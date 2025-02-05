https://sarabic.ae/20250205/كيف-يؤثر-توقيت-النوم-على-الحالة-المزاجية-للإنسان-1097498008.html

كيف يؤثر توقيت النوم على الحالة المزاجية للإنسان؟

كيف يؤثر توقيت النوم على الحالة المزاجية للإنسان؟

سبوتنيك عربي

يتمتع الأشخاص الذين اعتادوا على النوم ليلا بصحة أفضل ممن تفرض عليهم ظروف العمل أن يبقوا مستيقظين أثناء ساعات الليل المتأخرة. 05.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-05T11:40+0000

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وتؤكد ذلك غالبية الدراسات العلمية، التي تشير إلى أن الحرمان من النوم ليلا يسبب تغيرات في الجسم يكون لها آثار سلبية على الصحة العامة، إضافة إلى التأثيرات التي تتعلق بالحالة المزاجية للإنسان.وتقول دراسة جديدة أعدها باحثون من كلية لندن، إن النوم ليلا والاستيقاظ في ساعات الصباح المبكرة يجعل الإنسان في حالة نفسية جيدة، مشيرة إلى أن مشاعر السعادة والرضا تبلغ ذروتها في الصباح، بحسب موقع "مينتل هيلث".وفي المقابل، فإن الحالة النفسية تتراجع مع مضي الوقت حتى تصل إلى أدنى مستوياتها مع اقتراب ساعات الليل، بحسب الدراسة، التي أوضحت أنها قد تتسبب في ظهور أعراض القلق والاكتئاب مع حلول منتصف الليل.واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات نحو 50 ألف شخص في بريطانيا خلال الفترة من 2020 حتى 2022، حيث كانت تتضمن قياس التغيرات النفسية لدى كل شخص على مدار اليوم وعلاقتها بنظامه اليومي وتوقيت نومه.كما توصلت الدراسة إلى أن بداية الأسبوع تشهد مستويات عالية من الرضا والسعادة مقارنة بنهاية أسبوع العمل.ويشير الباحثون إلى أن تقلبات الحالة المزاجية ترتبط أيضا بفصول السنة، ففي الشتاء تزيد مستويات القلق مقارنة بالأشهر الدافئة.

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