدأ بزراعة الفطريات منذ 66 مليون سنة، بعد اصطدام كويكب بالأرض، حيث طوّر النمل قاطع الأوراق تقنيات زراعية متقدمة. 17.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-17T11:20+0000

2024-10-17T11:20+0000

2024-10-17T11:20+0000

مجتمع

علوم

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/16/1085286992_91:0:1188:617_1920x0_80_0_0_d7caf0e2ec39e4440e1a166754bca8cf.jpg

وقبل أن يبدأ البشر في زراعة المحاصيل، منذ آلاف السنين، كانت الزراعة موجودة بالفعل منذ ملايين السنين، حيث كانت العديد من سلالات الحيوانات تزرع طعامها منذ فترة طويلة قبل أن يتطور البشر كنوع.وكشفت دراسة جديدة، نقلت نتائجها مجلة "ساينس" العلمية، أن مستعمرات النمل بدأت في زراعة الفطريات، عندما ضرب كويكب الأرض منذ 66 مليون سنة.وبدأت قرى النمل المبتكرة في زراعة الفطريات، ما أدى إلى إنشاء شراكة تطورية أصبحت متشابكة بشكل أوثق منذ 27 مليون سنة وتستمر في الازدهار اليوم.التحليل الجيني لشراكة النمل والفطرياتفي الدراسة التي نُشرت في الآونة الأخيرة، في مجلة "ساينس"، إذ قام العلماء في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي التابع لمؤسسة "سميثسونيان" بتحليل البيانات الجينية من مئات الأنواع من الفطريات والنمل لصياغة "أشجار تطورية" مفصلة.وقال عالم الحشرات تيد شولتز، أمين متحف النمل والمؤلف الرئيسي للورقة البحثية الجديدة: "لقد مارس النمل الزراعة وتربية الفطريات لفترة أطول بكثير من وجود البشر، ربما يمكننا أن نتعلم شيئًا من النجاح الزراعي لهذه النمل على مدى الـ66 مليون سنة الماضية".وعلى مر السنين، جمع شولتز وزملاؤه آلاف العينات الجينية للنمل والفطريات من جميع أنحاء المناطق الاستوائية.وسمحت هذه البيانات للباحثين بإنشاء "أشجار تطورية" للمجموعتين، وساعدت مقارنة الأنواع الفطرية البرية بأقاربها المزروعة، الباحثين في تحديد متى بدأ النمل في استخدام فطريات معينة.وقد أدى هذا الاصطدام الكارثي إلى ملء الغلاف الجوي بالغبار والحطام، ما حجب الشمس ومنع عملية التمثيل الضوئي لسنوات.ومع ذلك، كانت هذه الكارثة بمثابة نعمة للفطريات، فقد تكاثرت هذه الكائنات الحية مع استهلاكها للمواد النباتية الميتة الوفيرة المتناثرة على الأرض.وكشف البحث الجديد أيضًا، أن الأمر استغرق ما يقرب من 40 مليون عام، حتى يطور النمل الزراعة العليا، وتمكن الباحثون من تتبع أصل هذه الممارسة المتقدمة إلى ما يقرب من 27 مليون سنة مضت.

https://sarabic.ae/20241016/دراسة-تبين-فوائد-منقطعة-النظير-للرمان-1093837852.html

https://sarabic.ae/20240905/الحب-أعمى-حتى-في-عالم-الحشرات-دراسة-تكشف-تفاصيل-مثيرة-1092434552.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, منوعات