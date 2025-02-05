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شؤون عسكرية
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عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
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مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
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لقاء سبوتنيك
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183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:18 GMT
29 د
ملفات ساخنة
أي مصير ينتظر المنطقة بعد لقاء ترامب – نتنياهو
10:03 GMT
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
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من الملعب
أرسنال يدك شباك السيتي بخماسية وصدارة ريال مدريد مهددة
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الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
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مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
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مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
13:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:48 GMT
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https://sarabic.ae/20250205/كيف-يؤثر-توقيت-النوم-على-الحالة-المزاجية-للإنسان-1097498008.html
كيف يؤثر توقيت النوم على الحالة المزاجية للإنسان؟
كيف يؤثر توقيت النوم على الحالة المزاجية للإنسان؟
سبوتنيك عربي
يتمتع الأشخاص الذين اعتادوا على النوم ليلا بصحة أفضل ممن تفرض عليهم ظروف العمل أن يبقوا مستيقظين أثناء ساعات الليل المتأخرة. 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T11:40+0000
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وتؤكد ذلك غالبية الدراسات العلمية، التي تشير إلى أن الحرمان من النوم ليلا يسبب تغيرات في الجسم يكون لها آثار سلبية على الصحة العامة، إضافة إلى التأثيرات التي تتعلق بالحالة المزاجية للإنسان.وتقول دراسة جديدة أعدها باحثون من كلية لندن، إن النوم ليلا والاستيقاظ في ساعات الصباح المبكرة يجعل الإنسان في حالة نفسية جيدة، مشيرة إلى أن مشاعر السعادة والرضا تبلغ ذروتها في الصباح، بحسب موقع "مينتل هيلث".وفي المقابل، فإن الحالة النفسية تتراجع مع مضي الوقت حتى تصل إلى أدنى مستوياتها مع اقتراب ساعات الليل، بحسب الدراسة، التي أوضحت أنها قد تتسبب في ظهور أعراض القلق والاكتئاب مع حلول منتصف الليل.واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات نحو 50 ألف شخص في بريطانيا خلال الفترة من 2020 حتى 2022، حيث كانت تتضمن قياس التغيرات النفسية لدى كل شخص على مدار اليوم وعلاقتها بنظامه اليومي وتوقيت نومه.كما توصلت الدراسة إلى أن بداية الأسبوع تشهد مستويات عالية من الرضا والسعادة مقارنة بنهاية أسبوع العمل.ويشير الباحثون إلى أن تقلبات الحالة المزاجية ترتبط أيضا بفصول السنة، ففي الشتاء تزيد مستويات القلق مقارنة بالأشهر الدافئة.
https://sarabic.ae/20250128/كيف-يعيد-دماغك-تجديد-نفسه-أثناء-النوم؟-دراسة-جديدة-تفسر-العملية-1097228906.html
https://sarabic.ae/20231019/دراسة-تكشف-فوائد-تفعيل-غفوة-المنبه-للنوم-ساعات-إضافية-1082204802.html
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منوعات, الصحة, أخبار العالم الآن
منوعات, الصحة, أخبار العالم الآن

كيف يؤثر توقيت النوم على الحالة المزاجية للإنسان؟

11:40 GMT 05.02.2025
© Getty Images / Jeff Greenberg / Contributorالنوم
النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
© Getty Images / Jeff Greenberg / Contributor
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يتمتع الأشخاص الذين اعتادوا على النوم ليلا بصحة أفضل ممن تفرض عليهم ظروف العمل أن يبقوا مستيقظين أثناء ساعات الليل المتأخرة.
وتؤكد ذلك غالبية الدراسات العلمية، التي تشير إلى أن الحرمان من النوم ليلا يسبب تغيرات في الجسم يكون لها آثار سلبية على الصحة العامة، إضافة إلى التأثيرات التي تتعلق بالحالة المزاجية للإنسان.
نوم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
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كيف يعيد دماغك تجديد نفسه أثناء النوم... دراسة جديدة تفسر العملية
28 يناير, 07:53 GMT
وتقول دراسة جديدة أعدها باحثون من كلية لندن، إن النوم ليلا والاستيقاظ في ساعات الصباح المبكرة يجعل الإنسان في حالة نفسية جيدة، مشيرة إلى أن مشاعر السعادة والرضا تبلغ ذروتها في الصباح، بحسب موقع "مينتل هيلث".
وفي المقابل، فإن الحالة النفسية تتراجع مع مضي الوقت حتى تصل إلى أدنى مستوياتها مع اقتراب ساعات الليل، بحسب الدراسة، التي أوضحت أنها قد تتسبب في ظهور أعراض القلق والاكتئاب مع حلول منتصف الليل.
منبه - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
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دراسة تكشف فوائد تفعيل "غفوة" المنبه للنوم ساعات إضافية
19 أكتوبر 2023, 14:03 GMT
واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات نحو 50 ألف شخص في بريطانيا خلال الفترة من 2020 حتى 2022، حيث كانت تتضمن قياس التغيرات النفسية لدى كل شخص على مدار اليوم وعلاقتها بنظامه اليومي وتوقيت نومه.
كما توصلت الدراسة إلى أن بداية الأسبوع تشهد مستويات عالية من الرضا والسعادة مقارنة بنهاية أسبوع العمل.
ويشير الباحثون إلى أن تقلبات الحالة المزاجية ترتبط أيضا بفصول السنة، ففي الشتاء تزيد مستويات القلق مقارنة بالأشهر الدافئة.
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